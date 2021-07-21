Во Владивостоке ожидается гром оваций Его вызовут звездный десант и феерические премьеры «Мариинского»

Шестой Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» (6+) традиционно пройдет в столице ДФО в разгар лета – с 24 июля по 8 августа. И так же традиционно этот праздник классического искусства подарит приморским зрителям немало премьер и познакомит нас со звездами мирового уровня.

Балет: драматизм и страсть

Откроется фестиваль, как уточняет пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра, балетными премьерами.

24 и 25 июля впервые на Приморской сцене будет показан «Бахчисарайский фонтан» (6+) на музыку Бориса Асафьева в знаменитой постановке Ростислава Захарова. Этот красочный спектакль по мотивам пушкинской поэмы является одной из визитных карточек советского драматического балета (к слову, в 2017 году в Мариинке прошло тысячное представление «Бахчисарайского фонтана»!).

На Приморской сцене премьеру представит балетная труппа Мариинского театра. Воплощенную в танце историю утраченной любви и жгучей ревности в стенах ханского гарема расскажут Данила Корсунцев, Кристина Шапран, Анастасия Лукина, Екатерина Чебыкина, Алексей Тимофеев, Анастасия Нуйкина, Евгений Коновалов, Сослан Кулаев и другие солисты.

27 и 28 июля зрители увидят еще одну премьеру – романтический балет «Сильфида» (6+) Хермана Левенскьольда в хореографии Августа Бурнонвиля (1836) в редакции Эльзы-Марианны фон Розен. У этого спектакля необычная судьба: став «манифестом романтического балета» на премьере в 1822 году, он то исчезал, то вновь возвращался на сцену. Сейчас «Сильфида» входит в репертуар Мариинского и Большого театров, а также встречается в афише зарубежных трупп.

На фестивале главные партии в «Сильфиде» исполнят солисты балетной труппы Мариинского театра, среди которых Кристина Шапран, Анастасия Лукина, Алексей Тимофеев, Евгений Коновалов.

Дирижировать обеими премьерами будет Антон Торбеев.

Опера: романтика и неумолимый рок

Впервые на Приморской сцене – пятиактная опера «Хованщина» (12+) Модеста Мусоргского в масштабной постановке Леонида Баратова и Федора Федоровского. 4 августа «Хованщину» представит звездный состав солистов: Юлия Маточкина, Роман Бурденко, Станислав Трофимов, Михаил Петренко, Оксана Шилова, Евгений Акимов.

Дирижировать премьерой будет Валерий Гергиев. Также под управлением маэстро прозвучат шедевры романтической оперы – «Турандот» (12+) Джакомо Пуччини в постановке Шарля Рубо (5 августа) и «Иоланта» (6+) Петра Чайковского в концертном исполнении (3 августа).

В главных партиях можно будет услышать ведущих солистов петербургской труппы: Михаила Векуа, Ирину Чурилову, Юрия Воробьева, Сергея Скороходова, Владислава Куприянова и других.

Звездный десант ожидается и в репертуарных спектаклях Приморской сцены. Один из самых востребованных молодых баритонов, триумфатор XV Международного конкурса имени Чайковского Ариунбаатар Ганбаатар (Монголия) выйдет в партии Жоржа Жермона в опере «Травиата» Джузеппе Верди (6+). Восходящая звезда мировой оперной сцены сопрано Елена Стихина исполнит одну из своих коронных партий – Татьяны Лариной – в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» (6+). Ее партнерами в спектакле станут Роман Бурденко, Екатерина Сергеева, Михаил Петренко, Гамид Абдулов.

За пультом оркестра – главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков.

В заключительный день фестиваля, 8 августа, будет показана опера «Пиковая дама» (6+) Петра Чайковского в знаменитой постановке Юрия Темирканова, которая объединит силы двух трупп, петербургской и владивостокской.

Симфоническое крещендо

31 июля в афише симфонической программы VI Международного фестиваля «Мариинский» – выступление Сергея Редькина (фортепиано) и симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра (6+).

Сергей Редькин уже хорошо известен в России и за рубежом, неоднократно становился лауреатом престижных международных конкурсов (в их числе бронзовая медаль конкурса имени Чайковского). В мае 2021 года мастерство пианиста было отмечено II премией на престижном мировом состязании – конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе.

7 августа солисты оперной труппы Мариинского театра, хор и оркестр Приморской сцены под управлением Павла Смелкова представят одно из самых значительных произведений в истории музыки – грандиозную Девятую симфонию Людвига ван Бетховена (6+).

Отдел новостей «В»

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта Приморской сцены Мариинского театра