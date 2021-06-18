ЗОЖ без сарказма, но со смехом Движения освоили, дальше – эмоции

В копилке наград проекта «Прогулка с врачом», реализуемого на базе Владивостокского клинико-диагностического центра (сейчас он объединился с Владивостокской поликлиникой № 3), появилась еще одна победа – в номинации «Экология здоровья» в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие». В конкурсе участвовало порядка 500 проектов из 78 регионов.

Прогулка – дело серьезное

Сейчас, по прошествии почти 9 лет с первой прогулки с врачом, главный врач ВКДЦ и поликлиники № 3 Анжела Кабиева оценивает этот опыт как своеобразный вызов обществу.

– До этого врачи не ходили на прогулку с пациентами. Да, по сути, люди, которые приходили к нам на набережную, и пациентами-то не являлись в привычном для нас смысле. Мы учились общаться с ними в нестандартном для нас и для них формате: разговаривали не о болезнях и методах их лечения, а, напротив, о том, как быть здоровыми. Откровенно говоря, это был сложный для нас опыт – без белого халата очень трудно себя чувствовать врачом.

Да и сама тема бесед тогда казалась, мягко говоря, несерьезной. Аббревиатура ЗОЖ в те годы если и имела смысл, то преимущественно саркастический. Знаете, в контексте «жить правильно и здорово нужно начинать тогда, когда по-другому уже не получается».

– Приблизительно так же относились и к нашей акции. Когда мы приглашали коллег на набережную Цесаревича на очередную субботнюю прогулку с врачом, те смеялись в ответ: что так рано начинаете (отмечать выходные. – Прим. ред.)? Другой пример: коллеги на Новый год подписали мне шутливое поздравление «главной прогульщице Приморского края», – вспоминает Анжела Асылбековна. – Даже среди нашего коллектива было непонимание: «Я еще на улице прием не вела, не слушала больного с фонендоскопом»… Да и для людей такая форма общения с врачом была странной, непривычной. Мы искали темы интересные для горожан, транслировали, даже нет, насаждали идеи, тогда еще чуждые обществу.

В своих интервью Анжела Асылбековна часто вспоминает об Александре, которая, живя на Эгершельде, шла на набережную с зачехленными палочками. На набережной она их расчехляла, занималась скандинавской ходьбой, а потом опять их прятала. На вопрос, почему она на набережную и обратно ходит с зачехленными палочками, та ответила: «Так ведь смеются». И в самом деле, идя по улице со скандинавскими палками, можно было услышать: «А лыжи где оставила?»

– А сейчас оглянитесь – люди, занимающиеся скандинавской ходьбой, всюду. И если первыми, массово освоившими этот вид активности, были женщины элегантного возраста, то теперь к ним присоединились и мужчины. Мир за эти годы стал другим, и стремление двигаться – это уже не космос. И раньше люди бегали, занимались моржеванием, но общество не воспринимало это как норму. А сегодня на акцию «10 тысяч шагов» на стадион пришло более полутора тысяч горожан только во Владивостоке. Спортивные акции сейчас среди населения весьма популярны: «Зарядка с чемпионом», «Зарядка с губернатором». Лига «Женьшень» устраивает соревнования по ходьбе, различные общественные организации – фестивали скандинавской ходьбы. Но даже нас, тех, кто учил, как правильно ходить со скандинавскими палками, поучаствовать не пригласили, – смеется Анжела Асылбековна.

По уверению доктора Кабиевой, перед ними никогда не стояло цели сделать прогулку с врачом массовой.

– Мы стремились транслировать идею в массы, но не реализовывать ее постоянно, – рассказывает она. – Задача врача – научить пациента чистить зубы, но он не должен каждый день участвовать в гигиенических процедурах своих пациентов. Это касается и совместной регулярной зарядки. Закадровым лозунгом к проекту «Прогулка с врачом» было: не надо всегда к нам приходить. Ходите рядом со своим домом, ищите более удобные для себя маршруты. Мы ставили перед собой задачу показать, как можно быть активным. Дальнейшей работой пусть занимаются другие – вполне вероятно, у них это получится лучше, чем у нас.

Правильно питаться, хорошо смеяться…

Но ЗОЖ – это не только двигательная активность. Это и правильное питание, и эмоциональное здоровье.

– Скажем откровенно: в привитии населению азов правильного питания мы не преуспели, – считает Анжела Асылбековна. – Это видно по высоким продажам алкоголя, соли, которое потребляет наше население, по нерастущему спросу на овощи. И сейчас мы думаем о том, как работать уже в этом направлении. Существует интересный проект – совместный конкурс Роспотребнадзора, отельеров и рестораторов «Здоровая кухня Приморья». Здесь повара демонстрируют свое видение здорового питания через авторскую кухню. А именно: перед ними стоит задача приготовить вкусное и полезное блюдо из доступных продуктов при грамотном их сочетании и при правильном виде термической обработки. И вот теперь мы ищем возможность транслировать идеи мастеров в массы.

Следующий шаг – сохранение эмоционального интеллекта. Известно, что люди с сохранным эмоциональным интеллектом не просто живут дольше, они живут дольше полноценной, качественной жизнью. Их меньше касаются старческие изменения психики, они адекватно воспринимают жизнь. Они более устойчивы к стрессу, следовательно, менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, заболеваниям ЖКТ. Наконец, они более успешны, менее агрессивны, не нуждаются в заместителях счастья – алкоголе, наркотиках, табаке. Согласитесь, это важные аргументы к тому, чтобы озаботиться своим эмоциональным здоровьем.

Специалисты ВКДЦ и поликлиники № 3 уже имеют опыт организации массовых тренингов по йоге смеха – до пандемии горожане время от времени собирались на набережной Цесаревича, чтобы вместе посмеяться. Для тех, кому больше нравится смеяться по правилам и под руководством, есть онлайн-занятия с тренерами, в том числе и зарубежными.

– Ходить на тренинги по радости еще не стало нормой, и это нужно исправлять. Это необязательно должны быть тренировки по смехойоге. Есть масса техник, развивающих эмоциональный интеллект, и мы сейчас изыскиваем новые интересные офлайн-форматы. Например, наша новая разработка – «выходные радости», состоящие из игр, прогулок, пения под гитару. Участники экспериментальной группы, на которой мы опробовали новый проект, сравнили эти три дня релакса с полноценным отпуском. По их мнению, «выходные радости» способствуют восстановлению сил, возобновлению ресурсов, открытию новых горизонтов…

Анжелина ШИЛАН

Фотографии предоставлены Владивостокской поликлиникой №3