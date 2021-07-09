Искусство – посредник того, что нельзя высказать Артэтаж: удивительный Владивосток и немного психотерапии

Дню рождения Владивостока посвятил две новые выставки муниципальный музей современного искусства «Артэтаж».

Одна из них стала уже традиционной, ожидаемой, любимой – речь идет о проекте «Посмотри на Владивосток» (по версии LookAtVladivostok-ART, 16+).

«Посмотри на Владивосток – 2020» – фотовыставка, состоящая из 161 работы. Ровно столько, сколько лет исполнилось нашему городу.

– Можно сказать, что это портрет Владивостока, фотолетопись одного дня его жизни, – говорит Марина Баринова, продюсер проекта. – Эти фотографии выбраны жюри из 1183 работ, присланных на конкурс. Напомним, что в этом году у нас были номинации «С высоты птичьего полета», «Корабли нашей гавани», «Огни города», «Вдохновение», «Городские будни», «Сложная ситуация», «Соседи». Именно через эти темы у зрителей есть возможность оглянуться на Владивосток 2020 года и чему-то удивиться, чему-то порадоваться, о чем-то задуматься, чему-то ухмыльнуться, а что-то навсегда запечатлеть в своей памяти.

Вторая выставка, открывшаяся в «Артэтаже», называется «Триада: голос третьего» (16+). Ее представляет творческая группа Hero4Hero – художники Роман Иванищев и Ксения Фролова. Хотя эту выставку будет правильнее назвать проектом – здесь есть и видео, и фотография, и инсталляция, а также живопись и графика.

– Мы оттолкнулись от слов Гете: «Искусство есть посредник того, что нельзя высказать», – говорит Роман Иванищев. – И от того факта, что искусство часто становится одной из областей работы психотерапии… В итоге получился проект – наша общая рефлексия с Ксенией относительно триадичности – тройственности – отношений внутри группы, где третьим выступает творческий продукт, которому в конечном счете и передаются права авторов на диалог со зрителем. В арт-терапии нередко используют такой метод работы, при котором психолог узнает о своем пациенте что-то новое с помощью рисунков, например. Рассматривая в рамках проекта творческий акт как результат обоюдной терапии, мы предлагаем посмотреть на представленные работы с позиции арт-терапевтического сеанса, где важнее не эстетика работы, а заложенный в нее смысл и размышление. Это звучит сложно, но стоит прийти в залы «Артэтажа» и всмотреться, как все становится ясно.

Проект «Триада: голос третьего» состоит из четырех составляющих. Авторы назвали их «комнаты творческого размышления»: «Погружение вовнутрь», «Погружение вовне», «Мои будущие сны о прошлом» и «МузееФекация».

– Экспозиция «Погружение вовнутрь» – попытка подойти к совместному творчеству художника и художницы с новой стороны, где сознательное и бессознательное, мужское и женское как противоположные полюса одного целого стали объектом художественного исследования, – говорит Ксения Фролова. – «Погружение вовне» — это видеоинтервью о творческом процессе с неожиданными выводами.

«Мои будущие сны о прошлом» — инсталляция-натюрморт в жанре Vanitas – размышление о бренности человеческой жизни и о том, как преходящи удовольствия и достижения.

«МузееФекация» — открытый разговор про ожидания и реальность художников, сознательное или бессознательное желание получить внимание и признание.

– Большинство людей вступает во взаимоотношения скорее с прицелом на то, что они могут из них извлечь, чем на то, что они могут в них внести. Представленная выставка – в некотором смысле подведение итогов шестилетней совместной работы группы, где авторы открыто говорят о вкладе каждого в общее дело, разных подходах в совместном творчестве, гендерных различиях и важности групповой работы для индивидуального роста. Отвечают на вопрос, что такое искусство для них, и дают голос третьему – высказаться невыразимому, – говорит Александр Городний, директор «Артэтажа». – Это абсолютно понятное и крайне абстрактное обозначение роли искусства является опорным моментом экспозиции и высказываний в объеме этой выставки.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА