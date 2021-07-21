Владивостокское «Динамо» потушило воронежский «Факел» Команда из Воронежа уступила 0:6 приморскому коллективу

Вслед за началом длительного турнира на Кубок России в середине июля стартовал чемпионат страны-2021/2022 Футбольной национальной лиги в Олимп-первенстве, которое ранее именовалось второй лигой.

«Динамо-Владивосток» свой первый матч во втором дивизионе в минувшее воскресенье проводило на выезде в Воронеже и буквально разгромило местный «Факел-М» (молодежный состав). Счет ошеломляющий – 0:6 в пользу приморской команды.

Кто-то скажет, что за хозяев на стадионе «Локомотив» играли юноши против взрослой команды. Но это не совсем так. «Факел-М» является полноценным дублером основы клуба, который в июле успешно стартовал в первом дивизионе ФНЛ. Воронежские ребята из молодежки пол-лета тренировалась со своими старшими товарищами и являются их полноценной заменой.

Кроме того, и с нашей стороны присутствовала молодежь. К примеру, впервые за новый профессиональный клуб Приморья сыграл 18-летний полузащитник – воспитанник футбольной ДЮСШ Владивостока Сергей Смородский. Вот только от футболистов «Динамо-Владивосток» никто не ожидал такой прыти и мощи уже в стартовом поединке.

В дебютном отрезке матча, проходившего при 30-градусной жаре, предпочтение имели воронежцы. Однако их хаотичные наскоки были пресечены на корню, и приморцы основательно завладели мячом, начав наступление на ворота противника. Оборона команды из Воронежа слабо справлялась с кинжальными атаками дальневосточников и ударами в створ с разных дистанций. «Факел-М» попытался сбить наступательный пыл гостей недозволенными приемами, но главный судья встречи Александр Ануфриев из Москвы двумя подряд желтыми карточками моментально восстановил дисциплину на газоне.

До поры до времени мячи не залетали в сетку воронежцев, хотя «бело-голубые» (на сей раз игравшие в форме синего цвета) имели такую возможность. Однако незадолго до перерыва преимущество динамовцев стало реализовываться в красивых голах. На 40-й минуте после точного паса Дмитрия Котова Артем Коржунов открыл счет – 0:1. На исходе первого тайма сольный проход успешно завершил Дмитрий Садов – 0:2.

После перерыва «Динамо-Владивосток» взялось за дело серьезно, и хозяева буквально посыпались. 50-я минута – Александр Васильев, 54-я – Руслан Гордиенко, 75-я Дмитрий Чеповский, 84-я – Сетрак Акопян. «Избиение младенцев» привело к неприличному счету – 0:6!

На излете матча случился редкий футбольный казус. За нарушение правил в ворота хозяев назначили пенальти. Удар Руслана Гордиенко парировал местный голкипер Дмитрий Кортнев. Мяч отскочил в руку защитника, поэтому судья снова указал на точку. На сей раз одиннадцатиметровый исполнял Валерий Соломаха. И вновь блеснул вратарь. Впрочем, поединок так и завершился с сухим разгромным результатом.

Свой следующий поединок наши земляки также проведут на выезде. 1 августа они сразятся в Туле с «Арсеналом-2». На излете лета им предстоит сыграть в Рязани, Калуге и Брянске. В родных стенах мы их сможем увидеть лишь в сентябре.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Олега КОТОВА