Быть или не быть стройке на Башидзе? В «Союз независимых медиа» обратились жители домов на улице Башидзе. Здесь вскоре может повториться типичная для Владивостока история, когда в жилом микрорайоне вопреки воле его жителей вырастает многоэтажный монстр.

Недавно на одном из местных сайтов появилось объявление о продаже участка земли в глубине квартала между улицей Башидзе и Тополиной аллеей. Почти 1,5 тысячи квадратных метров, обеспеченные электричеством и подъездными путями, предлагаются к реализации за сумму более 110 млн рублей. Кроме того, собственникам гаражей в прилегающем к участку гаражном кооперативе уже пришло уведомление о предполагаемом изменении функционального назначения земельного участка.

Учитывая оба перечисленных обстоятельства, люди опасаются, что в их тихом и спокойном районе появится многоэтажка. В понедельник, 19 июля, в микрорайоне состоялось собрание жильцов, на котором обсуждалась сложившаяся ситуация.

В администрации Владивостока со ссылкой на заместителя главы города Алексея Ляйфера «В» сообщили, что согласно проекту планировки территории и функциональному назначению данного земельного участка никакое многоэтажное строительство на нем невозможно.

Редакция газеты «Владивосток» и другие СМИ, вошедшие в состав «Союза независимых медиа», продолжат следить за ситуацией. Официальные запросы направлены в администрацию города и различные контролирующие структуры.

Как ранее сообщал «В», в новую ассоциацию объединились 12 краевых средств массовой информации (в том числе газета «Владивосток»), а также 33 информационных паблика в социальных сетях. Совокупная постоянная аудитория СНМедиа – более 1,5 млн человек в сутки. Цель нового объединения СМИ, у которых нет государственных структур, – помогать жителям края в решении самых острых проблем, при необходимости напоминая чиновникам и депутатам об их обязанностях. Журналисты обещают публиковать собственные независимые расследования, предоставлять объективную информацию о важных событиях и разные точки зрения по актуальным вопросам.

Обратиться в «СОЮЗ НЕЗАВИСИМЫХ МЕДИА» можно

• через сайт: snmedia.pro

• по WhatsАpp: 8-994-000-01-02

Фото Алексея ВОРОНИНА