Абрикос задает вопрос Вторая половина июля и начало августа – пора созревания абрикосов. Правда, прошлый год в Приморье выдался неабрикосовым. Да и нынче – после катаклизмов минувшей осени – далеко не в каждом саду абрикосы дадут урожай: где-то завязались единичные плоды, где-то деревья вовсе не цвели.

Да, не все сорта абрикосов, растущих в наших садах, оказались надежными, устойчивыми и приспособленными к изменениям климата. Значит, нужно выяснить, какие сорта абрикосов лучше выбирать для посадки, могут ли селекционеры предложить что-то новое, какие из старых сортов остаются актуальными. Ответы на эти и другие вопросы знает Александр Гринев, руководитель клуба «Сады XXI века».

– Появление новых перспективных сортов абрикоса, превосходящих по разным параметрам существующие, остается под вопросом. Дело в том, что селекция садовых культур, в том числе абрикоса, в Приморье легла на плечи садоводов-любителей. Но их работа даже при явном успехе редко дает на выходе именно сорт. Зачастую это лишь сортообразец. Чтобы он стал законным сортом, получил право на существование в регионе, необходимо пройти сложные государственные испытания и ряд непростых бюрократических процедур, которые любителям не по силам.

Как же тогда вырастить в своем саду крепкие деревья, стабильно дающие урожай независимо от погоды, и получать крупные, сладкие плоды? Выход есть – обратиться к тому, что создали и оставили нам талантливые предшественники: Фатьянов, Казьмин, Марусич, Байкалов и другие.

Есть подробный перечень и характеристики сортов, адаптированных в Приморском крае в итоге испытаний, нередко проводившихся садоводами-любителями.

Приморские сорта

Артем (от Адамчика) выведен посевом семян второго поколения сорта Бай. Плоды 25-30 г, слегка вытянутые, косточка крупная, ядро горькое. Созревает в конце июля, абрикос плодовитый. Урожай со взрослого дерева может достигать 100 кг.

Краснощекий Фатьянова № 41 (Бай х Краснощекий). Плоды 40-50 г, плодоносит в конце августа, урожайный. Большую часть плода покрывает красивый яркий румянец. Устойчив к растрескиванию в период дождей.

Мария (№ 40 Фатьянова; Бай х Краснощекий). Плоды прекрасного вкуса, приплюснуты с боков, масса 40–50, иногда 60 г. В дождливую погоду не растрескиваются. Снимать плоды надо осторожно: при падении из-за большого веса они деформируются.

Фатьянова № 38 (сеянец первого поколения Бай х смесь пыльцы Краснощекого и сорта Курсадык). Вес плодов 30–35 г, цвет желтый с румянцем на боку. Созревание начинается с середины августа, устойчив к растрескиванию.

Фатьянова № 39 (сеянец первого поколения Бай х смесь пыльцы Краснощекого и Сухони). Плоды весом 40 г, хорошего вкуса, цвет желтый с размытым красным бочком. Устойчив к растрескиванию.

Фатьянова № 80 (Бай х Рухи Джуан). Созревание – во второй половине августа. Вес плода 30–40 г, цвет желтый, иногда на солнечной стороне небольшие вкрапления. Урожайный, устойчив к растрескиванию.

Ранний Фатьянова № 81 (Бай х Хурмаи). Сладкий в любую погоду. Вес плода 20–30 г. У сорта есть недостаток: при созревании плоды опадают и, если сразу не собрать, плесневеют. Подходит для тех, кто постоянно проживает на участке.

В территориальный список сортов можно включить и абрикос со скромным индексом БФ-2, выведенный известным приморским садоводом Борисом Борисовым. Плоды весом 30–40 г, желтого цвета, с небольшим вкраплением, имеют приятный вкус. Сорт зимостойкий.

Садовод из Арсеньева Виктор Мешков в результате кропотливой долголетней работы получил сортообразец Лунатик, вполне подходящий для нашей зоны, но особую популярность получивший за пределами края – в Челябинске и Оренбурге.

Выведением абрикосов, соответствующих климатическим особенностям и условиям Приморья, занимались именно селекционеры-любители. Наибольших успехов добились жители Садгорода Константин Фатьянов и Константин Адамчик. Их сортоформы абрикоса не теряют актуальности и сегодня.

Полностью прочитать материал вы можете в журнале «Сады и огороды Приморья» (июнь 2021 года)