ТОФ укрепляется и грозит «заклятым друзьям» День Военно-морского флота моряки-тихоокеанцы встречают с оптимизмом

Тихоокеанский флот пополняется надводными кораблями

Нынешний год для Тихоокеанского флота особый – ему исполнилось 290 лет. Старше ТОФ по возрасту только Балтийский флот, Беломорская, Волжско-Каспийская и Азовская флотилии. Однако сейчас он по количеству кораблей и общей огневой мощи многократно превосходит всех своих предшественников вместе взятых.

Развитие боевого потенциала происходит постоянно, а в последние годы заметно усилилось. 17 марта 2021 года «В» опубликовал материал «Вся мощь ТОФ скрыта под водой» о последних пополнениях подводных сил России на Камчатке и в Приморье. Однако подлодки являются лишь частью общей силы.

В сегодняшней публикации речь пойдет о новинках надводного флота на Тихом океане. И начать, пожалуй, стоит с новости о том, что недавно на Тихоокеанском флоте был издан приказ о формировании экипажей новых боевых кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов. Соответственно, вскоре в составе надводных сил ТОФ появятся три новые боевых единицы – личный состав будет состоять только из военнослужащих-контрактников.

В частности, вскоре предстоит приемка очередного в серии базового тральщика проекта 12700 «Анатолий Шлемов» и большого гидрографического катера проекта 19920 «Александр Анищенко». Первый из них стоит на стапелях Средне-Невского судостроительного завода в Санкт-Петербурге, а второй готовится к сдаче на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске. Свою службу во Владивостоке они начнут в 2022 году. Третьим войдет в строй корвет «Резкий». Более масштабное пополнение надводных сил флота ожидается в перспективе двух-трех лет.

Вторая жизнь «Шапошникова»

Бывший большой противолодочный корабль, а ныне глубоко модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» служит на Тихоокеанском флоте с февраля 1986 года. Однако назвать его ветераном язык не повернется: корабль всегда с честью выполнял поставленные командованием задачи, надежно обеспечивал защиту морских рубежей Родины, многократно ходил в дальние океанские походы и демонстрировал Андреевский флаг в прибрежных государствах – от Мозамбика и Анголы до США и КНДР. Его звездный час состоялся в 2010 году, когда моряки-тихоокеанцы вместе с морскими пехотинцами и вертолетчиками в Аденском заливе молниеносной атакой освободили от сомалийских пиратов российский танкер «Московский комсомолец».

С 2016 года корабль проходил капитальный ремонт и глубокую модернизацию в АО «Центр судоремонта «Дальзавод». Проект такого масштаба был реализован в России впервые, и благодаря ему «Шапка» обрела новую жизнь. Помимо обновления главной силовой установки, вспомогательного оборудования, средств связи, обнаружения и навигации «Маршал Шапошников» получил самое современное ракетное и артиллерийское вооружение. К примеру, в 16 вертикальных пусковых ячейках теперь размещаются крылатые и противокорабельные ракеты «Калибр» и «Уран», а также 64 зенитные ракеты «Кинжал». Однако главным ударным оружием станут гиперзвуковые ракеты «Циркон» – их разместят после завершения государственных испытаний. Об этом заявил замминистра обороны России генерал-полковник Алексей Криворучко, добавив, что ракета способна развивать скорость около девяти чисел Маха и поражать надводные и наземные цели на расстоянии более 1 тысячи км.

Кроме того, на корабле I ранга появились современные средства радиолокации, артиллерийское, противолодочное и минно-торпедное вооружение; на борту размещены два боевых вертолета. Обновленный фрегат еще минимум с десяток лет сможет в одиночку или вместе с другими кораблями ТОФ эффективно бороться с вражескими эскадрами и выполнять всевозможные боевые задачи в дальних океанских походах.

«Маршал Шапошников» является первой, но далеко не последней ласточкой – следующим заказом «Дальзавода» станет модернизация БПК «Адмирал Виноградов». В итоге все или почти все противолодочники ТОФ перейдут в разряд фрегатов, а их боезапас увеличится в 1,5-2 раза.

Добавим, что с 2025-2026 годов во Владивосток должны начать поступать фрегаты проекта 22350. Прямо сейчас на Северной верфи в Санкт-Петербурге для надводных сил ТОФ строятся «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов» и «Адмирал Юмашев». Последним в этой серии станет «Адмирал Спиридонов», закладка которого только планируется. В стадии постройки также находится «Адмирал флота Советского Союза Исаков», однако место будущего базирования этого фрегата – Североморск (СФ) или Владивосток (ТОФ) – еще не определено.

Малозаметные, но очень опасные

Если массовая поставка новых фрегатов запланирована на среднесрочную перспективу, то пополнение ТОФ современными корветами проектов 20380 и 20385 уже происходит. За последние три года в строй встали «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Все они построены на Амурском судостроительном заводе.

На очереди – корвет «Резкий». В июле его спустили на воду, а к концу текущего года корабль, как ожидается, прибудет во Владивосток для проведения государственных испытаний и последующей службы в составе 36-й дивизии ракетных надводных кораблей. Добавим, что экипаж «Резкого» уже прошел подготовку на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге.

Но и это еще не все. В соответствии с условиями очередного гособоронзаказа Тихоокеанский флот к 2028 году получит дополнительно два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385 с малой радиолокационной и оптической заметностью. Причем для первых двух кораблей в Комсомольске-на-Амуре уже ведется резка металла. Проблем с финансированием нет. Были сложности с главными двигателями: изначально планировалось поставить их с Украины, но после известных событий с Евромайданом, Крымом и почти полным разрывом двусторонних отношений заказ разместили в Германии. Однако и немцы из-за европейских санкций отказали. В итоге в рамках импортозамещения производство дизельных агрегатов освоил Коломенский завод.

Наличие современных корветов позволит повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин и надводных кораблей «заклятых друзей», защиты наших военно-морских баз, побережья и морских коммуникаций.

По целому ряду технических характеристик и составу вооружения еще строящиеся корветы не имеют аналогов в мире и обладают большим модернизационным потенциалом. Не случайно НАТО их проводит по классификации фрегатов.

Все новые корабли ТОФ оснастят зенитно-ракетным комплексом «Редут», противокорабельным комплексом «Уран», противолодочным комплексом «Пакет-НК», универсальными «Калибрами» и «Цирконами». Их залповый удар способен нанести вражеской эскадре с самолетами и субмаринами непоправимый ущерб, вплоть до гарантированного уничтожения кораблей и воздушных судов противника. В довесок на борту новых надводных кораблей разместят вертолет, новейший радиолокационный комплекс, артиллерию и другие военные изделия. Таким образом, через несколько лет во Владивостоке будет базироваться полноценная бригада самых современных корветов.

Вертолетоносцы made in Russia

Год назад президент России Владимир Путин в Крыму принял участие в закладке на верфи «Залив» сразу двух десантных вертолетоносных кораблей-доков (ДВКД) для Тихоокеанского флота. Тогда же выяснилось, что в последний момент сменился проект. Вместо первоначального «Прибоя» за основу взят номерной 23900, который обладает лучшими характеристиками. Соответственно, изменились и названия: вместо «Владивостока» и «Севастополя» появятся «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Прежним остался только порт будущей приписки – с 2027 года ДВКД начнут базироваться в проливе Босфор-Восточный неподалеку от материкового пилона Русского моста. Не исключено, что в итоге на Тихоокеанский флот попадет только один корабль, а второй отправят на Северный флот. Но в любом случае появление даже одного ДВКД на тихоокеанском направлении отобьет у недоброжелателей России всякое желание претендовать на какие-либо территории в нашем регионе.

Принятый в итоге проект 23900 с полностью российской начинкой по многим показателям превосходит хваленые «Мистрали» от французских судостроителей и другие зарубежные аналоги. При этом на строительство двух ДВКД, по заявлению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, потратят около 100 млрд рублей – сумму, которая сопоставима со стоимостью двух «Мистралей». Разница лишь в том, что деньги из федерального бюджета полностью освоят отечественные судостроители и поставщики оборудования и вооружения, заодно прибавив в компетенции.

Жалящие «Каракурты»

Еще одним пополнением ТОФ станет серия новых малых ракетно-артиллерийских кораблей (МРАК) проекта 22800 «Каракурт» (смертоносный паук из рода черных вдов. – Прим. автора). С 2019 года их строят на Амурском судостроительном заводе. Пока в группировке для прибрежных вод четыре корабля – «Ржев», «Удомля», «Уссурийск» и «Павловск». Предполагается, что они войдут в строй до 2024 года. Не исключено, что серию кораблей увеличат.

«Каракурт» является обновленной версией МРАК проекта «Буян-М» для Каспийского и Азовского морей, который относится к классу «река-море». Несколько лет назад они прославились уничтожением террористов в Сирии точечными ударами «Калибров», нанесенными из центральной части Каспия. Дальневосточная версия «Каракуртов» с улучшенной мореходностью будет себя комфортно чувствовать в Японском, Охотском и Беринговом морях с их большими глубинами и частыми штормами. И сможет на скорости в 30 узлов преодолевать расстояния в 2,5 тысячи миль.

