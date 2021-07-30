100 лет: от одиночества к признанию «Советская борьба вольного стиля в одежде», рожденная во Владивостоке, включена в программу Олимпийских игр

Россия традиционно сильна в видах спорта, связанных с единоборствами. Это убедительно доказывают победы наших атлетов в олимпийских соревнованиях по дзюдо и тхэквондо. А уже через три года побороться за золото Олимпиады смогут и российские самбисты.

В середине июля на 138-й сессии МОК в Токио Международная федерация самбо получила полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Это значит, что самбо будет официально включено в программу следующих летних Олимпийских игр, которые планируется провести в 2024 году в Париже.

Семинарист с черным поясом

Родиной самбо, этого яркого вида спортивных единоборств, по праву считается Владивосток. Об этом напоминает скульптурная группа, созданная Петром Чегодаевым и Анатолием Мельником и торжественно открытая в сентябре 2016 года на Корабельной набережной, 21, у входа в спортклуб Тихоокеанского флота. Именно в этом историческом месте Владивостока начиналось российское дзюдо и зарождалось самбо.

Центральной фигурой скульптурной группы является основатель нового единоборства – легендарный разведчик и спортсмен Василий Ощепков (1892–1937 гг.). Родившийся в конце позапрошлого века на Сахалине в семье ссыльных поселенцев, рано оставшийся сиротой, 14-летний Василий волей судеб оказался в Токийской православной духовной семинарии.

Здесь юный Ощепков начал осваивать не только Закон Божий, но и диковинную тогда японскую борьбу дзюдо. Причем настолько успешно, что вскоре стал одним из лидеров школы легендарного борца Дзюгоро Кано – в нашем городе ежегодно проводится турнир его имени. Ощепков дорос до второго дана и черного пояса по дзюдо – первым из россиян и третьим из европейцев того времени.

Поэтому, когда в 1913 году после окончания Токийской семинарии Ощепков перебрался во Владивосток, совершенно логичным стало открытие им на берегу бухты Золотой Рог первого в России кружка дзюдо. В нем занималось около 50 человек. А сам Ощепков тогда стал переводчиком отдела контрразведки штаба Владивостокской крепости. Отсюда и началась его яркая карьера – одновременно разведчика и спортсмена.

В 1917 году Ощепков организовал и провел во Владивостоке первый международный турнир по дзюдо, а с 1918 года занятия этим видом единоборств он ввел в программу подготовки первых владивостокских милиционеров. Здесь же он начал разрабатывать и внедрять новые элементы спортивной борьбы «в одежде», которая еще через двадцать лет, уже после смерти Ощепкова в застенках НКВД, трансформировалась в самбо.

Универсальный вид самозащиты

В 1921 году Василий Ощепков под официальным прикрытием «кинопрокатчика» был направлен сначала в находившуюся тогда под владением Японии южную часть Сахалина, а затем и в Токио. Оттуда под псевдонимом Монах слал в Советскую Россию разведывательные донесения о составе, вооружениях и перемещениях японских войск. В 1926 году Ощепков был отозван снова во Владивосток, где продолжил карьеру военного переводчика Сибирского военного округа РККА и тренера спортивных единоборств.

Затем – новый виток его яркой до определенного трагического момента карьеры. В 1926 году Василий Ощепков перебирается в Москву, где становится преподавателем недавно созданного Государственного центрального института физкультуры. Здесь же тренер издает первое в стране и в мире методическое пособие по рукопашному бою. Так Ощепковым при сочетании массы спортивных и прикладных техник из многих видов различных единоборств был создан абсолютно новый, универсальный вид самозащиты, который он поначалу назвал «Советская борьба вольного стиля в одежде».

В 1932 году при непосредственном участии Ощепкова в Советской России был внедрен комплекс ГТО – «Готов к труду и обороне», одной из норм которого стали приемы самозащиты. Еще через три года Ощепков передает созданную им во Дворце спорта Осоавиахима и набравшую высокую популярность секцию рукопашного боя своему ученику Анатолию Харлампиеву, которому и довелось реализовать дело всей жизни учителя.

