«Лидер России» стал зампредом в Приморье Топ-менеджмент краевого правительства омолодился

На смену Константину Шестакову, который был одним из самых молодых зампредов краевого правительства, пришел еще более молодой Николай Стецко. Со вторника, 20 июля, в его ведение перешли вопросы экономики, проектной деятельности, промышленности и торговли, профессионального образования и туризма.

Ранее Николай Стецко возглавлял Агентство проектного управления Приморского края. Одной из его новаций стало внедрение механизма общественного контроля за реализацией национальных проектов и различных программ по благоустройству. Сегодня опыт общественных наблюдателей из Приморья признан одним из лучших в России.

Нового зампреда краевого правительства с широким функционалом министрам и главам муниципальных образований региона представил губернатор края Олег Кожемяко на оперативном совещании в понедельник, 19 июля.

– Вам Николай Игоревич хорошо знаком, он в своей должности курирует выполнение национальных проектов, тесно взаимодействует со всеми членами правительства Приморского края, органами местного самоуправления. Теперь эта работа будет администрироваться им как заместителем председателя правительства края, – прокомментировал кадровое назначение губернатор.

Справка «В»

Николай Стецко родился 5 июня 1991 года в Арсеньеве Приморского края. За время своей трудовой деятельности прошел путь от главного специалиста научно-организационного отдела Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета до заместителя председателя правительства Приморья. Трудился в бизнес-структурах, институтах развития региона, органах исполнительной власти.

С апреля 2019 года до настоящего времени возглавлял краевое агентство проектного управления.

Имеет три высших образования по специальностям «Регионоведение», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика и управление народным хозяйством». В 2018 году стал победителем Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Отдел политики «В»

Фото с сайта www.primorsky.ru