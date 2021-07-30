Выбор между хозяином и хозяйкой Конкурс в мэры Владивостока откровенно разочаровал. Не разочарует ли его победитель?

Вчера, 29 июля, у Владивостока официально появился новый мэр. Константин Шестаков, исполняющий обязанности главы города с конца мая, получил поддержку большинства депутатов Думы Владивостока в ходе рейтингового голосования. Предшествовавший этому конкурс на замещение должности мэра был скорее формальностью и разочаровал даже членов конкурсной комиссии.

Напомним, что в третьих по счету непрямых выборах мэра Владивостока участвовали всего восемь человек. Один из них позднее взял самоотвод, еще один отсеялся после первого этапа конкурса из-за неполного пакета представленных документов. Таким образом, во втором этапе – собеседовании – приняли участие только шестеро кандидатов.

Без света и без искры

Пожалуй, самым запоминающимся моментом собеседования – оно прошло 28 июля – стало отключение электричества в стенах гордумы. Председатель конкурсной комиссии Антон Волошко распорядился начать заседание, несмотря на погасший свет. Так что первому выступающему, экс-руководителю краевого управления ФМС Максиму Белобородову, пришлось говорить о своих планах в полумраке и без видеопрезентации.

Свет позже появился. А вот искра в речи претендента – нет.

После того как Белобородов потеоретизировал по поводу городских проблем и принципов работы муниципальной администрации, председатель конкурсной комиссии Антон Волошко как бы невзначай поинтересовался у него: а вы случайно не кандидат в Заксобрание, который использует конкурс как возможность для своего продвижения? (Намекая, очевидно, на другого участника конкурса – Вячеслава Гнездилова, который загодя сошел с дистанции ради выборов в ЗС ПК. – Прим. автора).

Второй кандидат, предприниматель Константин Водзинский, обвинил членов комиссии в том, что они невнимательно читали его резюме. Досталось и журналистам, которые, считает Водзинский, ошибочно называют его безработным, хотя он «управляет миллиардными активами». Долго излагать свою программу управленец не стал и предложил членам комиссии сразу задавать ему вопросы.

Но для них все было очевидно и так.

Третий кандидат в мэры, мастер автосервиса Алексей Коновалов, предложил «раскрывать потенциал географического положения Владивостока» и осваивать федеральные и краевые средства, выделенные городу. Свою программу читал по бумажке, на немногочисленные вопросы комиссии отвечал неуверенно. Выступивший следом представитель сферы ЖКХ Руслан Красовский тоже оказался не чужд географии и заявил, что Владивосток необходимо расширять в сторону соседнего Артема.

Екатерина Лысенкова, сотрудница аппарата Контрольно-счетной палаты ПК и единственная женщина-кандидат, зашла с козырей: призвала давать людям реалистичные обещания, процитировав соответствующее высказывание президента Владимира Путина. Участница конкурса хотела бы повысить эффективность расходования средств на благоустройство и провести оптимизацию органов управления администрации Владивостока. По мнению Лысенковой, это упростит документооборот и ускорит многие управленческие процессы.

– Владивостоку нужна хозяйка! Знаете почему? Москва – это она, и ею долго правит хозяин. А Владивосток – как мужчина, которому необходима хорошая жена, – привела еще один аргумент в свою пользу Екатерина, пожелав комиссии сделать правильный выбор. Такой, чтобы через два года опять не проводить конкурс.

Последним по алфавиту выступил Константин Шестаков, представив программу действий сразу на пять лет, что весьма оптимистично на фоне предшественников. Но прежде, чем говорить о стратегии, Шестаков подвел итоги двух месяцев работы в качестве и.о. главы. В качестве одного из основных достижений он отметил налаживание диалога с горожанами – прежде всего посредством сети Интернет. И, чтобы доказать всем серьезный настрой на работу с социальными сетями, Шестаков показал слайды с комментариями горожан, где содержалась критика по поводу плохих дорог. Сейчас обработкой «обратной связи» из Интернета занимается муниципальный центр управления (МЦУ).

– Очень важно, что новый руководитель города активно взялся за работу в социальных сетях, потому что Владивосток – это 50–60% обращений, которые поступают в Центр управления регионом, – отмечает заместитель руководителя ЦУР Приморского края Полина Степаненко. – Сейчас работа налаживается : люди стали получать обратную связь, а проблемы – решаться.

