Офицер Кокин бил фашистов на фронте. И строил дороги в Приморье Сегодня, 18 июня, Владивосток прощается с ветераном Анатолием Алексеевичем Кокиным. Церемония начнется в 11.30 в Доме офицеров флота.

Редакция газеты «Владивосток» четверть века дружила с Анатолием Алексеевичем. Фронтовик был частым гостем у журналистов, мы выезжали вместе с ним на встречи с молодежью.

У него было два праздника Победы. Это традиционное 9 Мая и 9 апреля, когда наш земляк в составе 5-й штурмовой инженерно-саперной Витебской бригады завершил уничтожение мощной группировки немецких войск в Восточной Пруссии и освободил город-крепость Кенигсберг.

Анатолия Кокина призвали на службу в конце лета 1942 года – ему было 18 лет. Юношу отправили на подготовку в снайперский полк 2-й учебной бригады под Костромой. По окончании учебки ему, как лучшему курсанту, присвоили звание младшего сержанта и оставили в полку на целый год – учить боевому искусству молодое пополнение. А он снова и снова подавал рапорты с просьбой отправить его на фронт. Но вместо передовой Анатолия Кокина направили в Ленинградское Краснознаменное ордена Ленина военно-инженерное училище.

И лишь получив звание младшего лейтенанта, Кокин попал на 1-й Прибалтийский фронт, который держал в котле Курляндскую группировку немцев. Молодой офицер стал командиром взвода отдельного штурмового инженерно-саперного батальона. Вместе с подчиненными устанавливал на участках возможных прорывов врага противотанковые и противопехотные мины, выставлял системы проволочного заграждения, оставляя проходы для наступления наших войск. Разминировал вражеские поля, подрывал фашистские огневые пункты обороны. Участвовал в подвижных отрядах заграждения, осуществлял саперное сопровождение танков в боевых условиях. А за передней линией обороны строил дороги и тыловую инфраструктуру.

На фронте стал кавалером орденов Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени. Неоднократно мог погибнуть, но, к счастью, выжил в страшной мясорубке войны.

Корреспондент «В» как-то спросил Анатолия Алексеевича:

– А правда, что сапер ошибается один раз в жизни?

– Моего товарища и командира соседнего саперного взвода убила шальная пуля. Это как? – ответил он.

Летом 45-го года бригаду Анатолия Алексеевича перебросили на восток и придали Забайкальскому фронту. Бросили на взятие приграничного мощного укрепрайона Хайлар, который Квантунская армия сооружала 14 лет. Потом наши саперы под вражеским огнем разминировали распадки Хингана. Это было переломное наступление наших танков и пехоты в Маньчжурии. Благодаря подготовительной работе потери были самыми минимальными. Всех участников той операции наградили медалями «За боевые заслуги».

После войны офицер служил в Бурятии, Хабаровске. Позже – на Тихоокеанском флоте в должности командира саперного взвода 16-й Порт-Артуровской бригады. Морской инженерной службе КТОФ Анатолий Кокин отдал 30 лет своей жизни, пройдя все офицерские ступени.

Объектов, которые он строил, не перечесть. К примеру, отдельный дорожный батальон под общим руководством Кокина сделал полную реконструкцию улиц Ленинской (Светланской) и 25 Октября (Алеутской) от Дома пионеров до железнодорожного вокзала. Построили дорогу от станции Океанской до бухты Шамора. От нее проложили ответвление до военного городка и возвели подземный пункт командования Тихоокеанского флота.

Журналисты «В» выражают соболезнования родным и близким Анатолия Алексеевича Кокина.

Николай КУТЕНКИХ, член исполкома Приморского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил

Фото Алексея ВОРОНИНА