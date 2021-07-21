У баскетбола во Владивостоке – крепкий фундамент Площадка для игры в баскетбол в формате 3x3, построенная с использованием бетона «Трилитон», появилась возле стадиона «Динамо» во Владивостоке. В минувшую субботу, 17 июля, ее торжественно открыл губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

О строительстве уникальной для Дальнего Востока баскетбольной площадки «В» рассказывал в номере за 17 июня. Тогда на объекте проводился важнейший этап работ – заливка бетона в основание. Его и другие материалы для строительства баскетбольной площадки возле стадиона «Динамо» предоставил известный приморский производитель компания «Трилитон». Представитель сбытовой компании «Центр снабжения ДВ» Максим Лебедев, министр физкультуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов и управляющий приморским спортивным обществом «Динамо» Эдуард Сандлер заложили в основание новой площадки KFC капсулу с письмом к потомкам.

А на днях губернатор Олег Кожемяко, открывая новую арену для баскетбола 3х3, назвал это событие значимым для Владивостока и всего Приморья.

«Этот вид баскетбола с каждым годом набирает обороты и на Олимпийских играх в Токио будет представлен как полноценный вид спорта. Подобная площадка стала первой в Приморье, но, уверен, появятся новые и помогут развитию баскетбола, физической культуры в регионе в целом. Правительство края поддержит их установку в рамках региональных программ», – цитирует главу региона пресс-служба правительства Приморского края.

В свою очередь, Максим Лимаров, руководитель компании «ГудФуд ДВ», владеющей сетью ресторанов KFC на Дальнем Востоке и выступившей спонсором строительства площадки, подчеркнул, что создание KFC-ARENA стало возможным благодаря командной работе всех заинтересованных в этом проекте.

Новая площадка, которая доступна всем желающим круглосуточно, представляет собой три современных корта с уникальным покрытием. После торжественного открытия кортов лучшие баскетболисты Приморья показали экспресс-игру в формате 3x3. Добавим, что в 2017 году было принято решение о включении баскетбола 3х3 в программу летних Олимпийских игр. На предстоящей Олимпиаде в Токио выступят по восемь лучших мужских и женских сборных мира, в том числе мужская и женская сборные России.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/www.primorsky.ru