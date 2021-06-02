Как добраться до дачи без штрафов? Казалось бы, ответ напрашивается сам собой: не нарушайте правила дорожного движения и будет вам счастье. Но, оказывается, соблюдение правил – это не единственное, о чем нужно помнить, отправляясь на свой дачный надел.

Редко кто из настоящих дачников гоняет пустую машину. Обычно она загружена до предела: в салоне аккуратно расставлены лоточки с рассадой, сумки с вещами и провизией, обязательно нужно вывезти из городской квартиры вышедшие из моды светильники, старый чайник, складной столик, да еще и водрузить на крышу бабушкино кресло. Мы уже не говорим о трубах, досках, швеллерах, карнизах и сайдингах, длина которых однозначно превышает длину автомобиля. А за перевозку негабаритных грузов могут оштрафовать.

Если груз выступает за пределы машины, он должен быть обозначен знаками «Крупногабаритный груз». В темное время суток его передний край следует обозначать фонарем или световозвращателем белого цвета, задний – фонарем или красным световозвращателем.

Запросто заработать штраф можно и за неправильную транспортировку домашнего питомца (– Это что, сказка такая? – см. стр. 2). Собака или кот могут препятствовать обзору дороги и создавать водителю помехи во время движения. Если это обнаружит инспектор ГИБДД, он может выписать вам штраф в 500 рублей.

Дело в том, что согласно ПДД транспортировка животных приравнивается к перевозке грузов, а перевозимый груз не должен ограничивать обзор для водителя. В его обязанности входит контроль правильности размещения и закрепления груза, чтобы предотвратить его падение или создание помех для движения. Из вышесказанного следует, что путешествующий в машине питомец должен быть пристегнут. Если вам попадется не слишком строгий инспектор, отделаетесь устным предупреждением, но можете попасть и на штраф.

Если по пути на дачу вы планируете остановиться и зайти в супермаркет, может «прилететь» наказание за жестокое обращение с животными – за оставление питомца в закрытой машине на парковке. Здесь возможен штраф в размере до 80 тысяч или исправительные работы на протяжении 1 года, а также ограничение или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.

Захотелось по дороге полюбоваться на природу? Стоять в водоохранной зоне нельзя – штраф за это для граждан составляет 3–4,5 тысячи рублей (8–12 тысяч – для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч – для юридических).

А если вы или ваши пассажиры перекусили в салоне машины, а остатки трапезы, упаковку и прочий мусор решили выбросить мимо урны или мусорного контейнера, прямо на ходу, за это тоже предусмотрен штраф. Выброс мусора на обочину дороги может стоить вам 2 тысячи рублей.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»

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