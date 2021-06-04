ЕГЭ: выдохни, обними и похвали Советы специалистов о том, как не запаниковать на экзамене

Ну вот как не бояться ЕГЭ, если этими экзаменами начинают пугать чуть ли не с младших классов. В результате к моменту сдачи итоговой аттестации дети не просто испуганы. Родители вынуждены столкнуться со всеми проявлениями страха – от банальной истерики до панических атак…

Корреспондент газеты «Владивосток» расспросил экспертов, как помочь ребенку справиться с тревогой перед экзаменом.

– Прежде всего попробуйте немного снизить значимость этого события: дети готовились к нему на протяжении нескольких учебных лет, и теперь просто пришло время пройти итоговый тест, показать, чему научились и что уже знают, – советует психолог, заведующая центром психотерапии и психопрофилактики Владивостокского клинико-диагностического центра Зоя Бояркеева. – Это всего лишь тест, один из этапов проверки знаний, и всегда есть возможность пересдать его. И, конечно, готовиться нужно заранее, а в последнюю ночь перед экзаменом лучше побыть на свежем воздухе, погулять и хорошо выспаться. Здоровый и крепкий сон важен для усвоения и переработки учебного материала. Помогает снизить уровень тревоги смех – можно посмотреть комедию, шоу, вспомнить пару смешных ситуаций. Кроме того, можно подключить фантазию, отнестись к этому как к увлекательному путешествию, квесту, который надо пройти и получить награду. Стоит вспомнить предыдущую ситуацию успеха, причем максимально детально, мысленно погрузиться в те переживания успеха и закодировать их для себя в простом жесте. И в самый острый момент сфокусироваться на дыхании, сделать глубокий вдох, задержать дыхание на счет 1, 2, 3 и выдохнуть медленно и плавно. И так несколько раз. Крепко сжать кулаки и быстро их расслабить. Посоветуйте ребенку обнять себя буквально, посмотреть вокруг, перечислить, что его окружает. Есть хорошее упражнение – обратный счет: закрываем глаза и считаем от 20 до 1, не отвлекаясь и не сбиваясь, это поможет снизить уровень стресса и повысить концентрацию внимания. А еще обязательно нужно хвалить и подбадривать себя.

– Озвучьте альтернативные варианты на тот случай, если все-таки не получится сдать экзамен на достойный балл, чтобы ребенок не воспринимал неудачу как конец света. Жизнь в любом случае продолжается, и он должен это хорошо осознавать, – подсказывает психотерапевт Алла Чайкина.

Для дополнительной подстраховки можно использовать и фармпрепараты.

– Из лекарственных средств не стоит принимать ничего сильнодействующего, иначе получим совсем нежелаемый эффект: сонливость, вялость, – предупреждает врач. – Хороши для подобных ситуаций малые нейролептики, которые активизируют мозговую деятельность и снимают тревогу. Но все эти препараты рецептурные, и принимать их рекомендуется лишь после предварительной консультации с врачом. Без рецепта можно приобрести афобазол, глицин, нооклерин. Первые два препарата можно использовать разово, именно перед экзаменом. Глицин в данном случае лучше принимать в малой дозировке (100 мг), положив под язык сразу три таблетки. Только опробуйте действие препаратов заранее, поскольку у каждого реакция может быть различной. Нооклерин, напротив, обладает накопительным эффектом. Чтобы получить результат, нужно пропить курс хотя бы в пять-семь дней. Но все равно, прежде чем принимать препараты, нужно проконсультироваться с врачом.

Анжелина ШИЛАН

Фото Игоря НОВИКОВА / www.primorsky.ru