«Пятерка» развернется на Суханова Как уже сообщал «В» в предыдущем номере, из-за ремонта коммуникаций с 30 июля по 15 августа во Владивостоке изменится схема движения общественного транспорта, маршрут которого пролегает по улице Светланской. На днях профильное управление мэрии Владивостока также утвердило временный маршрут для автобуса № 5.

Так, после Золотого моста автобус проследует не вниз, на улицу Всеволода Сибирцева, а в тоннель. Затем «пятерка» поднимется на остановку «Фуникулер» и проедет по Суханова. На кольце возле сквера имени Суханова автобус развернется и проследует в обратном направлении, выехав на Золотой мост в районе Луцкого, 21. Таким образом, уехать из района центральной площади на автобусе данного маршрута у пассажиров пока не получится.

Напомним, что ранее управлением транспорта мэрии Владивостока также была утверждена схема еще 11 автобусных маршрутов на время действия ограничений. Автобусы № 31 и 98ц, двигающиеся с Луговой в сторону центральной части города, будут сворачивать на Пушкинскую после остановки «Авангард» и далее двигаться по Суханова и Семеновской. Автобусы № 13, 23л, 24, 39д, 49, 54а, 55 и 62 будут выезжать на Пушкинскую в районе остановки «ДВГТУ», после чего движение продолжится также по Суханова. По такой же схеме будет осуществляться движение в обратном направлении. Дополнительный маршрут разработан для автобуса № 66: после остановки «Лазо» он будет сворачивать в Светланский переулок и далее двигаться по Корабельной набережной. А вот движение электробусов с 30 июля по 15 августа приостанавливается.

Напомним, что в районе Светланской, 37 специалисты муниципального предприятия «ВПЭС» заменят участок аварийного трубопровода и канал, по которому он проходит. Железобетонные конструкции прогнили и пришли в негодность. Если своевременно не осуществить ремонт, в зимний период это чревато авариями на сетях и отключениями отопления и горячей воды.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru