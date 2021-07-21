Словно про нашу жизнь… За три четверти века самый добрый театр Приморья не обошли вниманием даже высшие силы

Знаковый юбилей – 75-летие – отметил в конце июня Приморский краевой драматический театр молодежи. За столь долгие годы работы не раз менялось его название, но суть – служение искусству и воспитанию подрастающего поколения – оставалась неизменной.

Билетов было не достать

Свою историю театр молодежи ведет с первого послевоенного года (хотя есть сведения о том, что и до войны во Владивостоке был детский театр). Первый спектакль Приморский краевой Театр юного зрителя представил 31 декабря 1946 года на сцене клуба моряков – «Как закалялась сталь» по роману Николая Островского. Вообще, спектакли по этой книге ставились здесь трижды и стали своеобразной визитной карточкой театра. Последний был приурочен к его 50-летию.

В 1954 году ТЮЗ получил постоянную прописку – для него было построено здание на Светланской, 15а. Но фасад ему достался от старого здания 1876 года постройки (памятник истории краевого значения, кстати). Его реконструкция под театр длилась семь лет. Это была ударная молодежная стройка, где трудились и студенты, и рабочая молодежь, и сами актеры.

Основу первой труппы составили выпускники театральной студии драмтеатра имени Горького. Это были молодые, влюбленные в свою профессию артисты. Позднее коллектив усилили мастерами из Москвы и Ленинграда.

Только за первые 10 лет в театре было создано 83 постановки. На спектакли «Будьте готовы, Ваше высочество!», «Девушка и апрель», «Последние», «Вей, ветерок», «Страницы жизни», «У опасной черты», «Жизнь и преступление Антона Шелестова» билетов было не достать.

В год 10-летнего юбилея ТЮЗа ему было присвоено звание «Театр юного зрителя имени Ленинского комсомола» – за активную пропаганду театрального искусства на Дальнем Востоке, как тогда формулировали…

Яркую страницу в историю театра вписал заслуженный деятель искусств Игорь Лиозин, собравший крепкую молодежную труппу. При нем ее творчество полностью соответствовало названию театра. Именно тогда появились спектакли-долгожители. Сказка «Финист – ясный сокол» радовала юных зрителей 14 лет, а «Теремок» выдержал более тысячи показов, не сходя со сцены 25 лет.

Старожилам Владивостока и края памятны спектакли по пьесам Александра Островского («Мещане», «Бедность не порок»), Владимира Маяковского («Мистерия буфф», «Клоп»), Николая Гоголя («Ревизор»), Дениса Фонвизина («Недоросль»), Валентина Катаева («Сын полка»), Бориса Горбатова («Юность отцов»), Маргариты Алигер («Сказка о правде»), Всеволода Вишневского («Оптимистическая трагедия»), детские постановки «Снежная королева», «Королевство кривых зеркал», «Золотой петушок», «Серебряное копытце» и многие другие.

Особая страница в истории театра – его превращение в Камерный под руководством Леонида Анисимова. Тогда театр стал местом эксперимента, творческого поиска…

Созвездие мэтров

Говоря об истории Приморского театра молодежи, нельзя не отметить его мэтров – актеров, отдавших театру жизнь и обожаемых публикой. Дадим им слово.

Заслуженная артистка России Екатерина Серебрянская уверяет, что довольна своей судьбой в театре.

– За долгую театральную жизнь режиссеров я повидала немало – и главных, и неглавных, и очередных, – вспоминает Екатерина Павловна. – Игорь Лиозин дал мне жизнь в театре, посчастливилось работать с Германом Роговым, Юрием Котовым, Сергеем Гришко, Леонидом Анисимовым. Они мне как родные люди!

Сама я, между прочим, первая и заслуженная Мышь театра. Потому что первой играла Мышь в «Теремке», который поставил Сергей Гришко. Этот спектакль не сходит с наших подмостков, и сегодня Мышь в нем играет моя дочь Женя.

Моя же судьба в театре сложилась счастливо. Я никогда не страдала от нехватки ролей, их всегда было много. Переиграла весь детский репертуар, да и вечерним не была обижена. Конечно, как актриса-травести я часто играла девочек, но еще чаще – мальчиков, пацанят. Да каких хулиганистых! Того же Гавроша помните? Но удивительная вещь: как только я надевала паричок пацанский, это уже была не я. Другой человек – мальчишка.

Заслуженный артист России Александр Волосянко сегодня из-за болезни нечасто выходит на сцену, но его роли знают и любят. Сам же о ролях-вехах он говорит так:

– Вехой была роль Лопахина в «Вишневом саде» у режиссера Коробова. Затем – в его же «Мамаше Кураж». Какой был дивный спектакль! У нас были настоящие мечи, все было всерьез!

«Вишневый сад» и Лопахина сыграл дважды, второй раз – у Леонида Анисимова. Пошел, что скрывать, на поводу у режиссера, такое хамло сыграл, аж самому неприятно. Мочился на сцене, а в зале кричали: «Что вы делаете!» Подумаешь, сейчас на сцене и не такое делают…

Потом была «Чайка», я – Тригорин. Малая сцена, моя любовь… Тригорина, кстати, сыграл тоже дважды – когда мы сделали «Вот тебе и театр», который, на мой взгляд, получился шедевральным. Затем были «Три сестры», Вершинин…

Заслуженная артистка России Галина Копылова, супруга Александра Игнатьевича, тоже не может пожаловаться на малое количество ролей.

– С возрастом я все больше убеждаюсь, насколько важно и замечательно, когда в театре есть прекрасные детские спектакли, как это нужно, – говорит Галина Петровна. – Вечерние спектакли бывают очень разные, бывают даже вредные для людей, я твердо в этом убеждена. Театр – обоюдоострое оружие, он может помогать людям, а может и вредить. Режиссеры тоже бывают разные и вкладывают в свои творения очень разные смыслы. И разная энергия идет со сцены – далеко не всегда зритель выходит из театра просветленным, с чистыми мыслями. Но детские постановки… Если это добрая сказка, она крепко западает в душу. И как же приятно видеть улыбки детей и их родителей!

Во времена Камерного театра я как режиссер делала спектакль «Муму» по Тургеневу, потом был спектакль-притча «Чем люди живы» по Толстому. Он шел у нас 16 лет. Это была притча о семье, о том, что такое любовь и в чем смысл жизни. С этим спектаклем связана одна удивительная история.

Речь в нем идет о двух девочках, одна из них с больной ногой. Мама девочек умерла, их воспитала другая женщина, отдавшая им всю свою любовь… И вот однажды после спектакля ко мне подходит мужчина с двумя девочками. И одна из них хромает. А отец девочек рассказывает историю о том, как умерла их мать, как другая женщина подарила им свою любовь. Он сказал: «Я едва не плакал на спектакле, словно про нашу жизнь смотрел!» Ну как после такого не верить в какие-то высшие силы, в чудеса?

Актер Анатолий Мягких до Владивостока играл на многих сценах, но именно в театре молодежи повстречал «своего» режиссера.

– Это был Леонид Анисимов, он создал меня как актера, – признается Анатолий Михайлович. – Камерный театр во главе с ним стал для меня родным. И потому я остался здесь, даже когда Леонид Иванович покинул его… Камерный был театром классического плана, и это мне очень помогло. Переиграть много классики очень важно для становления актера. «Гроза», «Месяц в деревне», «Пир во время чумы», «Нора», «На дне»… Классика делает актера актером, дисциплинирует, ставит школу. А с таким режиссером, как Анисимов, играть классику было удовольствие, он очень хорошо понимал актера. И очень многое из меня вытянул, доверял актерской интуиции. Не все режиссеры так умеют. Мне же тесно в любых рамках, я всегда предлагаю свои варианты, и признателен, если режиссер их рассматривает, прислушивается…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото из архива «В»