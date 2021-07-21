Красота в объективе Море у южных берегов Приморского края наконец-то прогрелось до комфортных отметок. Но наше побережье предназначено не только для купания, но и для созерцания. В одном из таких мест на днях побывал фотокорреспондент «В» Алексей Воронин.

Бухта Теляковского, омывающая берега полуострова Гамова, – самая южная бухта Дальневосточного морского заповедника и, без сомнения, одна из красивейших локаций Хасанского района Приморья. Эти берега восхитительны в любое время. Начиная с весны полюбоваться местными красотами сюда приезжают туристы не только из Приморья, но и из других регионов.

Самая известная достопримечательность бухты – это Остров томящегося сердца. На его стороне, повернутой к открытому морю, находится природная морская ванна с каменным валуном в форме сердца, которому остров обязан своим названием. Во время шторма или волнения валун издает звуки, подобные сердцебиению.

Фотокор «В» запечатлел величественные обрывистые морские берега, полускрытые туманом. Причудливо изогнутые краснокнижные сосны, всю жизнь борющиеся со штормовыми ветрами. Пернатых и насекомых обитателей прибрежных скал и лугов. И, конечно, море во всем многообразии его оттенков. Теперь увидеть эту красоту могут и читатели газеты.

Фото Алексея ВОРОНИНА