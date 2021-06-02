Расширить ограниченные возможности. Для несения наказания В одной из колоний Приморья планируют создать образцовые условия содержания осужденных с инвалидностью

Пребывание в тюрьме всегда означает ограничение в правах. Но не с точки зрения медпомощи – в этом плане заключенные такие же граждане, как и люди по другую сторону колючей проволоки. Однако не всегда в исправительных учреждениях есть уже ставшие привычными на воле элементы «доступной среды» – пандусы, поручни, тактильная плитка. И хотя за последние годы условия для инвалидов в колониях постепенно меняются к лучшему, многие проблемы еще ждут своего решения.

Вопросы содержания особой категории заключенных обсуждались на семинаре, состоявшемся в пресс-центре АО «Владивосток-новости» на прошлой неделе. В разговоре приняли участие врио заместителя начальника ГУФСИН России по Приморскому краю Михаил Шебалёв, заместитель начальника отдела организации лечебно-профилактической работы медсанчасти ГУФСИН России по ПК Денис Богдань, представитель уполномоченного по правам человека по Уссурийскому городскому округу Дмитрий Юферов, а также члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края.

«Доступная среда» пришла за решетку

Чтобы оценить, как соблюдаются права людей с инвалидностью в исправительных учреждениях Приморья, в феврале – апреле 2021 года члены ОНК совместно с представителями ГУФСИН России по ПК обследовали ИК-33, ИК-41, ИК-31, ИК-20, а также ИК-10 – женскую колонию в поселке Горном Михайловского района. Как показала практика, не всегда осужденные инвалиды могут рассчитывать на «доступную среду». Людям с ограниченными возможностями очень трудно без посторонней помощи попасть в баню, спальные или хозяйственные помещения, столовую или библиотеку. Пользование туалетом (а это зачастую унитаз на высоком пьедестале, втиснутый в узкую кабинку) превращается в настоящее испытание, а подъем на другой этаж становится почти невыполнимой задачей...

Однако эти проблемы в большинстве случаев – не вина нынешней администрации исправительных учреждений. Просто колонии спроектированы и построены десятилетия назад, когда существовали другие строительные требования и нормы, а на инвалидов мало кто обращал внимание. Оказавшись в местах не столь отдаленных, люди с недугами, особенно инвалиды-колясочники, до недавних пор были предоставлены сами себе. В штате ГУФСИН России по ПК и подведомственных учреждениях не предусмотрена должность сотрудника, специализирующегося на уходе и помощи лицам с инвалидностью. Да и среди отбывающих наказание непросто найти желающих присматривать за такими инвалидами – безрукими, незрячими, одноногими.

Ситуация начала меняться в сентябре 2015 года, когда было издано распоряжение ФСИН № 128-р «О плане мероприятий (дорожной карте) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов Федеральной службы исполнения наказаний». Руководство отечественных пенитенциарных учреждений наконец-то озадачилось отсутствием доступности зданий и сооружений, а также бытовых удобств для маломобильных граждан, отбывающих наказание в ИК. Согласно этой дорожной карте в колониях начали строить пандусы, ступеньки, расширять дверные проемы и т.д. Костыли и трости для передвижения осужденные сегодня получают своевременно, по графику, во всех колониях.

Таким образом, ФСИН медленно, но верно адаптирует места заключения с учетом нужд людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, в ИК-20 появилась душевая кабина со всеми удобствами для инвалидов. А после рекомендации членов ОНК почтовый ящик, прикрепленный к стене на высоте 140 см (для колясочников это очень высоко), был перемещен на высоту 115 см, и теперь инвалиды без проблем могут отправлять письма или иную почтовую корреспонденцию. В ИК-33, где хорошее и светлое помещение библиотеки, для слабовидящих и незрячих осужденных закупили аудиокниги и книги, напечатанные азбукой Брайля. А вот специально оборудованного туалета здесь нет. Кроме того, ни эта, ни другие колонии не могут похвастать наличием тактильной разметки для осужденных с плохим зрением.

