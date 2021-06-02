«Заводной апельсин»: из убийцы – в паиньку Приветствую вас, дорогие мои читатели! Сегодня речь пойдет об одной из моих самых любимых книг. Это классика. Классика зарубежная, та, которая не похожа на нашу отечественную литературу, она имеет некий, свойственный только ей, шарм. Представляю вашему вниманию: Энтони Берджесс и его «Заводной апельсин» (16+)!

Немного о сюжете. Главный герой Алекс – главарь банды детишек-переростков, которые балуются «дурью» и хулиганят (мягко сказано) на улицах города. Парню от роду лишь 15 лет, но он уверен, что, раз ему хочется быть плохим, это ему вполне дозволено. В итоге Алекс попадает в рамки правительственной программы, которая «перевоспитывает» преступников, поэтому сам становится жертвой насилия (это слово неизбежно повторится здесь еще не раз).

В романе поднимаются довольно объемные темы. Возможно ли насилие вылечить насилием? Что представляют собой добро и зло? Что было бы, если бы все стали хорошими? Заслуживают ли преступники прощения? Реально ли изменить бандита?

Скорее всего, Берджесс не хотел писать книгу, которая стала бы легким чтивом, освобождающим от раздумий. Автор, по всей видимости, считал, что литература – это то, над чем необходимо задуматься, поломать голову, а не набор слов для того, чтобы убивать время от скуки. И я солидарен с таким подходом.

Книга оставляет глубокое впечатление. Внутри что-то переворачивается, особенно от описания сцен насилия. Интересно, что эта жажда насилия в главном герое описана так явственно, что становится прямо-таки не по себе. Разве может подросток держать в себе так много ненависти?

Я увидел в этой книге одну основную идею с большим количеством более мелких ее разновидностей. Основной является свобода человеческого выбора.

Безусловно, впечатляет искусное описание таких страшных и тяжелых явлений, как насилие и чувство боли. Во время чтения я был поражен, насколько хорошо мне удалось представить буквально каждую мелкую деталь большого и сложного процесса. Когда автор акцентировал внимание на пострадавших людях, на их жизни, их поступках, я невольно ставил себя на их место. Воображал, насколько же паршиво быть жертвой насилия – будь то физическое воздействие или моральное.

«Заводной апельсин» заставляет нас поверить в то, что насилие порождает насилие. Чудесная антиутопия, отражающая вопросы выбора цели и влияния власти на все слои общества.

Этот роман стоит прочитать в том числе в память о нелегкой судьбе автора (его жена погибла как раз из-за таких нелюдей), его страданиях, а также колоссальном труде, проделанном им.

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Ваш друг и проводник в мир современного чтива Лев