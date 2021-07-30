Приморцы берут медали на Олимпиаде Женская сборная России по спортивной гимнастике повторила успех российских гимнастов, завоевавших золото в командном многоборье в Токио. В финале командного многоборья по спортивной гимнастике в составе сборной Олимпийского комитета России выступила чемпионка Европы, вице-чемпионка мира Лилия Ахаимова, уроженка Владивостока.

Лилия Ахаимова, а также Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Владислава Уразова набрали за четыре вида программы в сумме 169,528 балла. Главные соперницы российских спортсменок – фаворитки из США – остались с серебром (166,096), проиграв 3,432 балла, на третьем месте – британки (164,096).

«Лилия тренировалась в муниципальной детско-юношеской спортивной школе по гимнастике Владивостока десять лет – с 2002 по 2011 год под руководством тренера Ларисы Недовесовой. Вместе с родителями в 2011 году она переехала в Санкт-Петербург, где продолжила занятия спортивной гимнастикой. Благодаря своей целеустремленности и упорству Лилия вошла в состав сборной России», – сообщила президент Федерации спортивной гимнастики Приморского края Екатерина Вандышева-Мунирова.

В Санкт-Петербурге перспективную гимнастку заметили. Опорный прыжок всегда был сильнейшим снарядом воспитанницы муниципальной ДЮСШ «Гармония» Владивостока, об этом сообщила первый тренер спортсменки Лариса Недовесова.

«Ей подняли сложность, что вывело ее на мировой уровень. Она делает один из сложнейших прыжков – сильнейший в нашей команде, поэтому ее и поставили именно на этот снаряд. Она со своей задачей сегодня справилась», – отметила тренер.

Спортсменок с победой поздравил президент России Владимир Путин, направив поздравительную телеграмму.

Отдел новостей «В»

Фото из Instagram (12+) Лилии Ахаимовой