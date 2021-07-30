Вице-мэра Владивостока будут искать по всей России В ближайшее время администрация Владивостока намерена объявить открытый конкурс на замещение должности заместителя главы по направлению «Образование». На эту должность руководство столицы ДФО готово рассмотреть кандидатуру специалиста из любого региона России.

О некоторых деталях решения кадрового вопроса в среду, 28 июля, рассказал на тот момент и. о. главы Владивостока Константин Шестаков во время второго этапа конкурса на замещение должности мэра. По его словам, открытый всероссийский конкурс, цель которого найти куратора образования, будет проведен впервые.

– Это не значит, что на этой должности не будет приморцев или дальневосточников, – уточнил Шестаков днем позже, после избрания главой города. – Но я бы хотел, чтобы во Владивостоке применялись лучшие практики в сфере образования.

Также Константин Шестаков сообщил, что вместе с общественностью они определили цель совместной работы в случае избрания его главой Владивостока.

«Это повышение качества жизни людей за счет формирования городской среды, ориентированной на благополучие и развитие личности, здоровье, профессиональную реализацию и отдых человека, – обозначил он. – Возможно, она еще неполная, но точно понимаем, что власть должна создавать условия для развития и самореализации».

Отдел новостей «В»