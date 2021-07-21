Елочке хочется модную прическу… Если у посаженной вами елочки ветви отрастают неравномерно, она имеет ассиметричный, кособокий вид, эту ситуацию можно исправить – постепенно, конечно.

Чтобы выровнять крону, нужно делать формирующую обрезку. А если вы хотите добиться загущения кроны, то пинцировку – прищипывание кончиков побегов. Пинцировку у хвойных деревьев можно делать, когда побеги еще мягкие и светло-зеленые.

Однако если ваша цель не просто загущение, а формирование кроны, то вашей елке требуется обрезка. В этом случае лучше подождать, пока не начнется одревеснение новых молодых побегов. Тогда смолотечение будет незначительным. Во время такой обрезки можно резать и однолетние, и двух-трехлетние побеги. Важно помнить, что можно срезать не более трети от всего объема кроны.

Начинать формирование кроны и прищипку можно даже на деревьях, посаженных в этом году, если вы замечаете, что крона начала развиваться ассиметрично.

…и ухоженные «лапки»

Помимо пинцировки молодым, недавно посаженным хвойным растениям нужны обработки, чтобы у них был крепкий иммунитет, правильное развитие, зимостойкость. Специалисты рекомендуют опрыскивать их баковой смесью, приготовленной из нескольких компонентов: эпин + феровит + цитовит. Под корень их полезно проливать коктейлем из препаратов «Зеленая игла» и гетероауксин.

А что делать, если хвоя внутри растения становится более светлой, а иногда и желтой, хотя внешне растение выглядит здоровым и хорошо развивается?

Конечно, за растениями нужно постоянно наблюдать, чтобы не пропустить серьезных заболеваний, но зачастую поводов для беспокойства нет, потому что хвоинки внутри кроны, особенно на тисах, которые формируются кустом, получают меньше солнечного света, поэтому они могут постепенно отмирать.

А вот если вы заметили на тисе такого вредителя, как ложная щитовка, то действовать нужно безотлагательно. Зараженное растение нужно обработать пиноцидом: 2 мл препарата разводят на 10 литров воды. Обработку повторяют через 5 дней.

При грибковых заболеваниях, которые также возможны в прохладную погоду при повышенной влажности, проводят однократную обработку ракурсом и двукратно обрабатывают растения препаратом ордан. Интервал между обработками – 10 дней.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»