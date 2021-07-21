Квартиры однажды подешевеют. Совсем ненадолго Приморский экономист предрек кризис на рынке недвижимости и краткосрочное падение цен

Цены на квадратный метр во владивостокских новостройках меняются ежедневно. Сейчас жилье в городе практически золотое: квартира в еще не сданном подрядчиком доме обойдется минимум в 4 млн рублей. Однако желающих приобрести свой угол меньше не становится.

Кандидат экономических наук Максим Кривелевич утверждает, что, стремясь вложить накопления в единственный проверенный ресурс, люди сами создают спрос на дорогую недвижимость. О финансовом рынке, страхах потребителей и грядущем кризисе эксперт на днях рассказал в эфире радио «Лемма».

У цен нет потолка. но это пока

Опасение потерять накопления – одно из самых сильных в современном обществе. Но, с другой стороны, просто хранить деньги под подушкой в XXI веке несколько странно. Остается вкладывать. Только вот куда? Пережившие не самый приятный опыт знакомства с финансовым рынком через Мавроди и его «МММ», люди до сих пор опасаются доверять свои сбережения каким-либо организациям, в том числе государственным.

– Акции людей пугают, облигации им непонятны, банкам они не верят. А рубль, наверное, серьезно воспринимают только те, кто его печатает, – считает Максим Кривелевич. – Остается единственный способ сохранить свои деньги и войти в финансовый рынок – купить квартиру. Этот огромный инвестиционный спрос толкает цены вверх. У них нет потолка. И дело даже не в подорожании стройматериалов.

При этом многие покупатели даже не задумываются о том, какого качества будет приобретенное жилье. А потом удивляются отсутствию звукоизоляции или неровным стенам. По мнению эксперта, так происходит из-за того, что застройщики не боятся, что их объект не раскупят.

– Объем невложенных денег на руках у населения превышает количество построенных квадратных метров как минимум втрое, – объяснил этот парадокс Максим Кривелевич.

Появления на рынке достойных квартир стоит ждать только после того, как компании-подрядчики наработают репутацию. Но и стоимость их, конечно, вырастет. Однако приобрести жилье по более доступным ценам все-таки можно, считает эксперт. Главное – уловить момент.

– На финансовом рынке в отличие от обычного периодически случаются спады. Поэтому мы и можем надеяться на то, что через несколько лет можно будет на достаточно короткий период времени получить снижение стоимости квадратного метра, – рассуждает экономист. – Тогда можно будет успеть взять ипотечную квартиру в полцены и потом на ней заработать. Но те, кто будет долго думать, и этот кризис прозевают.

Зарплаты растут. Но не у всех

Почему цены растут, а зарплаты нет? Наверное, каждый хоть раз задавался этим вопросом. Человеку, далекому от финансового рынка, понять, как он работает, довольно сложно. Чтобы объяснить важные экономические процессы, не вдаваясь при этом в подробности, специалисты и придумали термин «инфляция», считает Максим Кривелевич.

– В теории инфляция – это процесс одновременного роста цен на большую корзину товаров и услуг, который можно измерить однозначно. Но сделать это невозможно, потому что у каждого потребителя, например, свой продуктовый набор. Один ест икру и шампанское, другой – хлеб и квас. Рост цен для них никогда не будет одинаковым. Все эти процессы не зависят друг от друга, у них нет общего знаменателя, – считает эксперт.

Кроме того, эксперт не согласился с тезисом о полном отсутствии роста зарплат. В некоторых сферах труда, где работник и работодатель могут договориться или сторговаться, происходит постепенное увеличение зарплаты. По словам экономиста, к таким сферам относятся финансы и банки, страхование, некоторые направления здравоохранения и социальных услуг, например стоматология, отдельные экспортоориентированные отрасли.

– Зарплаты – результат договоренности, – считает Максим Кривелевич. – Если работодатель может найти человека, готового работать за три рубля, он никогда не будет платить четыре.

Марина ЗУБКО

Фото:

предоставлено Максимом Кривелевичем, из архива «В»