Слишком часто и надолго задумываетесь? Есть основание записаться к врачу Кому и почему грозит болезнь Паркинсона

Помните афоризм: «Мудрость приходит со старостью, но иногда старость приходит одна»? Так вот, неправда это! Старость никогда не приходит в одиночестве. Мудрости, конечно, в попутчиках может и не числиться, но вот сопутствующие заболевания непременно обнаружатся. Одно из их – болезнь Паркинсона.

Болезнь Паркинсона (БП) — медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, основными проявлениями которого являются двигательные нарушения. Считается достаточно распространенным. Во всяком случае, по частоте развития среди нейродегенеративных расстройств болезнь Парксинсона занимает второе место после болезни Альцгеймера. Уровень заболеваемости по России составляет 140-160 случаев на каждые 100 тыс. населения (чтобы наглядно представить количество заболевших: их всего в два раза меньше, чем больных сахарным диабетом). Считается, что это заболевание встречается чаще всего у мужчин в возрасте от 60 и старше. Однако, как и все прочие болячки, эта тоже постепенно молодеет – согласно статистике, каждый 10-й заболевший не старше 40 лет.

Заметить неочевидное

Вопрос первый и главный: кому может грозить болезнь Паркинсона?

– Увы, всем. И причина ее появления остается в значительной степени неизвестной, – рассказывает врач-терапевт, невролог Владивостокской поликлиники № 3 Наталья Лазарева. – Предполагается, что на появление заболевания влияют генетические факторы. Но генетическая предрасположенность объясняет диагноз лишь в 20 процентах заболеваемости и имеет доминирующее значение при раннем развитии БП. Среди провокаторов в остальных 80 процентах – факторы окружающей среды. А это образ жизни, некачественное питание, воздействие различных токсинов, в том числе при работе на вредном производстве, процессы старения, черепно-мозговые травмы, сосудистые катастрофы (инсульты)… Так что предположить, у кого диагноз может «выстрелить», нереально. Тем более что начинается заболевание практически бессимптомно, а когда симптомы наконец появляются, они настолько неспецифичны, что сопоставить их и болезнь Паркинсона довольно затруднительно.

К числу первых симптомов, которые могут иметь связь с паркинсонизмом, относятся:

– частая или постоянная слабость, быстрая утомляемость;

– легкие нарушения координации;

– небольшие нарушения мелкой моторики;

– появление болезненных ощущений в области шеи, поясницы, плеч и лопаток, которые часто связывают с остеохондрозом и артрозом;

– депрессивные состояния, необоснованная тревожность;

– снижение обонятельных ощущений;

– нарушение ночного сна, но в дневное время случается внезапное засыпание;

– проблемы со стулом, в частности, запор.

Согласитесь, даже в совокупности всех перечисленных симптомов очень сложно предугадать надвигающуюся угрозу.

Следи за эмоциями!

– Если углубиться в физиологические процессы, то болезнь Паркинсона объясняется разрушением черной субстанции (черная субстанция – это часть головного мозга, которая играет важную роль в регуляции моторной функции, тонуса мышц. – Прим. авт.). При этом гибнут нервные клетки, отвечающие за выработку дофамина – медиаторов передачи нервных импульсов, которые в свою очередь подают сигнал для начала какого-то действия. Этих медиаторов становится меньше, и они уже не участвуют в формировании наших двигательных процессов, – продолжает Наталья Владимировна. – И лишь после разрушения черной субстанции, когда процесс дегенерации, то есть разрушения дофаминовых нейронов, идет полным ходом, появляются более-менее очевидные признаки заболевания, как-то: обедненность, замедленность движений, замедленность мыслительных процессов (сам интеллект при БП не страдает). Застывание в какой-то определенной позе, то есть, прежде чем совершить, казалось бы, автоматическое движение или ответить на вроде бы несложный вопрос, человеку нужно будет предварительно обдумать ответ или ответное действие. Речь становится тихой, снижается обоняние. Появляются симптомы, схожие с вегетососудистой дистонией: потливость, жирность кожи, выпадение волос, раздраженность. Человек начинает сутулиться. Появляется тремор одной руки (поначалу лишь при волнении). При общении заметна скудность мимики. Если на лице должна отразиться эмоция (улыбка, удивление, страх, огорчение и т.д.), то ее либо нет вовсе, либо она приходит с опозданием. Так же медленно и с опозданием она уходит.

