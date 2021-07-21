Приморское село в тупике: есть ли выход? Жителям Лазовского мунокруга недоступны элементарные блага цивилизации

Жители села Чистоводного называют свою малую родину «аппендиксом». Расположенный в предгорьях Сихотэ-Алиня населенный пункт – настоящий тупик и в прямом, и в переносном смысле. В прямом – потому что дальше дороги нет, а в переносном – потому что развитие села остановилось много лет назад. А его выживание зависит от наличия элементарных благ цивилизации – электричества, связи и Интернета.

Чистоводное известно на весь Дальний Восток несколькими достопримечательностями. Это знаменитая бальнеолечебница, она же филиал краевого клинического кожно-венерологического диспансера. Есть еще скальный комплекс «Парк драконов» – нагромождение скал и огромных валунов, похожих на окаменевших доисторических чудищ.

Но в материале «В» речь пойдет не о достоинствах лечебницы и не о красотах здешнего ландшафта. А о проблемах местных жителей, которые, по их словам, не решаются десятилетиями, потому что администрация Лазовского муниципального округа их не слышит. Как говорится, аппендикс не беспокоит – и ладно!

Недоступная доступная медицина

Подробности здешнего быта, о которых сельчане рассказали корреспонденту «В», удивляют и даже шокируют. Коль скоро мы оперируем медицинскими терминами, стоит сказать, что в Чистоводном, где большинство населения составляют люди преклонного возраста, де-факто отсутствует нормальное здравоохранение.

В упомянутом выше центре реабилитации – бальнеолечебнице, где есть врачи и медсестры, местных не обслуживают – здесь поправляют здоровье приезжие по путевкам. А в фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе), установленном там же, на территории центра, работает одна санитарка. Причем в ее функции входит только уборка помещения. Делать уколы или выписывать рецепты она не имеет права. Для работы в ФАПе нужна медсестра, которая могла бы квалифицированно осматривать пациентов и ставить капельницы. Поэтому местные жители уже научились делать внутримышечные уколы, а также лечиться настоями, снадобьями, отварами и припарками, как в старину.

– Еще год назад к нам дважды в неделю приезжала фельдшер из села Киевка. Но потом она уехала, и теперь ФАП не работает ни в Чистоводном, ни в Киевке. (В ЛМО из семи ФАПов работают только два: нет специалистов. – Прим. автора). Некому оказать медицинскую помощь, мы не можем купить даже лекарства от простуды. «Скорая» к нам едет из Преображения в лучшем случае 40 минут, а из Лазо – 1,5 часа. И выбраться из села в Преображение в больницу за полсотни километров в один конец тоже проблематично и дорого, если нет своей машины. Автобусы к нам не ходят уже много лет. Если нанимать машину до перекрестка на трассе Лазо – Преображение (это расстояние в 25 км), надо заплатить частнику тысячу рублей. Поездка в Преображение и обратно обойдется в три тысячи! Откуда у пенсионеров такие деньги? – сетуют жители Чистоводного.

Впрочем, расходы на дорогу – это еще полбеды. В больнице в Преображении приезжих не пускают без очереди. Если нет записи и талонов, приходится возвращаться восвояси. А на другой день снова нанимать машину…

Не так давно центр реабилитации «Чистоводное» посетила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. Она встретилась с персоналом лечебницы, но на рандеву в клубе с местными жителями у нее, к сожалению, времени не нашлось. А жаль, ведь у сельчан накопилось много вопросов к Анастасии Геннадьевне. (О ситуации и проблемах здравоохранения в ЛМО «В» планирует отдельно рассказать в одном из ближайших номеров. – Прим. автора).

«Дацзыбао» на столбах ЛЭП

От медицины перейдем к культуре. Единственный ее очаг в Чистоводном – это клуб, в котором размещается библиотека. По словам сельчан, с приходом новой заведующей Елены Полещук работа в клубе активизировалась, заработали различные кружки для детей и взрослых. На районном фестивале «Салют, Победа!» номера художественной самодеятельности, подготовленные Еленой Полещук, были отмечены жюри и включены в гала-концерт праздника.

Мероприятия в клубе стали чаще посещать не только местные жители, но и пациенты центра реабилитации. Правда, администрация лечебницы строго-настрого запретила своим подопечным ходить в клуб и общаться с местными, мол, можно подхватить «корону». Дошло до того, что медсестра берет на карандаш пациентов, которые ослушались запрета. Но что еще делать взрослым людям во второй половине дня, когда все лечебные процедуры закончились?

