Врачам пока некогда отдыхать Приморцы в возрасте стали чаще болеть COVID-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Приморье остается напряженной: в последние дни ежесуточный прирост числа заразившихся по краю составляет около 260 человек. А во Владивостоке всего за три дня было зафиксировано 462 новых случая опасного заболевания.

При этом, как было озвучено на недавнем заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, возрастная категория заболевших значительно изменилась.

«Заболеваемость в Приморье фиксируется стабильно на высоком уровне. При этом за последнюю неделю изменился контингент заболевших по возрастной группе, сейчас заболеваемость фиксируется чаще у лиц 50–64 лет», – доложила глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

По данным оперативного штаба на 19 июля, за весь период эпидемии COVID-19 в Приморье заболели 51442 человека, выздоровели 45484 человека. По мнению медиков, помочь переломить ситуацию по росту заболеваемости может только массовая вакцинация.

Как сообщила заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, за прошедшую неделю в Приморье поступило 17 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак», в ближайшие дни ожидается поставка препарата «ЭпиВакКорона».

«В последние дни вакцинируются около 3,4 тысячи человек в день. Это значительно больше, чем пару месяцев назад, но недостаточно для формирования коллективного иммунитета», – прокомментировала Анастасия Худченко.

Для удобства жителей городов рассматривается вопрос увеличения режима работы пунктов вакцинации и оплаты труда медиков в выходные дни.

Справка «В»

Прививку от коронавирусной инфекции во Владивостоке сейчас можно сделать по 30 адресам. Пункты вакцинации развернуты как на базе медицинских учреждений, так и в торговых центрах, супермаркетах, МФЦ. Сделать прививку можно и в будние, и в выходные дни. Для этого достаточно иметь при себе всего два документа – паспорт и СНИЛС.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА