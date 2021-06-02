Владивосток из детства Сергея Черкасова Любители творчества заслуженного художника России Сергея Черкасова знают, что увидеть его картины всегда можно в «Новой галерее». И даже ждут с нетерпением осени, когда Сергей Михайлович – по традиции – представит новую экспозицию.

А пока что Сергей Черкасов «с альбомчиком, с этюдничком», как он с улыбкой говорит, ходит по любимым местам Владивостока. Центр города, набережная Спортивной гавани, Моргородок… Места, которые он нежно любит и которые вдохновляют его творчество и сегодня.

За первые месяцы весны Сергей Михайлович создал более 20 работ: город, просыпающийся после зимы, город, заполняющийся весной…

Вернувшись с этюдов, Черкасов работает взахлеб, возвращая нам и самому себе Владивосток своего детства. Тот самый, в котором не появились еще «творения» современных архитекторов, уместных в историческом центре города так же, как слон уместен на выставке фарфора…

На картинах Сергея Михайловича – кирпичные домики, море, арки, деревья и небо.

– Я пишу Владивосток своего детства, – говорит художник. – Да, я не расстался с детством, мне оно нравится, я там нахожусь. Понимаю, что такие люди чудаковаты, и я чудаковат. Ну и что? Я уже в таком возрасте, когда никому не надо ничего доказывать. Можно и нужно жить и творить, как хочется. И это прекрасно! Любимые мои места во Владивостоке неизменны, и писать их можно по-разному. Это как настроение – сегодня одно, завтра другое. И никогда не надоедает. Это нескончаемая тема, навсегда

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА