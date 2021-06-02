Сажайте огурцы елочкой Огурцы выращивают по-разному: кто-то предпочитает подвязывать, кому-то проще, чтобы они плелись по земле. Многим нравится выращивать зеленцы в теплице – так можно быстрее получить урожай. Но и в открытом грунте огурцы можно посадить не на шпалеру, а на опору в виде елочки.

Если сажать огурцы в грядки и не подвязывать, они сильно разрастаются. Собирать зеленцы, лазая по зарослям, неудобно – можно повредить плети. Если посадить в длинные грядки и подвязать, потребуется сконструировать шпалеру приличных размеров. А вот метод «елочки» предполагает всего одну опору.

Огурцы высевают в начале мая, когда на улице установится более теплая погода. Делают круглую лунку диаметром не менее 1 м. Можно взять и 2 м, тогда «елочка» будет больше и пышнее. Хорошо рыхлят землю, добавляют компост (1 ведро) и золу (2 стакана), все перемешивают.

В центр лунки вкапывают металлическую 3-метровую трубу диаметром 30 мм или любую другую, которая послужит надежной опорой огурцам. Важно, чтобы под землю ушло не менее метра трубы, так конструкция будет прочнее. В подготовленные лунки по краю раскладывают семена. На один такой круг уходит 9–10 семян.

Расстояние между семенами примерно 30 см. Их присыпают землей, хорошенько проливают и ждут всходов. На верху трубы нужно приварить крючки из металлической проволоки. От этих крючков до колышков, которые вкапывают в землю рядом с проклюнувшимися огурцами, натягивают веревочку. Она и послужит опорой для растущей огуречной плети – каркасом для огуречной «елочки». На каждый росток предусмотрен свой колышек с веревкой. Главное – первое время подвязывать огуречные плети и направлять вверх, потом они сами будут виться по опоре. В итоге получается зеленая «елочка» из огуречных плетей.

Собирать урожай с нее – одно удовольствие. А самое главное, что установить такую елочку вы можете в любом месте участка, выбирая для огурцов свежую, отдохнувшую землю. Да и в плане дизайна она смотрится вполне органично. За такой «елочкой» можно спрятать неприглядную бочку или какой-то огородный инвентарь. Или она может украсить зону барбекю. Представьте, что вы сидите за столом и можете, протянув руку, сорвать зеленый огурчик. Красота!

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»