Средства – освоить, льготы – предоставить Социальная повестка вновь в центре внимания краевых депутатов

Ремонт дорог, доплаты медикам, льготы по оплате услуг ЖКХ. С этими важными для граждан темами были связаны многие решения, принятие в ходе внеочередного заседания Законодательного собрания Приморского края, которое состоялось 14 июля.

Дорожные деньги пойдут на дороги

Основным вопросом повестки, как это часто бывает на заседаниях ЗС ПК, стала корректировка краевого бюджета. По словам председателя Законодательного собрания Александра Ролика, она связана с необходимостью перераспределения средств на ремонт региональных и межмуниципальных дорог.

– Кроме того, выделяется дополнительное финансирование на дорожную деятельность муниципальным образованиям, – добавил Александр Ролик.

Проект корректировки бюджета-2021 депутатам представила председатель правительства Приморского края Вера Щербина. По ее словам, изменения связаны с тем, что вовремя не прошли конкурсные процедуры по ремонту дорог Владивостока, из-за чего есть риск не освоить 135 млн рублей. Поэтому было принято решение перераспределить эти средства на расходы по содержанию дорог регионального и межмуниципального значения и дорожные субсидии Пожарскому и Ханкайскому районам.

– Деньги также пойдут на дорожный ремонт, просто в других муниципалитетах. Объекты для ремонта определялись с учетом жалоб от населения, – отметила Вера Щербина.

– Корректировка носит точечный характер и требует последующего оперативного принятия решений муниципальными властями, – подчеркнул председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, рекомендовав коллегам одобрить изменения в бюджет.

Большинством голосов корректировку в главный финансовый документ депутаты приняли в необходимых двух чтениях. Но основные параметры бюджета-2021 в итоге не изменились: доходы – 149,8 млрд рублей, расходы – 158,1 млрд рублей, дефицит 8,3 млрд рублей.

Также депутаты откорректировали бюджет территориального Фонда ОМС на 2021 год. Проект подготовлен с учетом результатов исполнения бюджета фонда за январь – апрель. Основные параметры казны ТФОМС теперь составляют: доходы – 34,5 млрд рублей, расходы – 34,9 млрд рублей, дефицит – 469 млн рублей. Его покроют за счет остатка средств на счетах фонда на начало года.

В 2021 году будут увеличены расходы на выплаты стимулирующего характера медикам, которые работают с коронавирусными больными, поддержку медицинских учреждений и медработников, а также на стимулирующие выплаты за раннее выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации.

– Проект закона рассмотрен комитетом. Имеется положительное заключение КСП. Ко второму чтению поправок не поступало, комитет рекомендует принять закон в первом и втором чтении, – отметил зампредседателя комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Геннадий Лазарев.

Льготы продлены

На заседании 14 июля депутаты Приморья сразу в трех чтениях одобрили изменения в краевой закон «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере». Благодаря поправкам будут продлены до 2024 года льготы по оплате коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению в домах, которые подключены к ведомственным котельным Минобороны и ФСБ России. А другой важный для жителей края закон позволяет применять льготный тариф на тепловую энергию и сжиженный газ.

– Законопроект корреспондирует своими поправками с предыдущим. Предлагает продлить срок действия норм, которые предполагают субсидии гражданам, получающим тепло от бюджетных учреждений, – уточнила заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко.

– Комитет рассмотрел проект закона и просит принять его в трех чтениях, – кратко обозначила позицию комитета ЗС по социальной политике и защите прав граждан его председатель Татьяна Косьяненко. По итогам голосования документ был одобрен законодателями.

В омбудсмены – только с гражданством РФ

Поправки в закон «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае», принятые на внеочередном заседании ЗС ПК, ввели новые требования к кандидатам на должность омбудсмена.

– Новая редакция закона подготовлена в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством. Теперь должность бизнес-омбудсмена в регионах смогут занимать только граждане РФ, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом, – подчеркнул председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей Ищенко. При этом в числе требований, предъявляемых к уполномоченному по защите прав предпринимателей, остаются наличие высшего образования и возраст старше 30 лет.

Добавим, что аналогичные запреты теперь предусмотрены в региональном законодательстве для тех, кто замещает госдолжности и должности государственной гражданской службы, а также должности в органах местного самоуправления. Соответствующие поправки были одобрены краевым парламентом 14 июля.

Артем СТРОГИН

Фото Александра МАСЛЯНКО