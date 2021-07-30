На севере Приморья горят леса Особый противопожарный режим введен в нескольких муниципальных образованиях Приморского края. Соответствующее распоряжение на днях подписала первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, особый противопожарный режим вводится на территориях Дальнегорского городского округа, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского и Яковлевского муниципальных районов с 27 июля.

Главам указанных муниципальных образований рекомендовано в период действия особого противопожарного режима предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности.

«Речь идет о запрете пребывания граждан в лесах, разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях этих муниципалитетов, проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ. Также следует проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создавать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров, восстанавливать противопожарные минерализованные полосы», – пояснили в ведомстве.

Главному управлению МЧС по Приморскому краю рекомендовано проводить подворовые обходы, чтобы ознакомить жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности. Краевое управление УМВД усилит охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и прилегающих к ним территорий.

Напомним, что на территориях Кавалеровского муниципального района и Тернейского муниципального округа продолжаются лесные пожары, вызванные сухими грозами. Борьба с огнем осложнена труднодоступной местностью, сухой и жаркой погодой. В ликвидации возгораний принимают участие до 200 лесных пожарных.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»