– Здание клуба старое, без печного отопления. Чтобы зимой обогреть помещение библиотеки, необходимо включать две тепловые пушки за несколько часов до начала работы учреждения. А это дикий расход дорогой электроэнергии! Ко всему, в нескольких местах протекает крыша. В период дождей мы вынуждены переставлять мебель и спасаться тазиками. Клубу нужны ремонт и новая звуковая и видеоаппаратура – старая, приобретенная еще во времена Советского Союза, часто ломается и жутко фонит. При таком качестве техники стыдно продавать билеты на просмотр фильмов, – говорит Елена Полещук.

По словам завклубом, в Чистоводном надо установить две доски объявлений. Одну – на улице Центральной, другую – на Молодежной. Чтобы местные жители и пациенты лечебницы получали необходимую информацию о жизни села и клубных мероприятиях. Сейчас свои рукописные «дацзыбао» Елена Юрьевна расклеивает на столбах линии электропередачи и на стене частного магазина, чему хозяин торговой точки совсем не рад. Поэтому объявления на его собственности долго не висят.

Камни и валуны – не по силам

В этом году Лазовский муниципальный округ получил от краевой администрации сертификат на 15 млн рублей. Об этом событии «В» уже рассказывал. Глава округа Юрий Мосальский заявил, что деньги будут потрачены на благоустройство населенных пунктов муниципалитета. Жители Чистоводного надеются, что из этих миллионов им тоже перепадет несколько тысяч на новую аппаратуру для клуба, на изготовление и установку двух досок объявлений. А еще останется на приобретение детской площадки.

– Наверное, у нас единственное село в Приморье, где нет детской площадки. Мы подавали заявку на участие в конкурсе «1000 дворов», но ничего не выиграли. Не повезло. А в других селах по две-три площадки. Летом у наших ребят каникулы, к нам приезжают внуки, а им играть негде, – рассказала Елена Полещук.

По словам женщины, жители села хотели бы разместить площадку около клуба. Прилегающую территорию они уже начали благоустраивать своими силами: вырубили кустарник, выкосили траву, вывезли мусор. Но камни и валуны оказались энтузиастам уже не по силам.

– Мы обращались за помощью в Примавтодор, чтобы они помогли убрать камни. Для них здесь работы не больше чем на час. Но нам ответили, что спецтехники не хватает для ремонта дорог в округе, – говорит Елена.

Поэтому пока все клубные мероприятия проходят на дороге. Или рядом с обелиском землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

«Начальство видим только перед выборами»

Если судить по состоянию 25 км грунтовки на пути в Чистоводное, который начинается от перекрестка на трассе Лазо – Преображение, то дорожники не обманули насчет нехватки техники. Плохая дорога, на которой было пробито не одно колесо, – многолетняя проблема не только жителей села, но и пациентов центра реабилитации, в который ежемесячно приезжают лечиться 100-120 человек со всего Дальнего Востока.

Нынешний глава ЛМО Юрий Мосальский еще летом 2017 года, в бытность директором филиала «Партизанский» АО «Примавтодор, обещал пустить два грейдера на дорогу до Чистоводного, чтобы улучшить ситуацию. Его телефонный комментарий по этому поводу даже сохранился на просторах Интернета. Но на календаре июль 2021-го, а треклятая грунтовка на Чистоводное как была убитой и пыльной, так такой и осталась. Видимо, Юрий Анатольевич, уже будучи в статусе высшего должностного лица муниципального образования, запамятовал о своем обещании и о проблемах своих земляков.

Кстати, сельчане признались, что давно забыли, как выглядит глава округа, а о его новой должности они узнали из местной газеты. Жители гадают, почему Юрий Мосальский к ним не едет: то ли не хочет разбивать казенный джип на плохой дороге, то ли ему просто нечего сказать жителям глубинки.

– К нам начальство и разные депутаты приезжают аккурат перед очередными выборами. Мы уже к этому привыкли. Приедут и пообещают, что приведут в порядок дорогу, наладят связь и Интернет, отремонтируют клуб… Короче, все сделают, только проголосуйте за них. Мы проголосовали, и о нашей деревне в тайге все снова забыли. До следующих выборов, – смеются в Чистоводном.

Цены как в Магадане

Отдельной строкой жители Чистоводного просили рассказать о снабжении их продовольствием и промтоварами. Сейчас в селе два продовольственных мини-маркета. Владелец одного из них живет в Артеме и завозит товар, лишь когда опустеют полки, прилавки и холодильник. Чаще обновлять ассортимент ему невыгодно – слишком высоки транспортные расходы из-за удаленности торговой точки от поставщиков продуктов. Хлеб, например, возят из Лазо – это 80 км от Чистоводного – раз в неделю, по понедельникам. Поэтому сельчане покупают сразу по пять-шесть буханок про запас и хранят их в холодильнике.

– Приезжали к нам фермеры из Беневского, Киевки, Свободного, привозили по доступным ценам молоко, сметану, творог. Очень качественная продукция, мы даже им заказы делали. И пациенты тоже покупали. Но администратор больницы выгнала фермеров за шлагбаум и приказала больше не пускать. Они и перестали ездить, – говорит Наталья Берхмиллер, председатель первичной организации совета ветеранов села. – Сейчас мы нанимаем вскладчину машину и отправляем кого-нибудь за продуктами и промтоварами в Преображение. Это 50 км туда и столько же обратно. Каждый составляет список, что надо купить, и дает гонцу банковскую карточку с пин-кодом, потому как наличных денег ни у кого нет – пенсии приходят на карточки. Кое-что можно купить в нашем магазине, но цены у нас как в Магадане.

«Джуди» помнят до сих пор

Стабильного электроснабжения в Чистоводном нет с июля 1989 года, когда по Приморскому краю ударил тайфун «Джуди». Стихия повалила и поломала многие деревянные столбы линии электропередачи. А многие из оставшихся столбов уже давно выработали свой гарантийный срок. У некоторых сгнило основание, и они фактически висят на проводах. У других, напротив, провода под напряжением буквально лежат на земле и время от времени искрят – отсюда систематические отключения. А если кто-нибудь будет рядом проходить в дождливую погоду, может случиться непоправимое…

Говорят, что после тайфуна в село привезли железобетонные столбы, чтобы заменить сгнившие деревянные. Несколько из них даже установили. Остальные пролежали на земле до весны этого года, а потом их увезли неизвестные – куда и зачем, непонятно.

Кроме того, «Джуди» смыл на речке дамбу высотой более двух метров. Больше всех тогда пострадала улица Молодежная, где живут одни пенсионеры: плыли заборы, бочки, дрова, животные… Хорошо, хоть жертв среди сельчан не было – люди спасались на крышах. Сейчас высота дамбы не более полуметра – для большой воды это не преграда. Если уровень защитного сооружения не поднять, то при затяжном и сильном ливне село вновь утонет. Поэтому здесь с опасением ждут очередного тайфуна или циклона.

Хотели пожаловаться Путину

Сегодня в Чистоводном фактически проживают не более 130 человек, хотя официально зарегистрировано значительно больше. Работоспособные граждане периодически уезжают на заработки, так как возможности применить свои силы и умения в родном селе для них нет. Впрочем, предпринимательская жилка у местных все-таки присутствует. Мастер народного промысла пенсионер Александр Берхмиллер изготавливает из дерева различную посуду, вазы, сувениры. Их хорошо покупают туристы. И покупали бы еще лучше, будь в селе устойчивые мобильная связь и Интернет, позволяющие рассчитаться за покупку безналичным способом.

Но связи здесь почти нет. В центре Чистоводного установлен таксофон, которым можно воспользоваться при наличии специальной карточки, которая есть не у всех сельчан. Да и связь эта односторонняя. Ко всему, около таксофона всегда очередь из клиентов лечебницы. В центре реабилитации есть два служебных стационарных телефона – но к ним не подпускают даже пациентов.

Отсутствие связи и Интернета – извечная проблема села. Местные жители шутят, что они отстали от цивилизации и лишь понаслышке знают о существовании электронной почты, социальных сетей и портала «Госуслуги». Но пятерым школьникам из Чистоводного совсем не смешно: из-за отсутствия Интернета ребята не могут выполнять домашние задания или учиться дистанционно, если понадобится. Места, где доступна сотовая связь, это мост на въезде в село или вершина ближайшей сопки.

– Нам говорят, что тянуть оптоволокно в наше село очень дорого. И неизвестно, когда расходы отобьются - очень маленькое население. Но почему-то никто не берет в расчет, что у нас центр реабилитации, где ежегодно лечатся порядка 1200 человек. И все они хотят хотя бы поговорить с домом, – говорит завклубом Елена Полещук.

О своих проблемах местные жители хотели пожаловаться президенту России Владимиру Путину во время недавней прямой линии. Но не смогли – все по той же причине. Как рассказала корреспонденту «В» Наталья Берхмиллер, два года назад, еще до пришествия коронавируса, в районной администрации обсуждалась ситуация с сотовой и проводной связью в районе. Присутствовавший на совещании представитель «Ростелекома» поинтересовался у глав поселений, в каком поселке или селе еще нет Интернета. Предприятие было готово за свой счет протянуть провода в этот населенный пункт. Ирина Козюля, глава администрации Беневского сельского поселения, к которому относилось село Чистоводное, тогда почему-то промолчала. В результате ее подданные не попали в сети Всемирной паутины со всеми вытекающими. В подобных случаях в народе говорят: зачем нам враги, когда у нас такие друзья?

P.S. Когда номер готовился к печати, стало известно, что в Чистоводное прибыла бригада монтажников «Ростелекома». Будем надеяться, что в ближайшее время село, затерянное в приморской тайге, обретет надежную связь с внешним миром.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено жителями села Чистоводного