В одиночку до Петровского зимовья Приморский путешественник прошел дорогой Геннадия Невельского

Минувшей весной на Дальнем Востоке состоялась необычная экспедиция под названием «По следам адмирала Невельского. Залив Счастья». Ее единственным участником стал профессиональный путешественник и краевед, член Общества изучения Амурского края Максим Харченко.

Это уже четвертое путешествие по местам исследований прославленного мореплавателя. На сей раз Максим Харченко по льду Охотского моря за 12 дней преодолел 200 км сложного пути. Заметим, что этот марш-бросок в экстремальных условиях у неутомимого спортсмена далеко не первый.

В середине XIX века Геннадий Невельской ставил перед собой благородную цель по исследованию устья Амура в интересах российского государства. Необходимо было сделать съемку береговой линии Амурского лимана и ближайших островов, определить судоходность этой акватории, изучить флору и фауну здешних мест. Это делалось для утверждения интересов России в отдаленном регионе в преддверии переговоров и заключения договора о границе с Китаем. Блестящий морской офицер несколько лет подряд занимался исследованиями, невзирая на суровый климат и погоду. Поскольку навигация в Охотском море непродолжительна, то Геннадий Иванович, вопреки запретам из Санкт-Петербурга, сумел в 1849 году за короткий летний сезон найти устье Амура и нанести на карту очертания острова Сахалин. В дальнейшем ему удалось основать несколько военных постов на открытых землях, застолбить русский флаг. Летом люди двигались пешком или на лодках, зимой передвигались на оленьих и собачьих упряжках. Благодаря сделанным открытиям в дальнейшем началось активное освоение Приамурья и Приморья.

Сейчас эту страницу истории освоения Дальнего Востока и роль Геннадия Ивановича вспоминают нечасто, а кто-то и вообще не знает. В связи с приближающимся 210-летием со дня рождения прославленного адмирала необходимо привлечь широкое внимание мировой общественности к личности Геннадия Невельского и его заслугам в присоединении в XIX веке огромной территории Дальнего Востока к России. Этой благородной миссией с 2018 года и занимается Максим Харченко.

– Задача была дойти до Петровского зимовья на одноименной косе около входа в Татарский пролив. Мои попытки в прошлом году добраться до этого небольшого, но значимого участка суши на юго-западном побережье Охотского моря не увенчались успехом. Помешали сложные погодные условия. На сей раз экспедиция к заливу Счастья увенчалась успехом, – рассказывал после чрезвычайно трудного похода Максим.

Вообще, с этим заливом у местного населения связаны некоторые поверья, и за глаза его называют «несчастливым». Это коса 40 км в длину и более 9 км в ширину. Отмель продувается всеми холодными ветрами из Якутии или Охотоморья. При СССР там стояли пограничники и подразделение ПВО. Сейчас остались только рыбаки и охотники. В ненастье, особенно в снежную бурю, люди неоднократно сбивались с пути и гибли. Максиму также пришлось пережить пургу. Более того, на девятый день пути он почувствовал, что отказывают ноги. К счастью, ему встретилось небольшое рыбацкое пристанище, где Максиму и помогли.

Изначально приморский путешественник для передвижения выбрал необычный зимний транспорт – snowkite. Это специальный воздушный змей, который буксирует спортсмена на лыжах. Долго пришлось тренироваться на льду Амурского залива. Ведь данный вид спорта травмоопасный и требует от человека усилий и навыков.

Однако воспользоваться этим snowkite не удалось. К сожалению, в заливе Счастья ветер оказался штормовым. Пришлось отказаться от выбранного способа передвижения и двигаться пешком. И еще тащить за собой волокуши с грузом общим весом 90 кг по очень тяжелой поверхности льда. В среднем удавалось проходить всего 3 км в час. И даже в какой-то момент путешественник чуть не потерял нарты с палаткой, теле– и видеоаппаратурой, вещами. Чтобы не получить обморожений, приходилось двигаться не по прямой, а под прикрытием береговой линии. Возможно, в следующем году погода смилостивится и удастся добраться до места назначения под воздушным парусом.

– Всюду было множество волчьих следов. Северные волки крупнее и опаснее приморских сородичей. Накануне местные жители у кромки залива застрелили зверя весом 70 кг, – рассказывает Максим Харченко. – Приходилось все время быть настороже. Перед одной из ночевок увидел, что по моему следу двигался аянский волк. Хорошо, что один, не целая стая. Да, у меня были охотничий нож и готовность дать отпор хищникам. Но чем бы это закончилось… К счастью, зверь от меня отстал. Наверняка с такими угрозами первопроходцам приходилось сталкиваться ежедневно. А ружья у подчиненных Невельского были кремниевыми (заряжающимися с дула), в чрезвычайной ситуации воспользоваться можно только один раз – перезарядить уже не успеешь. Поверьте, я в полной мере ощутил, как себя чувствовали 170 лет назад моряки «Байкала».

По словам Харченко, его переполняет чувство гордости за наших предков, отсюда начавших освоение юга Дальнего Востока и сумевших застолбить эту территорию за Россией.

– Мы, их потомки, многое переняли, – не сомневается путешественник. – Кого бы я ни встретил на пути, каждый готов был оказать любую помощь. Местные жители очень отзывчивые и гостеприимные люди. В том суровом краю чувство локтя и готовности прийти на помощь являются важнейшими.

В настоящее время готовится новая экспедиция по маршруту Геннадия Невельского.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член приморского отделения РГО – ОИАК

Фото Маргариты Кузнецовой и Максима Харченко с сайта РГО