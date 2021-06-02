Тайны бриллиантов Авроры Продолжение. Начало в номерах за 3, 10, 17, 24, 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, 13, 19 и 26 мая (печатается с сокращениями)

Ночью они оба крепко спали и чуть не проспали на работу. Позавтракать никто не успел, кроме кошки, конечно. Олег дал Лизе ключи от квартиры, чтобы она не была привязана к его рабочему распорядку.

– Вдруг мне придется задержаться на работе? Чтобы ты не ждала на лестнице, – улыбнулся Олег.

– Спасибо! – Лиза посмотрела на него с благодарностью. – Олег, я предлагаю поехать на работу на автобусе.

– Какой автобус? Мы же опаздываем!

Это он опаздывал, а Лизе на работу надо было на час позже, чем Олегу, но она ничего ему не сказала. «Потом скажу».

***

В обед Лизе удалось выкроить время для звонка Петру. Звонила с сотового, ушла в небольшой скверик, что был на заднем дворе банка. Подробно ему рассказала про свою встречу с Сергеем, упустив, конечно, его признание. Зачем это Петру?

– Да, Лизавета, этот случай доказывает, что зря мы на Колька думали. Не виноват он. Поговорю-ка я с Серегой, и это надо делать срочно. – Петр был деловит и собран. – Единственное, что меня радует, так это то, что Серега здесь не замешан. Хотел бы что-то сделать – не стал бы оказываться в самом центре событий, сделал бы все тихо.

– Петя, у меня голова идет кругом от всего этого. Да и самочувствие еще не очень.

– Лиза, может, ты к моим пока переедешь? На родственных началах? – серьезно предложил Петр.

– Петь… – Лизе совсем не хотелось говорить ему про свою новую (новую?) жизнь. «Потом скажу, не сейчас. Сейчас не надо». Петя, несмотря на свою крупную комплекцию, бывает порой очень чувствительным. Был – это точно, что и сблизило их когда-то, и это знание Петю может на какое-то время выбить из колеи, а сейчас это ни к чему. Почему-то Лизе казалось, что счет пошел на дни, а может, даже и на часы. Взгляд Светланы Михайловны не выходил из ее головы. – Спасибо тебе огромное за предложение, но я пока сама…

Лиза посмотрела на часы. Так, еще пятнадцать минут до окончания обеда. Что-то ее еще грызло… Варя! Лиза наконец-то вспомнила про нее. Из-за всех последних событий Варины проблемы совсем вылетели из головы. Надо позвонить.

***

Варя как будто ждала ее звонка, ответила сразу.

– Лиза, я уж думала, ты не позвонишь… Ты придумала, что мне делать?

Лиза поперхнулась. В очередной раз подумала: «В этом вся Варя!» Почему-то Лиза должна решать ее судьбу. Придумывать за нее.

– Варя, я предлагаю тебе следующее: возьми чистый лист бумаги. Начерти таблицу. В таблице сделай строки: Петр, Сергей, без ребенка. А столбцы будут такие: плюс и минус. То есть собери все положительные и отрицательные моменты про Петра и Сергея. Но не забудь главное: ты должна решить не по количеству плюсов и минусов. А по их значимости. То есть один плюс или один минус может перевесить все остальные. И еще, Варя, слушай свое сердце. Что говорит твое сердце?

– Лиза, я уже слышу сердце своего ребенка… хотя это и рано, но мне кажется, что уже слышу.

– А сердце твоего ребенка что тебе говорит?

– Сергей богатый, а Петька родной…

– А что тебе ближе – богатство или любовь?

– Да в любви без денег долго не проживешь-то…

– А с деньгами без любви тоже несладко, – возразила Лиза, поняв, к чему клонит Варя. – Варь, слушай, ты, похоже, уже все решила и без меня.

– Да ничего я не решила! – зарыдала Варя.

– Варя, тогда сделай табличку, про которую я тебе сказала. Это тебе поможет. Тест на отцовство можно проводить с девяти недель. Может, после него уже определишься, с кем будешь?

