Как пожилые алкоголики становятся наркоманами и бомжами Пристрастие к «синтетике» особенно опасно для алкоголиков со стажем

Наркоманию принято считать болезнью молодежи. А когда говорят о зависимости в пожилом возрасте, обычно связывают ее с лекарствами, прописанными врачом, – обезболивающими, транквилизаторами, барбитуратами.

Однако вопреки стереотипам бывают и наркоманы в годах, употребляющие «синтетику». О необычном случае в своей практике «В» рассказал заведующий кабинетом профилактики наркологических расстройств ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» Александр Кубиков.

Помните, каким он парнем был?

…К девяти утра воскресное солнце растопило туман, на морской глади заиграли слепящие глаза блики. Я понял, что клева уже не будет, смотал удочки и двинулся вдоль железной дороги к машине. Навстречу мне по шпалам брели пятеро заросших, грязных бомжей. Я посторонился, пропуская их. Один из них, пожилой, посмотрел на меня.

– Здравствуй, Иваныч, это я, Виктор. Помнишь такого?

Конечно, я узнал его. Виктор не раз лечился в наркологическом диспансере от алкоголизма. Он одиноко жил в гостинке, работал сборщиком мебели и пьянствовал. Когда приходила «белочка», соседи вызывали «скорую» и его везли в наркологию. Так было не раз, пока пару лет назад он не исчез из поля зрения. И вот эта встреча.

Если наркологический больной не отводит взгляда, а, напротив, здоровается с наркологом вне больничных стен, то есть два варианта. Либо у него все хорошо – не употребляет, либо допился и готов обратиться за помощью. У Виктора явно было второе: я встал с наветренной стороны, чтобы не чувствовать исходящий от бомжа запах. Он продолжал говорить, а я вспоминал, как он лечился.

Лечение вроде бы давало эффект – бывало, Виктор не пил по несколько лет. Но, находясь в диспансере, он, алкоголик, общался с наркоманами, хотя обычно алкоголики и наркоманы держатся обособленно. А еще Виктор был охоч до женского пола настолько, что однажды его выписали за нарушение режима – наш мачо уединился под лестницей с ВИЧ-инфицированной наркоманкой.

Похоть оставила без квартиры

Из сбивчивого рассказа бывшего пациента следовало, что синтетические наркотики Виктор попробовал два года назад. Причина – похоть. Годы пьянства сделали свое дело: сексуальные возможности Виктора после 50 лет резко снизились, а желание осталось. Стремясь вернуть потенцию, он не стал отказываться, когда ему предложили «синтетику».

Результат, как говорится, превзошел все ожидания. Микроинсульт (сосуды мозга не выдерживают огромное давление «по синтетике». – Прим. автора), потеря работы, а следом и квартиры: гостинка ушла в чужие руки после того, как Виктор в наркотическом тумане подписал какие-то бумаги. Сначала ночевал по знакомым, потом в подвале, затем прибился к бомжам.

– Помоги, Иваныч, а? – спросил Виктор глухим, серым голосом. В глазах 55-летнего мужчины стояли слезы; потрескавшиеся губы, покрытые зеленой коркой, дрожали. Его товарищи ушли далеко, даже не обернувшись, – «отряд не заметил потери бойца».

А мне вспомнились другие пациенты, ровесники Виктора, вдруг ставшие наркозависимыми. В большинстве своем это алкоголики, которым предложили «синтетику» в ходе пьянки или для того, чтобы «подлечиться» с похмелья. Зависимость от «синтетики» формируется мгновенно, а финал у пожилых наркоманов всегда один: инсульт, инфаркт, реанимация. Инвалидность или смерть.

«Не, Иваныч, не то»

Виктор смотрел на меня. Наркология была для него последней надеждой. Он вновь заговорил о потерянном жилье и убитом здоровье, о том, что родных у него нет. Я услышал его и предложил лечиться в наркологическом диспансере. Сначала взять направление у нарколога в отделение неотложной наркологической помощи. Из него через пару недель переведут в отделение реабилитации на трехмесячный курс, помогут восстановить паспорт и найти работу. Ну а если не хочешь в диспансер, есть православный приход, где вернуться к нормальной жизни позволит священник – врач по образованию, получивший сертификат психиатра-нарколога. При церкви можно жить и работать годами.

– Не, Иваныч, не то. Дай рублей двадцать на сигареты, – тяжело вздохнул Виктор. Но я не дал, потому что дать – значит помочь употреблять наркотики.

Он понял и отвел взгляд. А я пошел к машине, размышляя о точке невозврата для деградировавших наркоманов. Метров через 20 меня догнал Виктор и, задыхаясь, прохрипел, что завтра же пойдет лечиться, потому что хочется жить по-человечески.

Но ни завтра, ни позже он не пришел. Наркотик не отпустил его.