Потому что в ночь с 1 на 2 октября 1937 года Василий Ощепков попал под жернова разгоревшегося в стране «большого террора». Он был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Японии и уже через десять суток скончался в Бутырской тюрьме – по официальным данным, «от сердечного приступа». Его доброе имя с полным снятием всех этих ложных обвинений было восстановлено только в 1957 году.

Владивосток – кузница мастеров

…Подхвативший эстафету Ощепкова и ставший старшим тренером страны по рукопашному бою Анатолий Харлампиев организовал первую всесоюзную конференцию «Советской борьбы вольного стиля». 16 ноября 1938 года был издан приказ Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта о развитии этого нового вида спортивных единоборств. Именно эта дата считается днем рождения самбо, хотя такое название этой борьбы было внедрено и узаконено только в 1947 году по предложению еще одного последователя Ощепкова – Виктора Спиридонова. Тогда же была организована первая Всесоюзная федерация самбо, а также разработана специальная экипировка для поединков – так называемые самбовка (куртка с поясом) и борцовки (обувь на мягкой подошве).

Незадолго до посмертной реабилитации Ощепкова произошел новый причудливый, но закономерный виток спортивной истории. 8 октября 1956 года первую тренировку самбистов Владивостока провел прибывший на Дальний Восток по распределению выпускник Ленинградского пединститута имени Герцена, начинающий тренер и заведующий кафедрой физвоспитания Дальневосточного политехнического института Виктор Сорванов. Он, настоящий фанат самбо, хорошо знакомый с методиками, печатными трудами и достижениями Ощепкова и Харлампиева, стал их достойным продолжателем.

С того дня во Владивостоке начался самый настоящий бум самбо, результатом которого в 80-е годы прошлого века стали яркие победы воспитанников школы Сорванова – Александра Аксенова (четырехкратного чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона СССР), Аркадия Бузина (двукратного чемпиона мира, четырехкратного чемпиона СССР), Сергея Приходько (победителя Кубка мира), Владимира Помятеева (неоднократного чемпиона страны, обладателя Кубка СССР) и многих других самбистов, представлявших владивостокское спортивное общество «Буревестник».

Еще одна школа самбо Владивостока – «Динамо», которую возглавлял Анатолий Полукаров, воспитала чемпиона мира и Европы, четырехкратного чемпиона СССР Нурислама Халиулина, мастеров спорта международного класса и многократных чемпионов страны Владимира Гончарова, Бориса Кацапа, Юрия Пермякова и еще 45 мастеров спорта СССР.

Во всем спортивном мире уже более 30 лет известен и владивостокский клуб женского самбо «Амазонка». Его основателем является Юрий Леонтьев – заслуженный тренер России, арбитр международной категории экстра-класса, вице-президент Международной федерации самбо Азии, почетный гражданин Приморского края. Он подготовил пять чемпионок мира, двух заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса, 85 мастеров спорта России. Так что Владивосток сохраняет и приумножает свое лидерство в самбо как на всероссийском, так и на мировом уровне. Сегодня в городе регулярно занимаются самбо свыше трех тысяч человек разного возраста.

С прицелом на Париж

В 2018 году в честь своего 80-летия самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета. Которое недавно закономерно вылилось в официальный ввод этого чисто российского вида спортивных единоборств в разряд олимпийских.

– Это единственный в мире вид спорта, официальным языком которого является русский, – рассказывает четырехкратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ Александр Аксенов. – И можно быть уверенным, что самбисты нашей страны придадут своим новым победам олимпийский блеск. Ведь они по праву занимают ведущие международные позиции. Так, по итогам чемпионата мира 2020 года они завоевали 17 золотых, по четыре серебряные и бронзовые медали; заняли общекомандные первые места среди мужчин, женщин и в боевом самбо.

Для Владивостока, который с полным правом может называться родиной самбо и одним из мировых центров этого вида спорта, решение МОК – это шанс громко заявить о себе на олимпийском уровне уже в 2024 году. А пока что введение самбо в программу ОИ стало настоящим подарком к 130-летию со дня рождения основателя единоборства Василия Сергеевича Ощепкова, которое самбисты нашей страны и всего мира отметят в следующем году.

Евгений КОЗУБ, специально для «В»

Фото:

с сайта Всероссийской федерации самбо, Алексея ВОРОНИНА