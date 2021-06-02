Из семейных архивов 100-летие со дня рождения народного художника России Ивана Рыбачука широко отмечается во Владивостоке. Сначала выставка работ мастера прошла в Приморской картинной галерее, затем большую экспозицию открыл музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева. И вот еще одна выставка распахнула свои двери – в залах Приморского отделения Союза художников.

– В экспозицию (6+) включены произведения, хранящиеся в семье художника, – портреты, натюрморты, пейзажи. Один из залов полностью займут графические листы с портретами моряков и рыбаков – таким образом экспозиция произведений Ивана Рыбачука будет организована впервые, – рассказал Илья Бутусов, председатель Приморского отделения СХ России. – Иван Рыбачук пришел в дальневосточное искусство в конце 40-х годов прошлого века. Его фирменными темами были Север, море, граница. Окончив Владивостокское художественное училище, Иван Васильевич не стал продолжать художественное образование в вузе. Он выбрал другой путь – учиться у своих коллег на Академической даче имени И. Е. Репина, учиться у жизни, отправляясь в творческие поездки по всему Дальнему Востоку. Его называли певцом Севера, который открыл его для широкой зрительской аудитории всей страны, художником-путешественником, прошедшим на судах транспортного и рыболовецкого флота сотни миль. Его произведения создавались в той же среде, где живут его герои. Иван Рыбачук был замечательным портретистом, создавшим емкие образы человека своей эпохи и тем самым запечатлевшего саму эпоху. За мастерство в портретном жанре он был удостоен серебряной медали Российской академии художеств.

Плодотворно и ярко Иван Рыбачук прожил в искусстве более полувека, создав сотни этюдов и завершенных работ. Произведения Ивана Рыбачука вошли в фонды многих музеев России, составив золотой фонд советской эпохи. Единственный в Приморском крае народный художник, он был действительно народным – по широте общения и по мере признания коллегами и зрителями.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА