Проекты утверждают жители Идеи горожан по благоустройству и развитию инфраструктуры Владивостока будут учтены при планировании работ

И.о. главы Владивостока Константин Шестаков формирует маршруты своих рабочих поездок по городу исходя из пожеланий владивостокцев. Обращения и жалобы, которые ежедневно поступают через социальные сети, – это не только работа для специалистов профильных управлений мэрии, но и часто основание для личного включения главы города в решение проблемы.

В минувшую пятницу, 16 июля, Константин Шестков побывал в нескольких точках Первомайского района Владивостока, дав ряд распоряжений относительно текущих работ по благоустройству и перспективных планов.

Остановки перестанут быть угрозой

Одно из таких мест – это остановка общественного транспорта «Воронежская» в районе ул. Окатовой и Зои Космодемьянской, которая вызывает массу нареканий у горожан – старые ржавые конструкции явно не дотягивают до названия «остановочный комплекс». Но вскоре все изменится. Сейчас дорожные службы ведут здесь ремонт ливневки, которая также давно пришла в негодность и где осадки регулярно размывали асфальт. После завершения этих работ специалистам поручено установить новые остановочные павильоны.

Много вопросов вызывает и дорога, ведущая к картодрому «Змеинка». Асфальта здесь не было никогда, а существующая грунтовая дорога периодически разбивается большегрузной техникой – в микрорайоне ведется застройка. Дорожным службам поручено просчитать стоимость капитального ремонта с асфальтированием на следующий год. А уже в этом дорогу к домам отсыпят щебнем.

В ходе поездки на Змеинку Константин Шестаков также пообщался с активными местными жителями. У некоторых из них есть свои идеи, как улучшить микрорайон и какие дороги следует отремонтировать в первую очередь. Все эти предложения будут рассмотрены сотрудниками профильных ведомств.

«Все сегодняшние поручения носят бытовой характер, ничего экстраординарного мы пока не планируем. Продолжаем ремонт дорог по федеральной программе, ямочный ремонт, по многим адресам восстанавливаем или строим с нуля ливневую канализацию. Также запланировали демонтаж ряда остановочных павильонов. Они сегодня находятся в таком виде, что представляют угрозу здоровью горожан. И отдельно хочу отметить активность местных жителей. У них есть идеи, где построить дороги-дублеры, которые соединили бы Змеинку и Окатовую. Все их обязательно рассмотрим», – подвел итоги поездки Константин Шестаков.

Сквер – благоустроить, танцплощадку – починить

Еще одним объектом, который осмотрел Константин Шестаков, стал сквер в районе улицы Калинина, 28–38 – за его благоустройство проголосовало более 3 тысяч горожан. Детали будущих работ и.о. главы города обсудил вместе со специалистами профильных управлений администрации Владивостока и Дирекции общественных пространств.

Территория сквера расположена на рельефе, хорошо озеленена, однако часть деревьев требует санации. Также в сквере расположен памятный знак – камень, посвященный проведению на данной территории первой маевки на Дальнем Востоке 1 мая 1901 года. В рамках благоустройства здесь планируется обустроить освещение, установить точки доступа Wi-Fi и камеры видеонаблюдения, чтобы горожане чувствовали себя в безопасности. Остальные виды работ будут обсуждать с жителями микрорайона. По итогам обсуждения архитекторы разработают дизайн-проект сквера, который после этого представят горожанам.

«Предварительно мы также рассматриваем создание в этом сквере пешеходной аллеи, вдоль которой можно разместить объекты для отдыха с детьми, спортивные тренажеры. В любом случае самостоятельных решений мы принимать не будем, все будет зависеть от мнений и пожеланий горожан», – отметил Константин Шестаков.

Как уточнил руководитель Дирекции общественных пространств Салават Галиев, первая встреча с жителями пройдет уже в августе – о дате и месте ее проведения сообщат заранее. Далее будет разработан проект развития этой территории, который также будет представлен горожанам. Работы по благоустройству сквера запланированы на 2022 год.

Еще одним общественным пространством в Первомайском районе, которое осмотрел и. о. главы города, стал сквер на улице Черемуховой, 3. Его благоустройство проводилось в 2019 году тоже по программе «Формирование комфортной городской среды». Сквер пользуется огромной популярностью у местных жителей: он стал местом прогулок взрослых и детей, здесь также проводятся различные мероприятия. Но, к сожалению, за время эксплуатации на танцплощадке повредилась часть декинга. Покрытие планируют восстановить в рамках гарантийных обязательств. Константин Шестаков поручил специалистам продумать, как укрепить эту площадку таким образом, чтобы она выполняла свой функционал в полном объеме.

Добавим, что в 2021 году во Владивостоке по программе «Формирование комфортной городской среды» ведется благоустройство набережной на Второй Речке, набережной на улице Татарской, сквера Комсомольцев, сопки Бурачка, общественной территории на Тунгусской, идет второй этап работ в Матросском сквере. Кроме того, специалисты Дирекции общественных пространств Владивостока уже приступили к сбору данных для подготовки техзадания для благоустройства общественных пространств в 2022 году по данной программе. Речь идет о скверах и парках, которые стали лидерами народного голосования.

Евгений СИДОРОВ

Фото Евгения КУЛЕШОВА/vlc.ru