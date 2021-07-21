Кандидата в мэры Владивостока подвели трудовая книжка и военный билет В столице Приморья состоялся первый этап конкурса на замещение должности главы города. И без того небогатый выбор кандидатов в мэры стал еще более скудным: один из претендентов выбыл из-за неполноты пакета документов, представленных в конкурсную комиссию.

Как сообщили «В» в Думе Владивостока, администратор одной из местных компаний Ботур Исмаилов не представил копии трудовой книжки и военного билета. Поэтому к участию в конкурсе он не допущен. Проверка полноты и достоверности пакета документов, представленных остальными кандидатами в мэры, изъянов не выявила.

Напомним, что заявления от соискателей мэрского кресла принимались в период с 7 по 21 июня. За это время в конкурсную комиссию подали документы восемь человек. Однако впоследствии один из них взял самоотвод ради участия в выборах депутатов Законодательного собрания. С учетом его самоотвода, а также отказа Ботуру Исмаилову количество кандидатов в мэры столицы Приморья сократилось до шести человек. В их числе и.о. главы города Константин Шестаков.

Второй этап конкурса на замещение мэра Владивостока – личное собеседование с кандидатами – запланирован на следующую среду, 28 июля. А 29 июля на заседании городской думы состоится голосование по кандидатурам, представленным конкурсной комиссией.

Артем СТРОГИН

Фото Алексея ВОРОНИНА