Фитотерапия для огорода Вашим растениям нужна азотная подкормка, а у вас нет под рукой подходящих удобрений или навоза, настой которого и является зачастую основной азотной подкормкой? Удобрения и навоз можно заменить травяным настоем, который легко приготовить, имея свободную емкость и любые сорняки.

Емкость заполняем сорняками и заливаем водой. Замоченная трава постепенно начинает бродить. О готовности этой «бродилки» легко догадаться по запаху. Литр маточного раствора получившейся жидкости растворяем в ведре воды, и можно приступать к подкормке растений.

Готовится такое удобрение легко, для его созревания требуется не больше недели. В жаркую погоду процесс идет еще быстрее. Главный недостаток – резкий неприятный запах. Под окном дачного домика или по соседству с зоной отдыха хранить такой «парфюм» не получится.

Можно пойти другим путем. Сорняки можно не сбраживать, а ферментировать. Удобрение получается не менее полезным, а его запах будет напоминать запах чая. Как его сделать?

Для начала косим те же сорняки. Берем большой черный пакет и набиваем его скошенной травой. Слегка проливаем эту траву водой, чтобы ускорить процесс ферментирования, завязываем пакет и выставляем на солнце. В результате внутри пакета температура приближается к 70 градусам. Этого достаточно, чтобы убить личинки и яйца вредителей, споры патогенных грибов и насекомых, попавших в пакет вместе с травой. Через пару дней можно заглянуть внутрь. Ферментированная трава изменит цвет, а запах будет напоминать аромат подсыхающего сена.

В принципе, удобрение готово. Теперь нужно взять ведро с водой и заполнить его травой из мешка. Трава в ведре должна настояться в течение нескольких часов. Получившимся настоем можно поливать растения, которые вы планировали подкормить. Они получат не только азот, но и массу полезных микроэлементов.

Оставшуюся после полива траву также можно использовать – уложить в межи между картофельными рядками, в междурядья огурцов, томатов, перцев, баклажанов, лука. Это будет и мульча, и питание для микробиоты, населяющей почву, и защита от патогенов, поскольку разлагающаяся трава содержит сенную палочку – тот же фитоспорин. Как известно, он применяется при таких заболеваниях растений, как парша, гнили всходов и корней, фузариоз, бурая ржавчина, черная ножка, а также против увядания, мучнистой росы, септориоза, фитофтороза.

ВНИМАНИЕ!

Настой используем без дополнительного разведения водой. Ферментированный настой из травы подходит абсолютно для всех садовых и огородных растений.

Материалы и фото на полосе предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»