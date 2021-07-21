Радио «Лемма» – выбор раз и навсегда! Завтра, 22 июля, радио «Лемма» отметит четвертьвековой юбилей. Сегодня «Лемма» занимает особую позицию на медиарынке региона, заслужив репутацию достоверного и оперативного источника информации, приятного и интеллигентного собеседника, надежного делового партнера.

Впервые радиостанция вышла в эфир 22 июля 1996 года на частоте средних волн 783 АМ во Владивостоке. В июне 2000 года «Лемма» выиграла конкурс на частоту 102,7 FM с концепцией «Информационное вещание». До 2002 года наполнение радио в основном было общественно-политическим, а тогдашний слоган радиостанции «Свободный голос Приморья» говорил сам за себя. Поэтому гостями студии прямого эфира были и представители власти, и представители оппозиции, лидеры и участники различных движений. Радиостанция всегда высказывала свою независимую точку зрения на происходящие события.

С самого основания в эфире «Леммы» звучала только русская музыка разных лет, преимущественно советское ретро. Позже, когда политические дрязги в Приморье ушли в прошлое, возникла необходимость пересмотра формата: «Лемма» становится разговорно-развлекательным радио. Была пересмотрена и политика музыкального вещания: формат сместился в сторону популярных в то время русскоязычных песен. Новый подход себя оправдал: в 2004 году «Лемма» стала самой слушаемой радиостанцией Владивостока и Приморья. В 2008 году в сетку эфира «Леммы» добавили зарубежные хиты, а с мая 2011 года в эфире сбалансированно стала звучать популярная современная русская и зарубежная музыка, а также золотые хиты 70-х, 80-х и 90-х, а затем и 2000-х годов.

В разное время слоган радио «Лемма» звучал по-разному: в 1996–2003 годах – «Свободный голос Приморья»; в 2003–2008 годах – «Для тебя, Приморье!»; с осени 2008 года – «Частота общения». Но одно остается неизменным: вот уже 25 лет радио «Лемма» является одной из известнейших информационно-музыкальных радиостанций Владивостока и Приморья, входя в десятку популярнейших радиостанций города со 100-процентным собственным вещанием.

– Все, что слышно в эфире радио «Лемма», соответствует интересам аудитории, а это реальные события, интересующие радиослушателей разных поколений. Мы всегда в курсе событий, происходящих в жизни города, края, всего мира. Легко, динамично, интересно! Коллектив радио «Лемма» постоянно находится в творческом поиске для того, чтобы частота 102,7 FM становилась еще интереснее для слушателей и партнеров радиостанции. Наш девиз «Слушай! Действуй! Живи!» – говорит главный редактор радио «Лемма» Оксана Якуш.

Редакция газеты «Владивосток» присоединяется к поздравлениям, которые в эти дни звучат в адрес «Леммы» со стороны известных приморцев – политиков, экспертов в различных областях, деятелей культуры и спорта. Желаем нашим коллегам ярких, интересных собеседников, безудержного креатива со стороны ведущих! Пусть каждый эфир будет неповторимым и запоминающимся, а каждый новый день – новым шагом вперед!