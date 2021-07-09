Вакцинация – забота о пожилых. И не только Наиболее часто коронавирус вызывает осложнения у людей старшего поколения

Для того чтобы в Приморье сформировался коллективный иммунитет к COVID-19, требуется привить почти миллион жителей. Поэтому со следующей недели вакцинация от коронавируса станет для приморцев еще доступнее – в городах и районах края дополнительно откроют несколько десятков мобильных и стационарных прививочных пунктов.

По словам министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко, несмотря на то что за минувшие четыре недели темпы вакцинации в крае существенно возросли, регион все еще отстает от среднероссийских показателей. В крае вакцинировано только 12,75 % населения, или 26,7 % от планового показателя.

«Чтобы выйти на целевые показатели, а именно чтобы к 1 сентября первый компонент вакцины получили 900 тысяч приморцев, в регионе необходимо ежедневно прививать 8–8,5 тысячи человек. А для этого нам необходим еще один качественный скачок. Мы, со своей стороны, будем увеличивать число прививочных пунктов и мобильных прививочных бригад. И будем анализировать каждый прививочный пункт по мощности», – пояснила Анастасия Худченко, отметив, что те муниципалитеты, которые отстают по темпам вакцинации, рискуют получить неконтролируемый рост заболеваемости.

Министр заметила, что в регионе не зарегистрировано случаев COVID-19 в тяжелой форме у людей, которые прошли полную иммунизацию. Те же случаи, которые отмечены среди вакцинированных, протекают легко. При этом повторные заболевания у людей, переболевших более полугода назад и не сделавших после этого прививку, могут проходить в тяжелой форме.

Чуть ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней ТГМУ, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Приморья Анна Симакова в очередной раз озвучила основные требования для формирования коллективного иммунитета к вирусу:

– Коллективный иммунитет означает достижение определенной «критической массы» защищенных граждан, которая останавливает распространение болезни. Для этого у людей должна сформироваться устойчивая иммунологическая «память», которая защитит от будущих столкновений с этой инфекцией. То есть, когда часть населения становится невосприимчивой к инфекции, остальные получают защиту за их счет. Пример: три человека в коллективе привиты, а один нет – он не заболеет, потому что остальные члены коллектива не принесут эту болезнь, они защищены. Но если этот один попадает в коллектив таких же непривитых, все прочие сослуживцы могут заболеть.

Также эксперт подчеркнула: коллективный иммунитет позволяет сохранить жизни наиболее уязвимым членам общества – пожилым людям и другим, чья иммунная система ослаблена. Для выработки иммунной прослойки должно быть защищено более 60 % взрослого населения. Только при этих условиях уровень заболевания начнет снижаться. Если переводить проценты в абсолютные цифры, то количество привитых должно составлять не менее 900 тысяч жителей края.

Лика ТКАЧЕНКО

Кроме того

В среду, 7 июля, во Владивостоке прошла коллегия, посвященная реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в условиях пандемии COVID-19.

«Система здравоохранения должна эффективно работать и оказывать качественную и своевременную помощь онкопациентам, несмотря на пандемию, возросшую нагрузку на систему и медиков», – подчеркнула зампред правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Главные вопросы, которые поднимались на коллегии, – это необходимость более раннего выявления онкологических заболеваний, оперативной передачи пациента в профильные медорганизации для начала лечения, обеспечения диспансерным наблюдением тех, кто стоит на учете по онкологическим заболеваниям, развития центров амбулаторной онкологической помощи в Приморье.

Сегодня в регионе получают медицинскую помощь более 30 тысяч жителей с онкологическими заболеваниями. Главный врач Приморского краевого онкодиспансера Михаил Волков отметил важность скрининговых обследований, которые повышают частоту выявления рака, а также эффективность оказания помощи в дневных стационарах. Сегодня в Приморье на базе бюджетных медучреждений работают 12 таких стационаров.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА