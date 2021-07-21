Путь на Олимпиаду лежит через Приморье В эту пятницу, 23 июля, в Токио открываются XXXII летние Олимпийские игры. Россию на них представят 335 спортсменов – 150 мужчин и 185 женщин.

«Начиная с 23 июля слушайте самые горячие новости Олимпийских игр Токио ежедневно на радио VBC на частоте 101,7 FM и на радио «Лемма» на частоте 102,7 FM. Кроме того, материалы об Олимпиаде вы сможете найти на страницах газеты «Владивосток» и в ленте РИА VladNews».

Российские спортсмены завоевали лицензии во всех видах спорта, кроме баскетбола, бейсбола, скейтбординга, серфинга, софтбола, футбола и хоккея на траве. Средний возраст атлетов из нашей страны – 27 лет. Самой молодой россиянкой в Токио станет гимнастка Виктория Листунова, которой на момент проведения Олимпиады будет 16 лет. Самая опытная представительница команды – 56-летняя Инесса Меркулова, выступающая за сборную по конному спорту. А наиболее титулованной спортсменкой является пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Из-за санкций WADA до 16 декабря 2022 года россиянам на чемпионатах мира и Олимпиадах запрещено выступать под российским флагом, а также использовать герб, гимн и другие национальные символы. Поэтому российские спортсмены будут выступать в качестве сборной Олимпийского комитета России – во время церемонии открытия Игр флаг ОКР понесут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Добавим, что более 20 национальных команд по разным видам спорта проводили предолимпийские сборы в Приморье. Кроме российских спортсменов в нашем регионе к Олимпиаде в Японии готовились сборная команда Республики Узбекистан по плаванию и команда Республики Беларусь по боксу.

Отдел новостей «В»