Варя молчала. Наверное, еще что-то скрывает.

– Ладно, сделай табличку, а потом сама мне позвони. Договорились?

– Договорились, – Варя как-то быстро успокоилась и перестала всхлипывать.

Ох уж эта Санта-Барбара! Пусть Варя сделает эту таблицу, может, разберется в своих чувствах и желаниях.

***

Зайдя в банк, Лиза сразу поняла: что-то неладное. Слишком много посторонних людей было в холле. У центрального входа увидела машину скорой помощи. Спросив у охраны, узнала, что стало плохо Светлане Михайловне, вот, увозят в больницу.

– Что значит плохо?

– Говорят, что-то с сердцем.

Лиза подошла к «скорой», открыла заднюю дверь. В машине лежала Светлана Михайловна с закрытыми глазами, около нее сидела молодая женщина.

– Я племянница больной, скажите, что случилось с моей тетей? – очень уверенно спросила Лиза.

Женщина ответила без возражений:

– Похоже на инсульт. Думаю, успеем спасти. Ей повезло, что она упала на глазах сотрудников.

К Лизе подошел мужчина, по виду врач, спросил, что она здесь делает, одновременно садясь рядом со Светланой Михайловной и, уже не дожидаясь Лизиного ответа, крикнул: «Трогай!» – при этом закрывая задние двери машины. «Скорая» уехала.

Так, надо позвонить Олегу. Хорошо, что сразу взял телефон. Лиза в двух словах рассказала про свою начальницу. Олег немного помолчал, потом стал быстро говорить:

– Лиза, тебя отравили клофелином. Видимо, был на дне бокала. Все бокалы в этом ресторане непрозрачные, из цветного стекла, видимо, клофелин был насыпан именно в твой. Вкус у шампанского должен был измениться, стать более горьким, но, так как ты его выпила залпом, могла и не заметить. Тебе повезло, что у твоего организма на него была такая быстрая реакция – потеряла сознание прямо в зале. Позвони сейчас в милицию по тому номеру, что тебе вчера дали, и сообщи о случившемся со Светланой Михайловной. Думаю, все дело в вашем банке, что-то там у вас происходит. Лиза, быстро! Надо обыскать все вещи и кабинет твоей начальницы. Но ты там сама ничего не трогай. Просто закрой его на ключ. Я сейчас попробую узнать, в какую больницу ее увезли, ей надо срочно делать промывание. У нее, скорее всего, тоже отравление, и тем же клофелином, – последние фразы Олег сказал уже скороговоркой.

– Да, Олег, хорошо, я побежала!

В банке Лиза подошла к охраннику, строгим голосом сказала ему, чтобы взял ключ от кабинета Светланы Михайловны с целью его закрыть. Когда подходили к кабинету, Лиза краем уха услышала какой-то шелест, но ничего подозрительного не заметила. Дверь была закрыта, Лиза потрогала дверную ручку, да, закрыта на ключ. Она наклеила на дверь бумажку (бумагу и клей взяла на столике охранника), расписалась на ней – слабая, но все же гарантия, что в кабинет никто не зайдет. Потом позвонила в милицию.

***

Оперативники приехали через тридцать минут. Лиза так и осталась стоять у кабинета. В кабинет сначала зашла милиция, потом Лиза с охранником.

– Ничего не трогайте, – сказал милиционер, видимо, старший из троих прибывших, – все осмотрите и скажите, все ли на первый взгляд в порядке.

Лиза медленно осматривала все вокруг. Взгляд упал на пачку сигарет, что лежала на полу.

– Светлана Михайловна не курит, что за сигареты – непонятно, – сказала Лиза и медленно обошла ее стол.

– Хорошо, вы содержимое ее сумки еще посмотрите, – сказал ей один из сотрудников, – вот, все на столе, но ничего не трогайте. Где ее нашли?

