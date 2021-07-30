Выплата пособий на сборы в школу начнется раньше Президент России Владимир Путин распорядился уже с понедельника, 2 августа, начать выплату пособий семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет.

Соответствующее поручение глава государства дал министру труда РФ Антону Котякову. По словам Владимира Путина, более раннее начало выплат необходимо для того, чтобы люди в плановом порядке, не спеша, могли собрать детей в школу к 1 сентября.

Руководитель Минтруда заверил президента, что правительство России оперативно внесет необходимые изменения в документы, и уже в начале августа средства на более чем 17 млн детей будут переведены их родителям.

Напомним, что изначально начать перечисление пособий в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет планировалось в середине августа. При этом уже с 11 июля в личном кабинете портала «Госуслуги» родители стали получать предзаполненные заявления на выплату.

Как пояснили в региональном отделении Пенсионного фонда России, для большинства приморских семей заявления на «школьную» выплату формируются автоматически: для этого используется информация, которая собрана в ходе предоставления единовременных выплат в 2020 году. Она включает в себя Ф.И.О. и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные загса о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств.

Кроме того

Ряд мер социальной поддержки приморцев, действие которых заканчивается до 1 апреля 2022 года, будут продлеваться в беззаявительном порядке. Такое решение принято министерством труда и социальной политики Приморского края в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

В списке таких выплат – региональная доплата к пенсии, ежемесячные выплаты на третьего (последующего) ребенка, несколько выплат по закону о поддержке многодетных семей (компенсация за ЖКУ и капитальные ремонт), ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет для малоимущих семей.

«То есть никаких заявлений и дополнительных документов предоставлять не нужно. После автоматического продления выплаты будут действовать в течение года. К примеру, если окончание меры социальной поддержки, которую получает семья, приходится на 31 августа этого года, она будет продлена до 31 августа 2022 года, а если на 30 марта 2022 года, то выплата продлевается до 30 марта 2023 года. Исключение составляет региональная доплата к пенсии. После продления она будет действовать весь период пенсионного обеспечения», – поясняют в министерстве.

Консультации можно получить по телефону Приморского центра социальной поддержки 8-800-30-22-145.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА