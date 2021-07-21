Профилактика – залог здоровья Июль и август – время, когда всем вашим растениям требуются подкормки и профилактические обработки. Опрыскивание по листу нужно и плодовым деревьям, и таким овощным культурам, как перец, баклажаны, огурцы и томаты.

Можно воспользоваться баковыми смесями, которые снабжают растения необходимыми элементами питания и одновременно защищают их от болезней и вредителей, а также поддерживают иммунитет.

Профилактические обработки на июль – октябрь:

ЭМ-1 (10 мл препарата) + СИЛК (2 мл) + ГУМАТ+7 или ГУМАТ-80 (половина чайной ложки) + АКВАРИН-ПЛОД с усиленной долей калия и сниженной долей азота (для поддержки плодоношения).

Профилактические смеси наносятся на листья вечером, чтобы за ночь растения впитали их.

В случае обилия вредителей (колорадский жук, разные гусеницы, цветоеды, листоеды, тля на овощах): АГРОВЕРТИН (АКАРИН) – доза по инструкции (2-3 мл на литр) + ГУМАТ+7 или ГУМАТ-80 + СИЛК + АКВАРИН-СУПЕР + смачиватель.

Агровертин эффективнее в жару, но на дневном солнце опрыскивание может повредить листьям, поэтому лучше опрыскивать в вечернее время, после 17 часов.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»