Новые корабли III ранга для ближней морской зоны, несмотря на свои небольшие габариты, имеют внушительное вооружение. Ударным тактическим оружием остаются крылатые «Калибры-НК» и противокорабельные «Ониксы» (в перспективе возможна замена на «Цирконы». – Прим. автора); на борту каждого МРК размещается восемь таких ракет. В наличии также имеется радиолокационное вооружение, включая комплексы радиотехнического подавления и постановки пассивных помех, 76-мм автоматическое универсальное орудие и зенитный ракетно-пушечный «Панцирь-М», пулеметные установки «Корд», переносные зенитно-ракетные комплексы.

Помощь всякая нужна

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц недавно отметил, что в строй после модернизации вернулись средний разведывательный корабль ССВ-535 «Карелия» и корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов». А на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске для ТОФ построили большой гидрографический катер «Александр Анищенко» проекта 19920 (с функциями разведчика). Продолжается строительство малого гидрографического судна «Василий Бубнов».

Кроме того, в декабре 2020 года во Владивостоке в торжественной обстановке подняли флаг над минным тральщиком «Яков Беляев». Он стал первым в серии из четырех кораблей проекта 12700 «Александрит», не имеющего аналогов в мире. В состав кораблей охраны водного района Приморской флотилии также войдут «Петр Ильичев», «Анатолий Шлемов» и «Лев Чернавин». Все они сойдут со стапелей Средне-Невского судостроительного завода в Санкт-Петербурге.

Большая программа обновления ожидает вспомогательный флот. ТОФ рассчитывает на суда тылового обеспечения проекта 23120, большие и малые суда гидрографии, средние и малые морские танкеры, морские буксиры, рейдовые аварийно-спасательные катера, плавкраны, другие суда обеспечения жизнедеятельности флота и отдаленных прибрежных подразделений.

Учения с намеком

Свой предстоящий профессиональный праздник, День ВМФ России, Тихоокеанский флот уже четвертый год подряд встречает и отмечает как лучшее в стране военно-морское оперативно-стратегическое объединение.

Но разве может быть иначе? Совокупная операционная зона ТОФ превышает акватории и территории ответственности всех остальных флотов. И хотя по количеству боевых единиц и военно-огневому потенциалу тихоокеанцы занимают лишь второе место после североморцев, наши земляки берут свое за счет работоспособности и профессионализма. Не случайно именно выходцы с ТОФ составляют основу командного состава практически всех флотов, флотилий и эскадр отечественного ВМФ. При всем уважении к морякам Балтики, Черноморья и Арктики именно мощь ТОФ в недалекой перспективе станет гарантом безопасности России.

Предпосылки к тому есть. В июне-июле 2021 года состоялись несколько масштабных учений ТОФ в северо-западной части Тихого океана. Отчаянный переполох с еле скрываемым испугом в военных и политических кругах США вызвали российские маневры недалеко от Гавайских островов: судя по всему, американские партнеры разглядели в них свой позор 1941 года в Перл-Харборе. Только спустя 80 лет уже не японская, а российская группировка из 20 надводных и подводных кораблей с гвардейским «Варягом» во главе и при поддержке фронтовых истребителей и стратегических бомбардировщиков показала, что 7-й флот США больше не является законодателем мод в АТР.

Параллельно на Курилах и Сахалине прошло еще одно учение с привлечением войск 68-го армейского корпуса, Приморской флотилии и Камчатской группировки. Масштабность действий, привлеченных войск и географический охват учений должны остудить горячих приверженцев военного захвата «северных территорий».

Справка «В»

Каждый из строящихся в Крыму ДВКД предназначен для перевозки до 1 тысячи «черных беретов» и 75 единиц техники или тяжелого оружия. Таким образом, два таких десантных корабля смогут доставить к месту назначения полноценную бригаду морской пехоты. А для высадки на необорудованный берег в доковой камере разместят четыре десантных катера.

Дальность плавания со средней скоростью в 22 узла составит порядка 6 тысяч миль с автономностью до двух месяцев. Неся на борту два ЗРК «Панцирь-МЕ», радиолокационное и противоторпедное снаряжение, ДВКД в походе и на стоянке может защитить себя сам. В отличие от «Мистралей», которым требуются корабли прикрытия.

Ударной силой станет авиационная группа: на верхней палубе и в ангарах легко умещаются 16 вертолетов. Половина будет представлена ударно-боевыми Ка-52К, строящимися на приморском авиазаводе «Прогресс». Остальные – Ка-27 и Ка-29 – предназначены для поиска и уничтожения вражеских субмарин, для разведки и переброски воздушного десанта. Для усиления авиаударов послужат и четыре беспилотных летательных аппарата.

По информации из открытых источников подготовил Николай КУТЕНКИХ