– Она вышла из своего кабинета и упала возле него, – ответил охранник.

– Вы закрыли дверь?

Лиза с охранником переглянулись.

– Нет, когда мы подошли, она была уже закрыта, я на нее просто бумагу со своей подписью наклеила.

– У кого есть ключи от ее кабинета?

– У охраны и у самой Светланы Михайловны… – ответила Лиза, внимательно глядя на сумку своей начальницы. – Это не ее сумка! А сумки Светланы Михайловны нет.

– Так… ни документов, ничего, что могло бы определить, чья она.

– Хотя… может быть, это и ее сумка, но такая, которая просто на работе лежит с какими-нибудь вещами – косметикой, лекарствами…

И тут Лиза увидела небольшой пузырек, который осторожно достал из этой сумки милиционер.

– Вот и лекарства… так… что тут у нас… клофелин… какой же популярный медикамент в нашей стране – у половины страны повышенное давление! – сказал старший. – В емкости должно быть пятьдесят таблеток, а сколько их тут… – он быстро сосчитал, – не хватает двенадцати.

Другой милиционер уже тщательно запаковал чашку с кофе, блюдце и ложку, что стояли на столе.

– Я не слышала, что у Светланы Михайловны повышенное давление…

Тут в кабинет вошел милиционер, что опрашивал Лизу после отравления.

– Так, ничего не трогать, – услышала Лиза в который раз за последние пятнадцать минут.

– Что тут у нас… А, клофелинчик, он самый, что и у вас, – обратился он к Лизе. – Вам к шампанскому добавили, ей вот к кофе подмешали.

Милиционер сложил все в сумку, клофелин – в отдельный пакет.

– А сигареты чьи?

– Я уже сказала, что Светлана Михайловна не курит, – повторила Лиза.

– Вы пока можете идти в свой кабинет. И не выходите из него, пока я к вам не приду.

***

Все оставшееся послеобеденное время сотрудников банка вызывали к тому самому милиционеру, что вначале опрашивал Лизу: кто что видел, кто где был и так далее. Дошла очередь и до Лизы.

Милиционер был уже очень уставшим, сказал, что вторые сутки подряд на работе, из дома уже скоро выгонят. Лиза кратко рассказала, что во время обеда была во внутреннем дворике, это можно проследить по камерам.

– То есть ровно час разговаривали по телефону во дворе банка под камерами?

– Да, ровно час. Я звонила своему другу и рассказывала про свой воскресный вечер. Это можно проверить по моим распечаткам с телефона.

– Почему не могли поговорить вечером, в спокойной домашней обстановке?

Лиза не собиралась никому отчитываться, почему вечером она не сможет этого сделать: при Олеге разговаривать с Петром не очень хотелось, тем более объяснять милиции, что она дома сейчас не живет.

– Потому что я переживаю по этому поводу, не могу работать, все время думаю об этом.

– Да, – согласился милиционер, – нелегкий вам в жизни период задался… Как выглядела сумка вашей начальницы?

Лиза описала ее, не досконально, конечно, но примерно.

Тут в кабинет вошел другой сотрудник, в его руках была женская сумка.

– В коридоре нашел, на окне лежала. Пустая, ничего нет.

– Так, тоже берем с собой. Позвонили в больницу? – спросил у вошедшего.

– Да, звонил, в сознание пока не пришла.

– Все, можете быть свободны. Может, в отпуск пока уйдете? – это к Лизе.

– Какой отпуск! У нас в пятницу намечается празднование десятилетнего юбилея банка. Все уже оплатили, как тут перенесешь?

– Да, не спросил: кто сейчас будет исполнять обязанности Светланы Михайловны?

– Я не знаю, – Лиза растерялась. Действительно, кто? – Я думаю, управляющий банком должен решать такой вопрос.

– А все же, кто может ее заменить?

– Я, наверное, если со стороны человека не возьмут, – совсем потерянно сказала Лиза. И это празднование, похоже, ей придется проводить вместо Светланы Михайловны. А ей в тот вечер очень хотелось побыть простой серой мышкой.