Впрочем, и эти признаки можно спутать с приходом старости – годы заставляют нас сутулиться (а кому-то для этого и старости не надо ждать), обедненные эмоции характерны для деменции. Тремор при волнении – тоже довольно частое явление.

Другое дело, что со временем тремор становится навязчивым, распространяется на вторую руку, на голову, и эта навязчивость все-таки заставляет обратиться к врачу. И чем дальше, тем признаки неврологического расстройства становятся все более очевидными. У больного появляется кукольная походка – это когда человек ходит мелкими шажками с постановкой стоп параллельно относительно друг другу, при этом руки не двигаются и прижаты к туловищу, голова и туловище остаются застывшими. Заметны речевые расстройства: речь больного приобретает монотонность и невыразительность, интонации отсутствуют или слабо выражены, склонны к затуханию. Меняется почерк – по причине уменьшенного диапазона движений при письме буквы становятся очень мелкими, причем настолько, что написанное автор сам зачастую не в состоянии разобрать. И, наконец, могут возникать галлюцинации, приступы страха, растерянности, склонность к повторению одних и тех же вопросов. Вегетативная дисфункция проявляется в проблемах с мочеиспусканием и дефекацией. Нарушается метаболизм, что выражается в ожирении либо в резкой потере веса, возможно избыточное слюноотделение. В конце концов человек перестает двигаться, даже не в состоянии взять в руку ложку. Кукольная походка замещается синдромом куклы: если вы поднимете больному руку, сам он ее опустить не сможет.

Можно только замедлить

К сожалению, болезнь Паркинсона неизлечима.

– Во всяком случае, за те 200 лет, как заболевание стало известно (описал его врач Джеймс Паркинсон в 1818 году), не было упомянуто ни об одном полностью излечившемся пациенте, – констатирует Наталья Владимировна. – Правда, можно БП приостановить. И чем раньше начато лечение, тем медленнее прогрессирует заболевание. Но развиваться оно будет в любом случае.

Лечение болезни Паркинсона комплексное. Терапия основана на изменении образа жизни, медикаментозном лечении и физических упражнениях. Больному нужны адекватный отдых, физическая активность и сбалансированная диета. Важную роль играет нормализация сна. Хронический недосып приводит к сбоям в работе организма и повышенной выработке кортизола — гормона стресса, который также может влиять на развитие нейродегенеративных заболеваний. Может потребоваться работа с логопедом для улучшения речи, а также препараты, которые помогут контролировать различные физические и психологические симптомы.

Разработан хирургический метод: пациентам в головной мозг вживляют электроды, которые формируют выработку медиаторов для восстановления двигательных процессов. Причем такие операции проводят и во Владивостоке.

О прогнозах лечения болезни Паркинсона рассуждать сложно (– Это жизня такая. – см. стр. 2). Как будет заболевание прогрессировать даже при рано начатой терапии, зависит от образа жизни конкретного пациента до начала заболевания, от его генетики.

И еще один вопрос, не менее важный: можно ли себя защитить от болезни Паркинсона? Во всяком случае, попытаться стоит. Правильно питайтесь, включайте в свой рацион листовой салат, шпинат, орехи, семечки, печень трески – одним словом, все то, где присутствует витамин В12. Не игнорируйте витамин D. Отличная новость для кофеманов: пара чашек хорошего сваренного кофе тоже поможет защите от болезни Паркинсона в будущем. Предотвращают заболевание физические нагрузки – бег, плавание, скандинавская и обычная ходьба. Если отдыхаете, то делайте это активно: головной мозг должен получать достаточное количество кислорода. Советы эти тем более пригодятся тем, у кого в семье уже диагностировали болезнь Паркинсона. Впрочем, для них есть и дополнительные табу: держаться подальше от химической, фармацевтической промышленности и от лакокрасочных материалов (то есть работа штукатура-маляра не для них).

Справка «В»

Не путайте болезнь Паркинсона с синдромом Паркинсона. Второе – это сопутствующий синдром при неврологических заболеваниях после инсультов или черепно-мозговых травм. Он также неизлечим, но не прогрессирует. Для него характерны тремор, шаркающая походка, замедленные движения, возможны проблемы с интеллектом. Сам по себе синдром Паркинсона к инвалидизации не приводит.

Анжелина ШИЛАН

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