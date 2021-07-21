Доказать, чтобы наказать Реальное расследование – это не кино с мордобоем, а кропотливый труд

25 июля в России отметят День работников органов следствия. У многих обывателей, далеких от правоохранительных органов, профессия следователя ассоциируется с небритым и усталым мужчиной, который сидит в засадах, гоняется за преступниками, метко стреляет из табельного пистолета, умело дерется, иногда заполняет какие-то бумаги, много курит и всегда пьет горькую после успешного задержания очередного злодея.

В реальности киношные следаки не имеют практически ничего общего с настоящими сотрудниками следственных органов. О реальных, а не придуманных буднях своих коллег корреспонденту «В» рассказал руководитель отдела кадров следственного управления СК России по Приморскому краю Евгений Ясинский. Его работа связана с документами, с общением с действующими и будущими сотрудниками управления.

«Урок жизни», который раскрыло следствие

Но так было не всегда. В списке личных трудовых достижений подполковника Ясинского несколько раскрытых кровавых преступлений. Одно из них особенно запомнилось ему своей бессмысленностью.

…В августе 2006 года, когда собеседник «В» только начинал работать следователем в прокуратуре Ленинского района, во Владивостоке был убит 17-летний студент первого курса ДВГУ Виктор Жеравкин*. Парень четыре дня не появлялся на занятиях и не звонил родителям, которые жили в одном из сел Пограничного района. Они заволновались и решили его проведать, тем более что у родителей были ключи от квартиры сына, которую они ему купили. Разбухший и посиневший труп Виктора нашли в ванне, наполненной водой.

– Убийцу сразу стали искать среди приятелей Жеравкина, с которыми он учился. Студенты указали на 20-летнего Евгения Чернова*. Вскоре и сам Чернов пришел в милицию: он признался, что задушил Виктора. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении теперь уже бывшего студента, хладнокровно убившего своего сокурсника, – вспоминает Евгений Ясинский.

Конечно, хорошо, когда преступник сам помогает следствию. Однако следователь Ясинский должен был проверить показания Чернова и собрать крепкую доказательную базу, подтверждающую злодеяние, перед тем как уголовное дело передадут в суд.

Вскоре следствие установило, что убийство произошло на вечеринке в честь получения студенческих билетов. Изрядно выпив, Чернов решил поучить Жеравкина смыслу жизни. «Урок» перерос в драку, в ходе которой «учитель» задушил «ученика» полотенцем… Затем убийца отнес тело в ванну и открыл холодную воду, решив, что так труп будет дольше разлагаться и найдут его не скоро.

Но в этом Чернов просчитался. Он не знал, что заботливые родители каждый день созванивались с несовершеннолетним сыном, единственным наследником. Согласившись с доводами следствия, суд приговорил Евгения Чернова к отбытию длительного срока наказания в колонии строгого режима.

Женщины лучше знают, чего хотят

На вопрос, почему он пошел работать следователем, хотя после окончания вуза мог бы устроиться в другое, более спокойное и, возможно, более денежное место, Евгений Владимирович отвечает, не раздумывая:

– Потому что здесь масса плюсов. Работа следователя основная в системе иных юридических профессий. Во-первых, она позволяет выработать в себе организованность, наблюдательность, умение работать с людьми разных специальностей и социальных слоев. Кроме того, дает уверенность в себе, вырабатывает способность спрогнозировать развитие той или иной ситуации и позволяет мгновенно принимать решения. Согласитесь, в нашей жизни необходимо иметь такие навыки. И наконец, это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня, пожалуй, это очень важные факторы, особенно для тех, кто только выбирает будущую профессию после окончания вуза.

При этом руководитель отдела кадров признает, что парни не рвутся работать в следствии. В основном в управление приходят выпускницы местных вузов, в которых ведется обучение по специальности «юриспруденция».

– Почему девушки? Потому что они мыслят более рационально, чем парни. У них есть свое мнение, они знают, чего хотят добиться в жизни. Они не боятся бумажной рутинной работы. Девушки заранее, на последнем курсе вуза, приходят к нам на практику в качестве помощников следователей. И после получения диплома уже готовы работать в следствии. Сегодня наши дамы наравне с мужчинами раскрывают сложные и запутанные преступления, – объясняет Евгений Ясинский.

И в доказательство приводит несколько ярких примеров. Так, в 2008 году старший следователь тогда еще СО Лесозаводской межрайонной прокуратуры Дария Салахутдинова раскрыла убийство местного предпринимателя. Не желая делить бизнес при разводе, мужчина заказал супругу, выбрав на роль киллера племянника. Правда, в итоге сам стал жертвой наемника и его подельников. Расследование этого преступления растянулось на семь лет, тем не менее было успешно завершено.

Несколько лет назад Владивосток потрясла жуткая смерть двух малолетних сестер, зимой умерших от голода и холода в заброшенном бараке на улице Всеволода Сибирцева. Там их оставила без еды и воды жестокая мать, которая после их смерти закопала трупы девочек под крыльцом, где их и нашли. Это преступление расследовала следователь по особо важным делам СУ СК России по Приморскому краю Ольга Васильевна Кравченко. Сегодня она находится на заслуженном отдыхе. Немало раскрытых преступлений и на счету руководителя I отдела по расследованию особо важных дел Ирины Завражиной, ветерана следственных органов, которым она посвятила 37 лет.

Что касается мужчин, то они, по словам подполковника юстиции Ясинского, в управлении не задерживаются. Видимо, здесь сказываются ненормированный рабочий день, много бумажной и на первый взгляд рутинной работы, командировки по краю и в другие регионы страны. Парни легче принимают решение об увольнении, даже если уходят в никуда. Их не держат ни перспектива раннего выхода на пенсию с выплатой выходного пособия, ни хорошая зарплата, ни социальные льготы и гарантии.

– Я не говорю, что у всех парней легкомысленное отношение к работе. Но если на одну чашу весов поставить уволенных мужчин, а на другую – девушек, то перевес будет в сторону мужчин. Парни увольняются в полтора раза чаще, – резюмирует Евгений Владимирович.

Остаются верные своему делу

И все-таки статистика показывает, что следственное управление – это не проходной двор для всех желающих. Да, люди уходят по разным причинам. Но есть и такие, кто крепко связал свою судьбу с борьбой с преступностью.

К примеру, начальник отдела криминалистики полковник юстиции Сергей Филатов отдал следствию 27 лет. Под его руководством следственная группа расследовала преступления, совершенные бандой, возглавляемой сводными братьями Алексеем и Евгением Горбачевыми. Группировка базировалась в поселке Заводском. Преступники действовали с 1997 по 2007 год в Приморье и Хабаровском крае. Следствие доказало 18 эпизодов тяжких преступлений, совершенных бандитами, в том числе убийства по заказу. Члены банды получили длительные сроки лишения свободы.

Сергей Николаевич награжден медалями «За безупречную службу» I и II степени, медалью «За усердие в службе», нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета РФ».

На днях вышел на пенсию руководитель отделения по расследованию преступлений прошлых лет полковник юстиции Сергей Оврах. Его стаж в следствии – 26 лет; за плечами много уголовных дел, которые до него годами дожидались, когда следствие передаст обвинительное заключение в суд.

Эксперт-криминалист майор юстиции Игорь Ковалев проработал в управлении 11 лет. В 2014 году, будучи старшим следователем первого отдела по расследованию особо важных дел, он расследовал громкое дело банды Завьялова-Павленко, на счету которой разбойные нападения и пять трупов. В том числе убийство заместителя начальника вагонно-пассажирского депо «Первая речка» и его гражданской жены.

Среди асов следствия начальник отдела кадров СУ СК России по Приморскому краю также называет руководителя СО по Первомайскому району Владивостока Константина Москвина, руководителя СО по Советскому району Владивостока Илью Любченко, следователя отдела по расследованию налоговых преступлений Александра Цоя. По словам Евгения Ясинского, будь место в газете, он бы назвал фамилии всех следователей, кто работает в управлении. Вне зависимости от должности и звания.

Потому что все они честно делают свою работу.

Автор выражает признательность старшему помощнику руководителя СУ СК России по Приморскому краю Авроре Римской за помощь в подготовке публикации.

Справка «В»

В первом полугодии 2021 года в производстве следователей СУ СК РФ по Приморскому краю находилось 1940 уголовных дел. В суд направлено 879 уголовных дел в отношении 909 обвиняемых, раскрыто 63 преступления прошлых лет.

Сергей КОЖИН

* - имена и фамилии персонажей изменены

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