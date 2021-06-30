Кому нужны эти грядки, если вас сразит инсульт? Чем опасны трудовые подвиги во саду и в огороде

Дача – дело нужное, полезное и порой даже необходимое в хозяйстве. Другое дело, что труд на участке должен быть в радость и для здоровья. Но дачные фанаты зачастую не осознают, где заканчиваются границы удовольствия и начинается вредительство собственному организму.

«Если вы не видите пожилую соседку по даче более 4 часов, узнайте о ее самочувствии»

Очевидные советы

Одно из основных правил, которых рекомендовано придерживаться при работе на грядках, – соблюдение режима.

– Выходите на полевые работы с утра и к вечеру, – поясняет заведующая терапевтическим отделением ВГКБ № 4 Нина Круглова. – А время с 11.00 до 17.00 следует проводить в тенечке или в помещении, подальше от агрессивного солнца. Но, даже работая утром и вечером, непременно наденьте шляпу с широкими полями или кепку с козырьком, а также светлую рубашку с длинными рукавами, защищающую плечи и руки.

Как известно, полуденное солнце может быть опасным даже для здоровых людей из-за возможности получить тепловой удар или солнечный ожог, а постоянное солнечное воздействие грозит онкологическими заболеваниями кожи. Тем более оно опасно для сердечников и гипертоников.

– Это очень злободневно для нашего региона, который эндемичен не только такими специфическими заболеваниями, как гипотиреоз, боррелиоз, клещевой энцефалит, но и довольно распространенными – гипертония и ишемическая болезнь сердца, о чем свидетельствуют статистические данные, – объясняет врач и председатель садового товарищества Владимир Никитенко, ведущий санпросветработу под псевдонимом Доктор Вова. – Причина – в географическом положении Приморья и в особенностях его климата, а именно скачках температуры в течение суток и повышенной влажности. К тому же из-за близости моря воздух, которым мы дышим, насыщен солями. Поэтому приморцы страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще, чем жители других регионов. По этой же причине каждый второй из нас с возрастом имеет в анамнезе мочекаменные и желчекаменные заболевания.

Еще одна рекомендация, для гипертоников она особенно актуальна: не работайте в наклон. Опасность этого положения в том, что при резком подъеме может случиться ортостатический коллапс – состояние, когда кровь резко отливает от головы, в результате чего возникает головокружение и даже потеря сознания и падение. А падать на грядки, особенно если на них есть колышки или какие-то орудия производства, опасно для жизни.

– Но, если перед грядками долго стоять на коленях или сидеть на корточках, это вредно для суставов, – поясняет Нина Владимировна. – Самый оптимальный вариант – обзавестись скамеечкой или специальным ковриком для работы на грядках.

Лайфхак для дачи

Есть несколько универсальных советов доктора Никитенко для безопасного пребывания на даче.

Здесь, на участке, вы находитесь один на один не только со своими хроническими заболеваниями, но и с внезапно возникшими ситуациями – травмой, ожогом, приступом аллергии и прочими неприятностями. Дабы избежать безвыходных ситуаций, когда вы один и некому помочь, вбейте в мобильный телефон (лучше в короткий набор) номер скорой помощи – 103, номер МЧС – 112.

Перед выездом из дома обязательно проверяйте наличие положительного баланса на телефоне. Следите за тем, чтобы он был всегда заряжен.

Дружите с соседями. Хотя бы для того, чтобы приглядывать друг за другом. Возьмите за правило: если вы не видите вашу пожилую соседку во время работы более 4 часов, сходите (или позвоните), узнайте о ее самочувствии.

Изучите географию оказания медицинской помощи в вашем дачном районе. Например, если ваша дача находится поблизости от Соловей-Ключа, имейте в виду: непосредственно в Соловей-Ключе имеется ФАП, а в Вольно-Надеждинском – ЦРБ (Центральная районная больница).

Запаситесь лекарствами. В первую очередь против своих хронических заболеваний, в частности, для контроля артериального давления. Кроме того, в аптечке обязательно должны быть препараты и расходные материалы на случай получения ожогов, травм (здесь и простые порезы, и более серьезные случаи), пищевой и алкогольной интоксикации, аллергических реакций.

А если клещ укусит?

По данным краевого Роспотребнадзора на 18 июня, от укусов клещей пострадало 3317 приморцев, в том числе 908 детей (27,4 %). Многие поймали этого членистоногого как раз на садовом участке. Для клеща дачник вообще легкая добыча: вечно возится с растениями.

