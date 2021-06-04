Актеры и режиссеры будут бродить по Русскому и искать русское в себе Уже третий год подряд (с перерывом на пандемийный 2020-й) июнь и Владивосток тесно связаны не только туманами и привычно хмурой погодой, но и ярким, нестандартным, интересным событием – фестивалем современной драматургии «Метадрама» (16+).

Организованный Приморским театром молодежи и краевым правительством, фестиваль на этот раз подарил городу целую неделю показов, перформансов, читок…

– Да, лето в Приморье начинается с «Метадрамы», и это просто замечательно, на мой взгляд, – улыбается директор театра молодежи Игорь Селезнев. – Мы очень рады, что в очередной раз расширили географию фестиваля, на этот раз охватив почти весь Дальний Восток и Южную Корею (показ южнокорейского участника пройдет онлайн). Мы впервые провели pre-программу, в том числе воркшоп «Школа театрального блогера». Нам хотелось, чтобы во Владивостоке появилось больше людей, пишущих о театре. Надеюсь, это нам удалось.

– Очень приятно осознавать, что за три года цели «Метадрамы» и ее дух не изменились, – отметила драматург, создатель фестиваля Виктория Костюкевич. – Мы делали открытый, честный, полный взаимного уважения фестиваль, одна из главных целей которого показать зрителю как можно больше разных театральных форм; дать понять, что театр не ограничивается только лишь классическими спектаклями на сцене, что это бывает по-разному, что спектакль может быть на улице, в автобусе, на природе… Театр – это огромный мир, в котором место находится и для классики, и для современных форм.

Татьяна Джурова, театральный критик из Москвы, которая вела в течение недели перед фестивалем «Школу театрального блогера», отметила, что не ставила своей целью за неделю превратить зрителей в «ученых знатоков театра».

– Я просто постаралась познакомить их с разными театральными жанрами, вообще с театром. Я не пыталась встать в позу мэтра и читать лекции, мы были на равных и вели диалог. Мне задавали интересные вопросы, мы смотрели спектакли и разбирали их. Эти постановки были со всего мира. Мне хотелось, чтобы те, кто пришел на воркшоп, расширили свои знания о театре и увидели как можно больше интересных постановок, – сказала Татьяна. – Не зря же фестиваль во Владивостоке называется «Метадрама», «мета» – это значит «выход из». И мне хотелось, чтобы участники воркшопа находились в состоянии открытости, были открыты новому опыту, с интересом работали на фестивале и принимали его.

Фестиваль открылся спектаклем-перформансом «Почему я боюсь выступать перед публикой», который поставил приморский актер Виталий Карпеченко. Решенный в технике сторителлинга (англ. storytelling – рассказывание историй – коммуникационный, эстрадный и маркетинговый прием, использующий медиапотенциал устной речи), одной из форм документального театра, в котором актеры рассказывают истории, он сразу дал понять зрителю, что «Метадрама» – это про все, кроме банального.

– Моя задача в проекте была показать, что театр и жизнь могут быть теснейшим образом взаимосвязаны, – рассказал режиссер проекта «Почему я боюсь выступать перед публикой» Виталий Карпеченко. – Мы взяли не актеров, а самых обычных людей, поставили их друг напротив друга и дали возможность говорить. Смогут ли они перебороть страх выступления перед публикой, что скажут – нам самим было интересно. В итоге, на мой взгляд, получился очень интересный проект.

Не менее интересным должен – хочется надеяться – выйти и проект-эскиз спектакля «Русский» (16+), который прямо во время фестиваля создает режиссер, дважды номинант на «Золотую маску» Сергей Чехов. Показ эскиза состоится 5 июня. Где? Пока неизвестно…

– Мой проект на «Метадраме» необычен и в то же время прост, – рассказал режиссер Сергей Чехов. – Два года назад я впервые побывал на острове Русском во Владивостоке и захотел сделать что-то про это удивительное место, загадочное и полное прелести. А «Метадрама» дала мне такую возможность, так что это будет что-то вроде театральной лаборатории. Мы вместе с участниками проекта, которые записались заранее (и среди них есть и те, кто не имеет никакого отношения к актерской профессии), будем пять дней бродить по Русскому, искать подходящую локацию для будущего эскиза, а в итоге соберем на этой локации зрителей и покажем им то, что появится в процессе этого пятидневного похода. Мы воспринимаем остров Русский не как топоним, а как нечто большее, мы будем искать русское в себе.

Вообще, мне бы хотелось, чтобы наша работа прошла не под знаком отношений «режиссер – артист», чтобы это было совместное творчество, чтобы мы вместе придумывали и сочиняли. Что получится – то покажем.

Почти на все мероприятия «Метадрамы» (а уж на показы спектаклей театров-участников так точно) билеты почти что проданы, аншлаг. Публика Владивостока полюбила фестиваль.

– Думаю, это потому, что мы сделали попытку познакомить зрителя с тем, каким может быть театр вообще, – считает координатор фестиваля Антон Шефатов. – Но главное – изначально мы принципиально настаивали на том, что после показа (неважно, спектакля, эскиза или перформанса) зрители могли бы остаться и обсудить увиденное. В дружеской атмосфере, задавая вопросы критикам, режиссеру, актерам, соглашаясь или нет с их ответами… Мы были готовы услышать точку зрения зрителей, нам важно было общение – без надстройки «мы тут делаем искусство, а вы ничего не понимаете». И эта наша позиция нашла отклик у зрителей, оказалась им близка.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото:

автора, Алексея ВОРОНИНА