– Давайте так. Несколько наших сотрудников в этот вечер побудут охранниками банка. У вас будет для них готовая форма или шьете на заказ?

– Конечно, будет, – Лиза немного успокоилась после этих слов милиционера. – Ведь уволенные сотрудники сдают ее.

– Вот и договорились. И никому ни слова.

– А как я возьму форму на складе, если никому ни слова?

– Об этом я позабочусь. Я вам позвоню, сообщу размеры, потом заберу ее у вас.

– Почему вы мне говорите про форму? Ведь вы же могли по-другому этот вопрос решить?

– Для того чтобы вы не нервничали, не сорвали ничего и снова не попали в какую-нибудь историю.

– Да, я поняла, спасибо. Буду ждать вашего звонка.

Глава 18

Лиза посмотрела на часы. Ого! Уже половина шестого! Вот и рабочий день прошел… У Лизы жутко разболелась голова. Она вспомнила, что ничего не ела и не пила целый день. Пошла к себе, налила чаю, нашла у себя в столе печеньки и шоколадку. Проглотила все это мгновенно, выпила таблетки от головной боли и стала собираться домой. То есть к Олегу. «Надо ведь ужин готовить», – машинально подумала Лиза и поймала себя на мысли, что ей приятно так думать: готовить ужин для кого-то.

Дома у Олега она запекла картошку с мясом в духовке, сделала салат из овощей. Муся выглядела довольной: несмотря на то что так неожиданно попала в незнакомую обстановку, вела себя очень спокойно, будто сто лет жила в этом месте.

Часам к девяти приехал Олег. Еще в коридоре стал принюхиваться к запахам кухни, и, несмотря на уставший вид, глаза у него были счастливые.

Лизе за эти два дня совершенно некогда было даже подумать об их отношениях с Олегом. Как она к нему относится, как он к ней, почему она согласилась на его предложение пожить у него дома – некогда. Или не хотела? Боялась спугнуть?

– Ты часто так поздно с работы приходишь?

– Не так уж часто, но бывает. Тяжелый пациент поступил, потом срочная операция, будет жить! Ну, что тут у нас? – весело спросил Олег, потирая руки.

– Да так, ничего притязательного.

– Ого! Даже в духовке! Сейчас, наверное, все съем!

Лиза разложила горячее по тарелкам, салат поставила на середину стола.

– Олег, можно я задам тебе вопрос?

Олег отложил вилку с ножом и ответил:

– Лиза, если ты о наших отношениях, я тебе вот что скажу: как ты решишь сама, так все и будет.

Лиза сначала растерялась, но потом набралась храбрости и спросила:

– А ты?

– А я уже все решил.

– Что решил?

– Что люблю тебя.

– Вот так сразу?

– Вот так сразу.

– Ты отличаешь любовь от влюбленности?

– Лиза, мне уже не двадцать лет, и мне слишком некогда, чтобы разбрасываться на всякие влюбленности.

– А я… – Лиза не решалась посмотреть на Олега, – не знаю… Единственное, что я знаю, – мне с тобой спокойно.

– Вот и хорошо! Давай не торопить события. Сейчас главное – разобраться в твоей истории, а все остальное – потом.

Лиза с благодарностью посмотрела на Олега.

– Олег, тебе сколько лет?

– Тридцать четыре, а тебе?

– Двадцать шесть. Где твои родители?

– Отец давно уже уехал со своей второй женой в другой город, а мама умерла год назад.

– А братья, сестры есть?

– Был младший брат, но он умер, когда ему был годик. Я тогда еще маленький был. Больше здесь, в городе, у меня никого нет. А у тебя есть родные?

– Только мама, папа умер несколько лет назад. Да вот недавно дальние родственники нашлись, – Лиза вкратце рассказала Олегу историю про свою семью, без упоминаний о драгоценностях и золоте. А также без подробностей их отношений с Петром.

– Ух, ты! Вот это да! Вы с Варей молодцы, что занялись судьбами своих предков. Надо мне тоже отца своего, пока он жив и в здравии, поспрашивать про наших бабушек-дедушек. И про Дальневосточную республику почитаю. Слышал о ней, но подробностями не интересовался…

– Олег, а какая у тебя фамилия?

– Олег Андреевич Измайлов! – с улыбкой представился Олег.

– Елизавета Андреевна Огинская! – ответила Лиза, слегка склонив голову.

– О, мы оба Андреевичи! – удивился Олег. – Единственное, что я знаю про свою семью, мои предки воевали вместе с Суворовым и брали Измаил. Вот откуда фамилия пошла. А сюда, на Дальний Восток, попали переселенцами в конце XIX века.

– Так ваша семья уже давно живет в этих краях!

– Да, давно. Только отец уехал.

– А почему твои родители расстались?

– Я тысячу раз задавал себе этот вопрос. Что-то сам помню, что-то спрашивал у родителей – я имею в виду причину развода. Много всего было… Думаю, в какой-то момент они отдалились друг от друга, а сблизиться уже не смогли. Ведь жизнь прожить с одним человеком – не поле перейти. Это и радости, и горести, и разочарования. У них не получилось.

– А почему твоя мама второй раз не вышла замуж?

– Почему ж не вышла? Вышла, отчим через месяц после ее смерти уже другую женщину себе нашел, долго не страдал.

Лиза замолкла. Какие разные судьбы у людей! Одни живут всю жизнь единой семьей, другие разбредаются по сторонам…

***

– Лиза, потом можно еще не раз вернуться к этой теме. Давай сейчас лучше о тебе. Что там у вас выяснилось?

Лиза рассказала все, как было. Олег слушал, слегка покачивая головой.

– Не зря тебя спросили о том, кто будет за твою начальницу работать. Думаю, может, здесь собака и зарыта.

– Что ты имеешь в виду? – удивилась Лиза.

– Когда последний раз твоя начальница была в отпуске или на больничном?

– Не помню, сколько я работаю в банке, никогда. Она уходит в отпуск, но это происходит номинально: она каждый день все равно приходит на час-два, звонит по несколько раз на дню.

– А право подписи у нее есть?

– Нет, и никогда не было. С корсчета только у управляющего банком есть электронная подпись.

– Подумай, почему кто-то может сильно хотеть, чтобы именно ты поработала некоторое время за свою начальницу?

Лиза крепко задумалась. Она снова как будто оказалась в холле, когда стреляли. Потом вспомнила взгляд Светланы Михайловны. Представила, как она стоит сзади, когда Лиза поворачивает голову к Николаю, потом снова смотрит на Сергея, а тот уже бежит к ней и сваливает ее на пол… Почему она решила, что сзади стояла именно ее начальница? Может, наоборот, она поняла, кто стрелял, поэтому ее и отравили? А тогда почему Лизе яд подсыпали? Боялись, что она с начальницей близка и они могли обсуждать эту тему? Тогда что означал ее жесткий взгляд? И почему Лиза решила, что этот взгляд направлен именно на нее? Может, у Светланы Михайловны вообще такой взгляд и в обычной жизни она совсем другая, не такая, как на работе?

Лиза мысленно все как бы смотрела на еще живого Николая в холле, и тут ее взгляд сфокусировался на стене, на которой под стеклом висел плакат. На плакате была схема. Что там? Схема эвакуационного выхода. Да, точно!

– Олег, я вспомнила! Светлана Михайловна – ответственная за пожарную безопасность.

– А она разбирается в этом или это филькина грамота?

– Если Светлана Михайловна за что-то ответственная, то она в этом разбирается «от» и «до».

После некоторой паузы Олег сказал:

– Я думаю, ваш банк скоро ограбят.

Продолжение следует

Наталья ОЛЕСК

Фото с сайта pixabay.com