Между тем, как рассказали на семинаре члены ОНК, инспектировавшие колонии, одно дело – построить дорогостоящий пандус и поставить галочку в отчете. Другое – сделать его в соответствии со стандартами, чтобы угол подъема был не круче 5 градусов, а непрерывная длина – не более 9 метров. Если эти параметры нарушены (а именно это и происходит на практике), то для инвалида-колясочника подъем по такому пандусу будет равносилен покорению Эвереста.

– Сомневаюсь, что сегодня возможно перестроить наши здания по новым СНИПам. Поэтому мы исходим из того, что имеем. Но в идеале наша дорожная карта должна реализоваться на 100 процентов, чтобы осужденный инвалид мог самостоятельно перемещаться без посторонней помощи. Но и сейчас наши инвалиды-колясочники не брошены: в отрядах есть люди, которые негласно за ними закреплены, – подчеркнул полковник внутренней службы Михаил Шебалёв.

Грант – это будущее, а удобства нужны сегодня

Несомненно, у Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю сегодня нет возможности в одночасье устранить все несоответствия и проблемы в ИК без должного на то финансирования. Но осужденным с инвалидностью от этого не легче. Поэтому ОНК Приморского края по договоренности с ГУФСИН России по ПК решила подать заявку на президентский грант. Цель – организовать в одной из колоний региона образцово-показательный отряд для осужденных инвалидов, где условия содержания будут соответствовать определенным международным нормативам.

В то же время члены краевой ОНК обращают внимание на проблемы, которые нужно решать, не дожидаясь грантов. В частности, серьезные нарекания со стороны заключенных имеются в ИК-20 и ИК-10.

– В этих колониях медсанчасть расположена на втором этаже, хотя должна находиться на первом. Но если в ИК-20 на лестнице при входе в нее установлен откидывающийся пандус, то в ИК-10 нет даже этого удобства для инвалидов. Здесь однозначно надо переносить медсанчасть на первый этаж, – рассказали наблюдатели. – В некоторых колониях появились переносные пандусы для маломобильных осужденных. Это ступеньки, сваренные из металлических швеллеров, весом в 40–60 кг, которые стоят в стороне, и в случае необходимости их устанавливают на лестницу. Но кто будет таскать такую тяжесть – инвалид? Сомнительно. Наше мнение однозначно: пандусы должны быть стационарными, чтобы у осужденных инвалидов не было проблем.

Кроме того, в ИК-10 осужденные с инвалидностью 2-й группы (у одной женщины нет ноги. – Прим. авт.) признались, что им тяжело принимать душ, поскольку там нет специальных приспособлений для инвалидов. В баню они тоже не ходят, так как пороги и лестницы слишком высоки для них. Ко всему, этим женщинам тяжело самостоятельно мыть полы и развешивать белье для просушки. Осужденная-колясочница из этой же колонии рассказала о сложностях с передвижением из-за больших уклонов, неухоженной и грязной территории: женщина почти все время находится в спальном помещении, так как без посторонней помощи не может посещать другие. В том числе медсанчасть на втором этаже, о которой уже говорилось.

Справка

По данным на 1 января 2021 года, в исправительных учреждениях ГУФСИН России по ПК отбывают наказание 423 человека с инвалидностью. В том числе 8 инвалидов 1-й группы, 166 – 2-й группы и 249 человек – 3-й группы. 123 заключенных больны инфекционными и паразитарными болезнями, в том числе туберкулезом. Есть осужденные с болезнями нервной системы – 57 человек, 30 человек имеют проблемы с костно-мышечной системой, а 23 страдают от недугов системы кровообращения.

Отметим, что в учреждениях ГУФСИН России по Приморскому краю не содержатся осужденные, инвалидность которых подтверждена документом другого государства. Кроме того, в связи с действующим уголовно-исполнительным законодательством в учреждениях ФСИН России не ведется учет осужденных, получивших инвалидность в зарубежных государствах.

Сергей КОЖИН

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