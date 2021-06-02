Йод и зеленка в овощной аптечке Не все знают, что обыкновенная зеленка и йод помогают огурцам победить некоторые болезни и дать отличный урожай.

Случается, что огурцы гибнут от прикорневой гнили. Нужно поливать заболевшие растения раствором зеленки. Разводим 10 капель на ведро воды. Причем действовать лучше превентивно, не дожидаясь заболеваний. В целях профилактики огурцы можно обработать раствором йода. Опытные садоводы рекомендуют взять 10 капель йода на 10 литров воды.

Другой способ защиты огурцов от болезней – покраска стебля на высоту около 10 см от земли раствором йода или зеленки. Раствор готовится из расчета 1:2 (на одну часть йода – две части воды). Особенно хорошо помогает этот прием огурцам, растущим вертикально. Гибель грибков, вызывающих болезнь, происходит уже после двух обработок.

Часто огурцы страдают и из-за мучнистой росы. Пораженные растения начинают желтеть и увядать. Эта же беда может приключиться и с крыжовником. Пораженный мучнистой росой крыжовник можно лечить настоем прелого сена. Это средство работает и на огурцах. Их следует опрыскать сенным настоем три раза с недельным интервалом. Такая обработка помогает продлить сроки плодоношения. Настой готовят, закладывая в бочку прелое сено. Оно должно занять половину емкости, остальной объем заливают водой, настаивают двое-трое суток, процеживают и опрыскивают.

От ложной мучнистой росы опять-таки поможет обычная зеленка. Раствор для опрыскивания готовят, добавляя в ведро воды 10 мл зеленки, 2 л сыворотки (можно использовать и молоко) и 50 г мочевины. За сезон обработку повторяют три раза. Первый – когда растения начали цвести, второй и третий – с интервалом в неделю.

В чем секрет зеленки? Ее антисептическое действие обусловлено содержащимися в ней соединениями меди. Полезна она и как удобрение – в ее состав входят микроэлементы.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»