В «Белом доме» активно прививаются Список приморских политиков, своим примером убеждающих сограждан в безопасности вакцинации от COVID-19, снова пополнился. В понедельник, 19 июля, прививку от «короны» сделала председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, Вера Щербина прошла первый этап вакцинации от коронавируса в мобильном медицинском пункте на первом этаже здания правительства края на Светланской, 22. К слову, сделать прививку здесь могут бесплатно и без предварительной записи все желающие – с собой достаточно иметь паспорт и СНИЛС.

Председатель правительства Приморского края отдала предпочтение отечественной вакцине «Спутник V», которая в настоящее время есть во всех пунктах вакцинации Приморья. Вера Щербина отметила, что после укола чувствует себя хорошо, температура в норме.

«Сделать прививку – это мой осознанный выбор. Чувствую после укола себя великолепно. Настоятельно рекомендую всем провакцинироваться. Эпидситуация очень серьезная, много тяжелых случаев, умирают люди вне зависимости от возраста. Что касается обстановки по краю, то финансовыми ресурсами мероприятия по борьбе и профилактике с инфекцией обеспечены, вакцина есть во всех пунктах, ее хватает – в этой части все под контролем, остается только позаботиться о своем здоровье и здоровье близких», – отметила Вера Щербина.

Напомним, что ранее в 2021 году прививки от COVID-19 сделали губернатор Приморья Олег Кожемяко, председатель Законодательного собрания Александр Ролик, и.о. главы Владивостока Константин Шестаков. Общее количество приморцев, которые вакцинировались от коронавируса, вплотную приблизилось к 300 тысячам.

Отдел политики «В»

Фото Ивана ДЯКИНА/www.primorsky.ru