В отличие от многих других участников конкурса недостатка в вопросах и.о. главы не было. Причем многие из них больше походили на депутатские наказы новому главе – недаром в состав конкурсной комиссии включили как городских, так и краевых парламентариев. Например, председатель ЗС ПК Александр Ролик спросил и.о. главы о развитии инфраструктуры в районе Русской и Лесного квартала. Шестаков пообещал расшить «узкие места» на дорогах микрорайона, а также проработать вопрос о строительстве школ и садов в районе Лесного квартала. И обязательно обсудить эти планы с жителями.

Конкурс разочаровал организаторов

В отличие от двух предыдущих конкурсов на замещение должности главы Владивостока в этот раз обсуждение кандидатур конкурсной комиссией проводилось открыто. Журналисты смогли услышать мнения о претендентах, что называется, без купюр. Председатель конкурсной комиссии Антон Волошко предложил рекомендовать для голосования на заседании гордумы кандидатуры Екатерины Лысенковой и Константина Шестакова. Большинство других членов комиссии сделали такой же выбор.

Директор департамента внутренней политики Даниил Гончарук, комментируя итоги второго этапа, высказался однозначно: «Конкурс откровенно разочаровал». Антон Волошко в целом согласился с этими словами, выразив недоумение по поводу небольшого числа участников. С его слов выходило, что делать выбор почти не из кого.

– Конкурс если и не разочаровал, то вызвал некоторое удивление, может быть, не очень приятное. Трое из кандидатов не оставили никаких сомнений с точки зрения компетенций, знаний и опыта – там, к сожалению, просто не о чем говорить. Один из кандидатов не скрывал, что для него конкурс – это просто политическая игра. Другой явил минимальное количество знаний и умений. Еще один кандидат вообще неизвестно зачем пришел и вел себя достаточно агрессивно, – сказал Антон Волошко.

Константина Шестакова и Екатерину Лысенкову председатель конкурсной комиссии назвал «двумя очевидно компетентными и опытными людьми».

– Безусловно, они радикально разные по уровню знаний, компетенций и возможностей. Но оба неравнодушны, оба горят желанием изменить Владивосток к лучшему, – добавил Антон Волошко.

Шестаков объединяет и побеждает

Завершился конкурс на замещение поста главы Владивостока вчера, 29 июля, голосованием депутатов Думы Владивостока. Открывая заседание, Антон Волошко напомнил депутатам, что последствия их выбора ощутят все жители столицы ДФО. Затем слово дали финалистам конкурса.

Екатерина Лысенкова, выступавшая первой, не отняла у народных избранников много времени. Она призвала депутатов «голосовать сердцем» и выразила готовность вступить в должность мэра Владивостока. В свою очередь, Константин Шестаков, чья самопрезентация растянулась на добрые полчаса, поведал депутатам о планах, рассчитанных на половину десятилетия. Логично: пять лет – таков срок полномочий владивостокских мэров. Если повезет.

После выступления Шестакова своим мнением о кандидатах поделились лидеры двух крупнейших фракций думы – «Единой России» и КПРФ. Выяснилось, что и.о. главы удалось почти невозможное: консолидировать единороссов и коммунистов, да еще накануне выборов!

Поэтому голосование по кандидатурам на пост мэра сенсаций не принесло. Константин Шестаков получил поддержку от всех 30 присутствовавших на заседании депутатов Думы Владивостока. Отметим, что подобное единодушие наблюдалось в 2017 году, когда мэром Владивостока стал Виталий Веркеенко.

После утверждения в должности новый глава Владивостока кратко пообщался с журналистами. Корреспондент «В», памятуя о сказанных накануне членами конкурсной комиссии словах, поинтересовался у Константина Шестакова: не считает ли он своих соперников по конкурсу слишком слабыми? В ответ мэр Владивостока сослался на занятость и выразил сожаление, что не успел ознакомиться с программами конкурентов.

Может, это и к лучшему – ведь у настоящего руководителя не должно оставаться времени на посторонние дела.

Александр САЛКОВ

Фото Евгения КУЛЕШОВА/vlc.ru