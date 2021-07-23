На ТОФ берегут память о первой дивизии АПЛ В преддверии празднования Дня ВМФ России на фасаде здания бывшего штаба 26-й дивизии подводных лодок на берегу бухты Павловского в ЗАТО Фокино открыли мемориальную доску.

Торжественное мероприятие состоялось в честь 60-летия с момента создания первого на Тихоокеанском флоте соединения атомных крейсеров-ракетоносцев.

Начало летописи прославленной дивизии было положено 30 декабря 1959 года, вспоминал позднее председатель Дальневосточного союза моряков-подводников ТОФ вице-адмирал Александр Конев. На юге Приморья началось формирование 423-го отдельного дивизиона во главе с капитаном I ранга Николаем Прыгунковым. Местом базирования выбрали территорию рыбзавода, свидетельством чему еще долгие годы являлись огромные бетонные чаны для засолки рыбы в земле. Впрочем, некоторое время военные моряки и рыбаки даже служили и работали по соседству.

Через девять месяцев на заводе имени Ленинского комсомола построили, а потом частично в плавучем доке, частично своим ходом из Комсомольска-на-Амуре прибыл ракетно-торпедный крейсер К-45. На борту находился основатель и создатель атомного флота Советского Союза академик Анатолий Александров. Он же вместе со своим учеником и начинающим блистательным ученым Евгением Велиховым у офицеров корабля принимал зачеты на знание подведомственного хозяйства и самостоятельное управление атомоходом.

В Павловске ребята из стройбата ударными темпами строили пирсы, компрессорные станции и другие технические помещения, казармы, склады. На ТОФ со всей страны прибывали молодые лейтенанты и инженеры, которые в дальнейшем стали ядерным стержнем подводной мощи тихоокеанцев.

Мест для размещения личного состава не хватало. К причальной стенке швартовались плавбазы «Бахмут», «Аяхта», а позднее «Евгений Осипов», в каютах и кубриках которого жили моряки, строители, офицерские семьи, командированные с заводов-изготовителей.

Атомный подводный флот на восточных рубежах СССР рос: в строй встали К-59, К-66, К-122, К-151, К-175, К-31, К-184, К-56, К-57, К-189, К-48, К-10, К-94, К-108, К-7, К-23, К-34. Кстати, часть подлодок уже тогда имела на борту крылатые ракеты «П-5» для стрельбы по берегу и «П-6» для уничтожения корабельных группировок противника.

В середине лета 1961 года была создана первая дивизия АПЛ под командованием контр-адмирала Юрия Иванова, воевавшего в Великую Отечественную штурманом на знаменитой С-56. В дальнейшем он стал начальником разведывательного управления Главного штаба ВМФ СССР.

За неполное десятилетие соединение приняло полтора десятка кораблей, которые отправлялись на боевое дежурство в Тихий и Индийский океаны и составили реальную конкуренцию 7-му флоту США. Причем на боевую службу наши земляки ушли намного раньше коллег с Северного флота.

Не все проходило гладко: технические трудности были размером с Марианскую впадину. Однако подводные силы ТОФ контролировали океанскую бездну от Арктики до экватора и стали постоянными непрошеными гостями возле американских военно-морских баз. Экипажи кораблей соединения поставили множество рекордов подводного плавания: первый подледный переход в Арктике, первое погружение на предельную глубину 400 метров, первый залп полным боекомплектом из трех баллистических ракет. В дальнейшем подводники ракетоносных кораблей выполнят залпы восемью и шестнадцатью баллистическими ракетами и даже впервые отравят спутник на орбиту.

Спустя четыре десятилетия вместо бухты Павловского и других точек в Приморье основные атомные подводные силы ТОФ стали базироваться в бухте Крашенинникова на Камчатке. В нашем крае сейчас служат только дизель-электрические подлодки.

В память о 26-й и 21-й дивизиях, а потом и 4-й флотилии АПЛ Тихоокеанского флота вывешена мемориальная доска. На ней начертаны слова: «В честь экипажей атомных подводных лодок, покоривших глубины Тихого и Индийского океанов. 15 июля 1961 – 1 августа 2000». Под текстом изображение силуэта АПЛ проекта 659. Доска установлена по инициативе Союза моряков-подводников ТОФ во Владивостоке и его филиала в Фокино. В торжественном митинге, приуроченном к ее открытию, приняли участие руководители города Фокино, ветераны-подводники и те, кто несет службу на Приморской флотилии в настоящее время.

Николай КУТЕНКИХ и капитан I ранга в отставке Вячеслав ОСТРОВСКИЙ, действительные члены Русского географического общества

Фото Вячеслава ОСТРОВСКОГО, специально для «В»