Разогретый ипотечный рынок охладят повышением ставок? К концу 2021 года ставки по ипотечным кредитам могут вырасти до 9–9,5 % годовых, говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), поступившем в информагентство «РБК». По мнению аналитиков, увеличение стоимости кредитов на жилье будет связано с удорожанием денежных ресурсов для банков и трансформацией госпрограммы льготной ипотеки на новостройки.

2020 год был удачным для российского ипотечного рынка, и большинство банков рассчитывают удерживать эту планку. Агентство опросило 23 кредитные организации (27 % от общего ипотечного портфеля), и значительная часть игроков признались, что заинтересованы в повышении рентабельности бизнеса в этом году именно за счет ипотеки.

Что будет толкать ипотечные ставки вверх

Первый фактор, который будет влиять на стоимость кредитов для потребителей, – политика Банка России. По прогнозу АКРА, ключевая ставка ЦБ к концу 2021 года увеличится еще на 0,75 процентного пункта, до 5,75 % (сегодня ключевая ставка составляет 5 %). На этом фоне банкам придется повышать и ставки привлечения средств клиентов.

«Кроме того, мы учитываем возможность отмены самой льготной ипотеки и повышение надбавок по наиболее рискованным ипотечным кредитам. В совокупности вышеперечисленные факторы могут привести к росту ставок до уровня 9–9,5 %», – говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставкам до 6,5 % была запущена в России в конце апреля 2020 года для поддержания спроса на покупку жилья у застройщиков, она продлена до 1 июля 2021 года. За год действия программы банки выдали по ней кредиты на 1,4 трлн руб., оценил ЦБ со ссылкой на данные «Дом.РФ». Эксперты АКРА указывают в обзоре, что программа рассматривалась как «универсальное антикризисное решение», но в итоге имела и негативные последствия. Например, привела к заметному росту цен на жилье и увеличению сроков кредитования заемщиков. Остудить рынок может только регулятор, заключают эксперты. Шаг в эту сторону уже сделан: с 1 августа российские банки должны будут формировать более высокие надбавки при выдаче ипотеки.

Банк России открыто заявляет о «перегретой ситуации» в ипотеке, и ужесточение требований в конечном счете отразится на кредитной политике банков, считает директор по банковским рейтингам Национального рейтингового агентства Константин Бородулин. Он допускает, что до конца года разница между средней ставкой по ипотеке и ключевой составит 2,5–3,5 процентного пункта. По данным ЦБ, на 1 мая средняя ставка по жилищным кредитам составила 7,3 % при ключевой 5 % годовых.

К каким последствиям привела льготная ипотека

Как отмечают в АКРА, ограничение срока действия льготных программ породило всплески кредитных выдач и роста цен. Аналитики прогнозируют очередной такой пик в мае-июне этого года, поскольку россияне стараются успеть взять ипотеку по низкой ставке до окончания программы. Вопрос продления льготного режима все еще обсуждается, но решение, скорее всего, будет принимать президент, говорил в мае замминистра финансов Алексей Моисеев.

Окончание программы скажется на спросе заемщиков и стоимости жилья, прогнозируют в агентстве. «Уже в третьем квартале 2021 года мы увидим коррекцию спроса на ипотеку. При этом рост цен на недвижимость в ближайшем будущем будет замедляться и может перейти к стагнации. При реализации наиболее пессимистичного сценария произойдет снижение цен на жилье на 5–7 %», – говорится в обзоре АКРА.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта pixabay.ru