– Если вы вдруг обнаружили на своем теле клеща, не надо его мазать маслом, надеясь, что он вылезет сам. Поезжайте в ближайший травмпункт – там вас от кровососущего избавят профессионально, – предупреждает Владимир Андреевич. – Если клещ еще не успел в вас впиться и вы просто его на себе поймали, ни в коем случае не раздавливайте клеща пальцами: дача – это всегда травмы, микропорезы, а боррелиоз, так же как и клещевой энцефалит, передается через кровь. И вы рискуете заразиться, даже если членистоногий вас не кусал.

Опасные мыши

Еще одна опасность дач – это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

Смертельно опасное вирусное инфекционное заболевание. Передается человеку исключительно грызунами (передача от человеку к человеку невозможна). Инфицированные грызуны выделяют вирус во внешнюю среду со слюной, мочой, экскрементами. Возбудитель, содержащийся в высохших биологических выделениях зверьков, в виде аэрозоля попадает через верхние дыхательные пути в легкие человека, где условия для размножения вирусов наиболее благоприятны, и затем с кровью переносится в другие органы. Заражение возможно также через поврежденную кожу при контакте с экскрементами инфицированных грызунов.

У этого заболевания два ведущих симптома – лихорадка (высокая температура) и проблемы с почками (малое количество или полное отсутствие мочи). А еще кровотечения (чаще – маточные, кишечные, носовые, а также из десен или из глаз). Без обращения к врачу ничем хорошим это не закончится.

Как себя обезопасить?

– После зимы заходите в дачный дом только в респираторе, обязательно проведите генеральную уборку с использованием химсредств, например, хлорсодержащими препаратами. Если продукты хранились не в герметичной упаковке, не употребляйте их без хорошей термической обработки, – советует Владимир Никитенко.

Не бесись!

Что делать, если вас укусило (или оцарапало) незнакомое (или даже знакомое, но странно себя ведущее) животное?

– Обработайте рану любым антисептиком: спиртом, хлоргексидином, мирамистином, перекисью водорода. Нет ничего подобного в дачной аптечке – промойте рану хотя бы теплой водой с хозяйственным мылом, – рекомендует Никитенко. – Попробуйте выдавить из раны как можно больше крови. Теоретически обильное кровотечение из раны поможет вирусу выйти еще до попадания в центральный кровоток. Рану заклейте пластырем.

Если укус или царапина произошли через одежду, немедленно ее снимите, не давайте ей контактировать с вашей кожей. Порванную укусом одежду уберите в герметичный пакет для дальнейшей стерилизации паром или кипячением.

Немедленно обратитесь в травмпункт или любое ближайшее к дачному поселку лечебное учреждение.

Аллергия на дачу

Как правило, аллергики знают свои источники опасности и всегда держат под рукой необходимый комплект лекарств: антигистамины, капли для глаз, капли для носа и т.д. Но все всегда случается впервые, поэтому базовое лекарство (например супрастин) всегда должно быть в аптечке.

Однако, если после контакта с аллергеном вы вдруг видите (у себя или у своих близких) значительный отек на лице (особенно в области глаз и губ), внезапные отеки на теле, ногах и руках, слышите хрипы при дыхании (или понимаете, что у пострадавшего дыхание затруднено) или, не дай бог, видите, как губы синеют, что называется, на глазах, немедленно вызывайте «скорую»! Ведь высока вероятность того, что эти симптомы – проявление такого грозного состояния, как отек Квинке.

Замените грядки на лужайку

У каждого из нас, вероятно, есть своя история, где героиня, пока она держала дачу, сама держалась. Да, болела (куда без этого?) – и от давления мучилась, и на спину жаловалась. Но вот дачу оставила и после этого прожила недолго.

– Сложно сказать, что стало причиной ухудшения здоровья. Бесспорно, умеренная физическая активность на свежем воздухе – это полезно. Однако ключевое слово здесь – «умеренная», – рассуждает Нина Владимировна. – Вполне возможно и такое: выработал человек на даче все свои резервы, потому и ушел в мир иной. Может быть, он и дачу оставил, потому что не под силу было уже ее обрабатывать. Кроме того, у людей старшего возраста невероятно экономное отношение к земле: ни один метр из дачных соток не должен простаивать – все нужно пустить под грядки, вскопать, засеять. И если вы наконец почувствовали, что всю имеющуюся плантацию обрабатывать уже не в силах, не жадничайте – отведите часть земли под зону отдыха.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото из архива «В»