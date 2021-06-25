Особые приметы: побережье и маяки Выставку ко дню рождения города открыли в Приморском отделении Союза художников России

Более 80 работ от самых разных авторов – как маститых, известных и любимых публикой, так и начинающих – включает в себя выставка «Владивосток-161» (6+), открывшаяся в залах Приморского отделения

Союза художников России и посвященная дню рождения столицы ДФО.

Художественный образ города будет представлен зрителю до официальных торжеств, который традиционно проходит в начале июля.

– Выставка является своеобразным подарком и одним из запоминающихся творческих событий, которые помимо собственно художественного результата показывают, как меняется Владивосток во времени и пространстве, – говорит Илья Бутусов, председатель Приморского отделения Союза художников. – Город является одним из излюбленных объектов для художников, его образ начали создавать еще в начале ХХ века. А в истории художественной жизни второй половины ХХ века были живописцы и графики, которые практически полностью посвятили себя городскому пейзажу. Это Тимофей Кушнарев, Владлен Камовский, Сергей Черкасов (его фирменный Владивосток востребован и сегодня). Приморскую столицу писали Павел Куянцев, Анатолий Телешов, Кирилл Шебеко, Иван Рыбачук, Юлий Рачев, зафиксировав облик города второй половины ХХ века с его неповторимыми улочками и домами с архитектурными элементами, формирующими особый, «фирменный» облик Владивостока.

Особенностью города является то, что городской пейзаж включает в себя море, придающее художественным работам неповторимый колорит и атмосферу как неотъемлемые свойства морского порта. И в этом отношении границы жанра городского пейзажа расширяются: побережье и маяки становятся частью городского пространства.

К концу ХХ века сформировался мифологический подход к изображению города. Его символами стали рыбы, чайки, морские раковины, мосты – словом, то, что формирует ассоциативную связь с территорией в самом широком смысле этого понятия. В этой ситуации выставка, сформированная во многом усилиями новых поколений художников, в том числе тех, кто недавно вошел в художественную жизнь, дает образ Владивостока, в котором конкретные улицы и набережные уходят на второй план. Либо подобно раковине или чайке превращаются в знак. Таковы, к примеру, линогравюры Николая Лоншакова, живописная работа Александры Эпштейн, декоративные полуабстракции Евгения Яковлева, композиции Евгении Ефремовой. Но, конечно, город остается узнаваемым в работах многих других авторов, представленных на выставке. В их живописных и графических произведениях и декоративно-прикладном искусстве главный город Приморья все так же красив и притягателен.

– Илья Иванович, а чего нам ждать летом и осенью? Каков план выставок до конца года?

– Думаю, что большой интерес вызовет выставка, которую мы планируем показать летом. Для нас это впервые, необычный опыт. Мы представим работы тех художников, которые еще не являются членами союза, но подали заявления о вступлении. И посмотрим, какова будет реакция зрителей.

Отмечу также большой проект, который мы надеемся реализовать в августе-сентябре совместно с галереей Central и Союзом промышленников и предпринимателей стран АТР.

Как известно, 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе состоялось подписание капитуляции милитаристской Японии. Это событие ознаменовало собой окончание Второй мировой войны. Этой дате и посвящен проект. Он масштабный, будут представлены работы художников со всего Дальнего Востока, в этом мы активно сотрудничаем с Российской академией художеств.

Тематика картин – патриотическая, осмысляющая такое крупное событие, как Вторая мировая война и ее финал. Именно осмысляющая…

Уверен, мы получим интересные и масштабные полотна, с особым интересом я жду работ мастеров с Камчатки, Сахалина, из Магадана, а также высказываний художников, которые много лет работали в Китае.

Пока проект не имеет названия, точнее, их сразу три: «Токийский залив», «Мирный Тихий», «Приливы Тихого». Дискуссия на эту тему еще идет, но сам проект запущен. Выставка пройдет на двух площадках, а в дальнейшем, я надеюсь, работы будут показаны в крупных городах Приморского края – от Большого Камня до Дальнереченска.

Далее у нас в планах и традиционная осенняя выставка по итогам пленэра, на которую тоже всегда много заявок. Думаю, вызовет огромный интерес и выставка Сергея Меренкова и Федора Морозова.

Разумеется, будет и традиционная новогодняя коллективная экспозиция. Планы творческой работы у нас большие.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА